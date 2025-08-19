Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику?

Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса

Каждый год в конце августа родительские чаты взрываются одним и тем же вопросом: "Какие цветы дарим учителю?". Традиция дарить букеты на 1 сентября – красивая и добрая, но она часто превращает родителей в растерянных покупателей, мечущихся между астрами и розами. Главная ошибка, которую мы совершаем, — это выбор букета по принципу "что первое понравилось".