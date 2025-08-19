Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Вторник 19 августа

Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки

93

Есть вкусы, которые работают как машина времени. Один укус или глоток – и ты снова ребенок, стоящий у коммерческого ларька с заветной купюрой в потной ладошке. 90-е были эпохой продуктового хаоса и открытий, когда на нас хлынул поток ярких, диковинных и не всегда полезных, но таких желанных сладостей и напитков.

Многое из того изобилия исчезло навсегда, оставшись лишь теплым воспоминанием. Мы собрали 10 легендарных продуктов из прошлого, по которым скучаем до сих пор.

1. Растворимые напитки Yupi, Zuko и Invite+

"Просто добавь воды!" — этот слоган был магическим заклинанием. Ярко-оранжевый, ядовито-зеленый или рубиново-красный порошок превращал обычную воду в "газировку". Да, на вкус это была чистая химия, язык окрашивался намертво, но ни один детский праздник не обходился без трехлитровой банки этого волшебного нектара.

2. Печенье-сэндвич Wagon Wheels

Огромное, как колесо фургона, печенье с толстым слоем суфле, покрытое шоколадом. Оно казалось гигантским, и съесть его целиком было настоящим достижением. Особенно ценился тот, что с джемом внутри. Для многих это был первый "заграничный" десерт, который кардинально отличался от привычного "Юбилейного".

3. Жвачки с вкладышами: Turbo, Love is…, Bombibom

В 90-е жвачка была не просто средством для освежения дыхания, а культом и валютой. Мы покупали ее не столько ради вкуса, сколько ради заветного вкладыша. Мальчишки собирали коллекции автомобилей из Turbo, а девчонки бережно хранили романтичные картинки из Love is…. Обмен одинаковыми вкладышами был важнейшей частью школьной жизни.

4. Шоколадный батончик Wispa

Пористый шоколад был настоящим чудом. Как им удавалось сделать столько пузырьков внутри? Нежный, тающий во рту батончик в фиолетовой обертке казался чем-то неземным. Он исчезал с полок, потом ненадолго возвращался, но тот самый, первый вкус из 90-х, остался в памяти навсегда.

5. Вафля Koukou Roukou

Помните навязчивую песенку из рекламы? Эта греческая вафля была недорогой, но обладала невероятной ценностью — наклейкой внутри! Собрать всю коллекцию персонажей было делом чести. Сама вафля была простой, но в сочетании с азартом коллекционирования становилась лучшим лакомством.

6. Газировка Dr. Pepper

Напиток-загадка с 23 таинственными вкусами. Никто не мог точно сказать, чем он пахнет — вишней, миндалем или аптекой? Но его уникальный, ни на что не похожий вкус делал его культовым. Достать баночку Dr. Pepper было большой удачей.

7. Кукурузные палочки Cheetos с фишками

Не просто палочки, а сокровищница! Внутри каждой большой пачки прятались круглые пластиковые фишки (сотки, кэпсы) с персонажами из мультфильмов. Игра в фишки на школьных переменах была главным развлечением, и пачки Cheetos скупались в промышленных масштабах.

8. Маргарин Rama

Да, это не сладость, но это символ эпохи. Бутерброд с "Рамой" был на каждом столе. В рекламе его мазали на пышный батон, и это выглядело как вершина гастрономического блаженства. Особенно вкусным был бутерброд из черного хлеба, "Рамы" и щепотки соли.

9. Шоколадное яйцо "Томбола"

Главный конкурент "Киндер-сюрприза". Шоколад был, возможно, не таким вкусным, но игрушки внутри часто оказывались интереснее и разнообразнее. Каждое открытие яйца было лотереей и маленьким приключением.

10. Леденцы на светящейся палочке

Вершина технологического прогресса для ребенка 90-х. Нужно было согнуть палочку, она загоралась внутри таинственным неоновым светом, и у тебя в руках был не просто леденец, а магический артефакт. С таким было не стыдно появиться на школьной дискотеке.

Этот список можно продолжать бесконечно. А какой продукт из 90-х больше всего запомнился вам?

19 августа 2025, 16:52
Фото: freepik.com
Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда

Знакомое чувство? Вам нужно сделать важный отчет, разобрать шкаф, сходить в спортзал или просто помыть посуду. Вы прекрасно понимаете, что это нужно сделать. Но вместо этого вы часами скроллите ленту, смотрите видео или находите сотню других, менее важных дел. Это состояние, известное как прокрастинация, — не признак слабости или безволия.

Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса

Каждый год в конце августа родительские чаты взрываются одним и тем же вопросом: "Какие цветы дарим учителю?". Традиция дарить букеты на 1 сентября – красивая и добрая, но она часто превращает родителей в растерянных покупателей, мечущихся между астрами и розами. Главная ошибка, которую мы совершаем, — это выбор букета по принципу "что первое понравилось".

Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику?

Советское кино подарило нам множество культовых фильмов, которые до сих пор любимы зрителями. В этом тесте мы собрали восемь вопросов о разных советских фильмах, чтобы проверить вашу память и знание классики. Вопросы касаются актеров, сюжетов и деталей из известных картин. Готовы? Поехали! 1.

К чему чешется нос: что говорят народные приметы?

Нос – удивительная часть тела, окруженная множеством поговорок и поверий. "Держать нос по ветру", "чуять носом", "с гулькин нос" – эти выражения знакомы каждому. Но особое место в народной мудрости занимают приметы, связанные с зудом носа. Считается, что он может предвещать важные события, от романтических встреч до неожиданных конфликтов. Почему чешется нос: общее значение? В народных поверьях нос считается своеобразным "барометром" грядущих событий.

Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки

Степан Джигарханян, пасынок ныне покойного актера Армена Джигарханяна, уже не одно десятилетие живет в Америке. Он рассказал корреспонденту "Дни.ру" о том, кто ведет светскую жизнь по ту сторону Атлантики. В годы оные Степан Джигарханян прилетал в Москву несколько раз в год – тут в районе Арбата живет его мама Татьяна Власова.

