Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки

Степан Джигарханян, пасынок ныне покойного актера Армена Джигарханяна, уже не одно десятилетие живет в Америке. Он рассказал корреспонденту "Дни.ру" о том, кто ведет светскую жизнь по ту сторону Атлантики.

В годы оные Степан Джигарханян прилетал в Москву несколько раз в год – тут в районе Арбата живет его мама Татьяна Власова. Но сейчас из-за внешнеполитической ситуации и отсутствия прямого авиасообщения между государствами получается навестить родные пенаты лишь раз в год. Зато приезжает Степан надолго – на пару месяцев точно!

Презентации, премьеры, выставки, рауты – это обычная жизнь Степана в Москве. Только что, например, он побывал на премьере документального сериала от okko "Черкизон. Рай и ад современной России".

"В Америке у меня такой активной светской жизни нет, конечно, – признался Джигарханян. – Просто там в этой сфере вращаются люди немного другого круга и иной области интересов. Попасть туда можно лишь имея очень большие знакомства, связи, а главное – личную историю".

Напомним, Степан Джигарханян в 1988 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1990-е работал актером и певцом в театре у Армена Джигарханяна, снялся в фильме 1997 года "Дон Кихот возвращается" в роли Дона Мигеля (в титрах Власов). Но от мира искусства потом отдалился.