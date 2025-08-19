Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 19 августа

19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного"

"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного"
49

На 47-м году жизни скончался российский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Гранкин. Артиста не стало 12 августа в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб после операции, которую он перенес накануне.

Как рассказал СМИ однокурсник и друг актера Ярослав Иванов, операция была необходима из-за серьезных проблем с сосудами, которые мешали жизненно важной процедуре диализа.

"У него проходимость сосудов очень сильно снизилась, и диализ стал невозможен с той скоростью, с которой нужен. Потребовалась операция. Она прошла успешно, но потом, в реанимации, что-то пошло не так. Он погиб из-за тромба, а это такой момент, никогда не знаешь, когда он отделится", — поделился Иванов.

Борьба, не сломившая дух

Последние семь лет Дмитрий Гранкин мужественно боролся с тяжелой болезнью почек. Он имел первую группу инвалидности и был вынужден регулярно проходить процедуру гемодиализа. В 2023 году артист перенес инсульт, но, по словам его сына и близких, не терял силы духа и оптимизма.

Несмотря на тяжелый недуг, Гранкин старался вести активный образ жизни. Даже находясь в реанимации после операции, он нашел в себе силы отправить последние сообщения родным.

Чем запомнился Дмитрий Гранкин

Зрителям Дмитрий Гранкин известен по многочисленным, часто эпизодическим, но всегда ярким ролям в популярных российских криминальных и детективных сериалах. Его фактурная внешность идеально подходила для образов силовиков, охранников и криминальных элементов. Он был мастером второго плана, чье появление в кадре всегда запоминалось.

За свою карьеру он снялся в десятках проектов, среди которых:

  • "Бандитский Петербург"
  • "Ментовские войны"
  • "Литейный"
  • "Невский"
  • "Шеф"
  • "Филин"
  • "Женское дело"

Помимо работы в кино, Дмитрий Гранкин был талантливым актером дубляжа и служил в театре. Его уход стал большой потерей для коллег и поклонников

Шоу-бизнес в Telegram

19 августа 2025, 19:29
Фото: freepik.com
"АиФ"✓ Надежный источник

По теме

Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех

Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены

Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует

Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует
Представьте себе радиосигнал, который вещает без остановки с конца 1970-х годов. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В основном он передает монотонное, гипнотизирующее жужжание. Но иногда жужжание прерывается, и бесстрастный мужской или женский голос зачитывает в эфир странные кодовые слова и наборы цифр: "БРОМАЛ", "АГРОНОМ", "180 08"… А затем снова – тишина и жужжание. Это не сценарий шпионского фильма.

Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР

Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР
Стало известно о трагической смерти заслуженной артистки РСФСР Софьи Шельмекиной. Актриса, чья жизнь была неразрывно связана со сценой Нижегородского театра драмы, погибла в лесу в Нижегородской области. Ей было 85 лет. Трагедия развернулась в деревне Колосково, где Софья Сергеевна проводила лето на даче.

Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки

Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки
Есть вкусы, которые работают как машина времени. Один укус или глоток – и ты снова ребенок, стоящий у коммерческого ларька с заветной купюрой в потной ладошке. 90-е были эпохой продуктового хаоса и открытий, когда на нас хлынул поток ярких, диковинных и не всегда полезных, но таких желанных сладостей и напитков. Многое из того изобилия исчезло навсегда, оставшись лишь теплым воспоминанием.

Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда

Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда
Знакомое чувство? Вам нужно сделать важный отчет, разобрать шкаф, сходить в спортзал или просто помыть посуду. Вы прекрасно понимаете, что это нужно сделать. Но вместо этого вы часами скроллите ленту, смотрите видео или находите сотню других, менее важных дел. Это состояние, известное как прокрастинация, — не признак слабости или безволия.

Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса

Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса
Каждый год в конце августа родительские чаты взрываются одним и тем же вопросом: "Какие цветы дарим учителю?". Традиция дарить букеты на 1 сентября – красивая и добрая, но она часто превращает родителей в растерянных покупателей, мечущихся между астрами и розами. Главная ошибка, которую мы совершаем, — это выбор букета по принципу "что первое понравилось".

Выбор читателей

18/08ПндСкорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 18/08ПндИсключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 18/08Пнд"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера