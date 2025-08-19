"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного"

Как рассказал СМИ однокурсник и друг актера Ярослав Иванов, операция была необходима из-за серьезных проблем с сосудами, которые мешали жизненно важной процедуре диализа.
"У него проходимость сосудов очень сильно снизилась, и диализ стал невозможен с той скоростью, с которой нужен. Потребовалась операция. Она прошла успешно, но потом, в реанимации, что-то пошло не так. Он погиб из-за тромба, а это такой момент, никогда не знаешь, когда он отделится", — поделился Иванов.
Борьба, не сломившая дух
Последние семь лет Дмитрий Гранкин мужественно боролся с тяжелой болезнью почек. Он имел первую группу инвалидности и был вынужден регулярно проходить процедуру гемодиализа. В 2023 году артист перенес инсульт, но, по словам его сына и близких, не терял силы духа и оптимизма.
Несмотря на тяжелый недуг, Гранкин старался вести активный образ жизни. Даже находясь в реанимации после операции, он нашел в себе силы отправить последние сообщения родным.
Чем запомнился Дмитрий Гранкин
Зрителям Дмитрий Гранкин известен по многочисленным, часто эпизодическим, но всегда ярким ролям в популярных российских криминальных и детективных сериалах. Его фактурная внешность идеально подходила для образов силовиков, охранников и криминальных элементов. Он был мастером второго плана, чье появление в кадре всегда запоминалось.
За свою карьеру он снялся в десятках проектов, среди которых:
- "Бандитский Петербург"
- "Ментовские войны"
- "Литейный"
- "Невский"
- "Шеф"
- "Филин"
- "Женское дело"
Помимо работы в кино, Дмитрий Гранкин был талантливым актером дубляжа и служил в театре. Его уход стал большой потерей для коллег и поклонников