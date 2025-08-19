Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику?

1. В каком фильме прозвучала знаменитая фраза: "А вдоль дороги мертвые с косами стоят..."?
А. "Александр Невский"
Б. "Иван Грозный"
В. "Кубанские казаки"
Г. "Чапаев"
2. Какой актер сыграл главную роль в фильме "Бриллиантовая рука"?
А. Юрий Никулин
Б. Андрей Миронов
В. Анатолий Папанов
Г. Евгений Леонов
3. В каком фильме герои путешествуют на планету Плюк?
А. "Москва – Кассиопея"
Б. "Кин-дза-дза!"
В. "Гостья из будущего"
Г. "Через тернии к звездам"
4. Как зовут главного героя фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"?
А. Ипполит
Б. Евгений Лукашин
В. Саша
Г. Павел
5. В каком фильме звучит песня "Есть только миг между прошлым и будущим"?
А. "Семнадцать мгновений весны"
Б. "Земля Санникова"
В. "Служебный роман"
Г. "Белое солнце пустыни"
6. Кто режиссер фильма "Иван Васильевич меняет профессию"?
А. Эльдар Рязанов
Б. Леонид Гайдай
В. Георгий Данелия
Г. Сергей Бондарчук
7. Какой предмет стал ключевым в сюжете фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"?
А. Портфель
Б. Радиоприемник
В. Экзаменационный билет
Г. Чемодан
- 8. Какой советский мультфильм основан на сказке Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями"?
А. "Винни-Пух"
Б. "Заколдованный мальчик"
В. "Маугли"
Г. "Кот в сапогах"
Правильные ответы:
- 1. Г. "Чапаев"
- 2. А. Юрий Никулин
- 3. Б. "Кин-дза-дза!"
- 4. Б. Евгений Лукашин
- 5. Б. "Земля Санникова"
- 6. Б. Леонид Гайдай
- 7. В. Экзаменационный билет
- 8. Б. "Заколдованный мальчик"
Результаты:
- 6–8 правильных ответов: Вы настоящий эксперт советского кино! Кажется, вы знаете каждый кадр и каждую цитату наизусть. Браво!
- 3–5 правильных ответов: Хороший результат! Вы помните многие фильмы, но, возможно, пора пересмотреть пару классических картин.
- 0–2 правильных ответа: Время устроить марафон советского кино! Эти фильмы и мультфильмы подарят вам массу удовольствия и ностальгии!