"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного"

На 47-м году жизни скончался российский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Гранкин. Артиста не стало 12 августа в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб после операции, которую он перенес накануне.

Как рассказал СМИ однокурсник и друг актера Ярослав Иванов, операция была необходима из-за серьезных проблем с сосудами, которые мешали жизненно важной процедуре диализа.

"У него проходимость сосудов очень сильно снизилась, и диализ стал невозможен с той скоростью, с которой нужен. Потребовалась операция. Она прошла успешно, но потом, в реанимации, что-то пошло не так. Он погиб из-за тромба, а это такой момент, никогда не знаешь, когда он отделится", — поделился Иванов.

Борьба, не сломившая дух

Последние семь лет Дмитрий Гранкин мужественно боролся с тяжелой болезнью почек. Он имел первую группу инвалидности и был вынужден регулярно проходить процедуру гемодиализа. В 2023 году артист перенес инсульт, но, по словам его сына и близких, не терял силы духа и оптимизма.

Несмотря на тяжелый недуг, Гранкин старался вести активный образ жизни. Даже находясь в реанимации после операции, он нашел в себе силы отправить последние сообщения родным.

Чем запомнился Дмитрий Гранкин

Зрителям Дмитрий Гранкин известен по многочисленным, часто эпизодическим, но всегда ярким ролям в популярных российских криминальных и детективных сериалах. Его фактурная внешность идеально подходила для образов силовиков, охранников и криминальных элементов. Он был мастером второго плана, чье появление в кадре всегда запоминалось.

За свою карьеру он снялся в десятках проектов, среди которых:

"Бандитский Петербург"

"Ментовские войны"

"Литейный"

"Невский"

"Шеф"

"Филин"

"Женское дело"

Помимо работы в кино, Дмитрий Гранкин был талантливым актером дубляжа и служил в театре. Его уход стал большой потерей для коллег и поклонников