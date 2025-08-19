Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР

Стало известно о трагической смерти заслуженной артистки РСФСР Софьи Шельмекиной. Актриса, чья жизнь была неразрывно связана со сценой Нижегородского театра драмы, погибла в лесу в Нижегородской области. Ей было 85 лет.

Трагедия развернулась в деревне Колосково, где Софья Сергеевна проводила лето на даче. 7 августа она, как и многие местные жители, отправилась в лес за черникой, но домой так и не вернулась. Сразу же были организованы масштабные поиски, которые продолжались в течение десяти дней. В них участвовали спасатели, волонтеры и местные жители.

Как сообщает один из нижегородских Telegram-каналов, поиски осложнялись одной печальной деталью: у актрисы были серьезные проблемы со слухом. Вероятнее всего, она просто физически не могла услышать крики людей, которые пытались ее найти.

Спустя десять дней тело Софьи Шельмекиной было обнаружено. По предварительной информации, она не смогла пережить несколько холодных ночей в лесу и скончалась от переохлаждения.

Творческий путь и наследие

Софья Шельмекина была одной из самых ярких и любимых актрис Нижнего Новгорода. Почти вся ее творческая биография была связана с одной сценой — Нижегородского (в советское время — Горьковского) академического театра драмы имени М. Горького, где она прослужила несколько десятилетий.

Категория Информация Почетное звание Заслуженная артистка РСФСР (присвоено в 1986 году) Основное место работы Горьковский (Нижегородский) академический театр драмы имени М. Горького Известные театральные роли За свою долгую карьеру Софья Шельмекина сыграла десятки ролей, среди которых были:

• Настя в пьесе "На дне" М. Горького

• Ольга в "Трех сестрах" А. Чехова

• Леди Торренс в "Орфей спускается в ад" Т. Уильямса

• Глафира в "Егоре Булычове и других" М. Горького

• Рашель в "Вассе Железновой" М. Горького Награды и премии Лауреат престижной театральной премии Нижнего Новгорода "Нижегородская жемчужина". Работа в кино Карьера Софьи Шельмекиной была преимущественно театральной. Она была мастером сцены, полностью посвятив себя работе с живой аудиторией.

Коллеги и зрители запомнили ее как актрису большого таланта, обладающую невероятной энергией и сценическим обаянием. Ее уход стал большой потерей для театрального мира Нижнего Новгорода.

Светлая память.