Вторник 19 августа

Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей

Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей
147

Мир потерял одного из ярких участников шоу "Битва экстрасенсов". Артур Микаберидзе, известный своей харизмой и способностями, ушел из жизни в возрасте 50 лет.

Трагические обстоятельства

• Дата: Ночь с 16 на 17 августа

• Место: Таиланд

Артур Микаберидзе ушел из жизни в результате серьезных травм, полученных при падении с мотоцикла. Супруга Артура, Каролина, поделилась печальными подробностями о случившемся.

Причины трагедии

Согласно информации, предоставленной вдовой, непосредственной причиной ухода Артура из жизни стали образовавшиеся тромбы. Эти тромбы вызвали остановку дыхания, что произошло слишком быстро и неожиданно.

"В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Всё произошло слишком быстро", – рассказала Каролина.

Личная жизнь Артура Микаберидзе

Артур оставил после себя любящую семью:

• Супруга: Каролина

• Наследники: Пятеро детей

Каролина описала своего мужа как человека огромной души, который всегда стремился помочь другим и был примером для многих. Его отсутствие ощущается не только в кругу семьи, но и среди поклонников.

Юбилей и последние дни

Трагедия произошла всего через несколько дней после того, как Артур отметил свой юбилей. Это подчеркивает, насколько непредсказуемой может быть жизнь и как важно ценить каждый момент.

Влияние на поклонников и общество

Артур Микаберидзе стал известен благодаря участию в двух сезонах популярного шоу "Битва экстрасенсов". Его способности и личность привлекали внимание зрителей, и многие из них считали его настоящим мастером своего дела.

Память

После его ухода из жизни многие поклонники выразили соболезнования и поделились воспоминаниями о том, как Артур помогал им в трудные времена. Социальные сети наполнились трогательными сообщениями и фотографиями, посвященными его памяти.

Уход Артура Микаберидзе стал тяжелой утратой для всех, кто его знал и любил. Его жизнь была полна ярких моментов, и он оставил неизгладимый след в сердцах людей. Память о нем будет жить в воспоминаниях родных, друзей и поклонников. Важно помнить, что каждый момент жизни уникален, и мы должны ценить время, проведенное с близкими.

"Битва экстрасенсов" — это одно из самых популярных телевизионных шоу в России, которое привлекает внимание зрителей своей загадочностью и интригующими испытаниями. С момента своего запуска оно стало настоящим феноменом.

19 августа 2025, 13:21
Фото: Freepik
Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки
Степан Джигарханян, пасынок ныне покойного актера Армена Джигарханяна, уже не одно десятилетие живет в Америке. Он рассказал корреспонденту "Дни.ру" о том, кто ведет светскую жизнь по ту сторону Атлантики. В годы оные Степан Джигарханян прилетал в Москву несколько раз в год – тут в районе Арбата живет его мама Татьяна Власова.

Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину

Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину
Расследование трагического ухода актера Мэтью Перри, известного по роли Чендлера в культовом сериале "Друзья", вышло на завершающую стадию. Осенью 2023 года мир потерял талантливого артиста, дело о его кончине по сей день привлекает внимание общественности.

"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери

"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери
У актрисы театра, кино и телевидения Елены Борщевой растут две дочери – 18-летняя Марта и 10-летняя Ума. Об их судьбе бывшая участница КВН и Comedy Woman рассказала корреспонденту "Дни.ру". "Старшая дочь поступила учиться на актрису в ГИТИС, сейчас готовится к началу учебного года, – гордится наследницей Елена Борщева.

Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья?

Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья?
После ужина многие откладывают мытье посуды на потом, оставляя тарелки и кастрюли в кухонной мойке до утра. Кажется, что в этом нет ничего страшного: утром или днем можно быстро все перемыть. Но такая привычка может привести к неприятным последствиям, которые затрагивают не только порядок на кухне, но и благополучие в доме. Причины избегать грязной посуды в мойке Оставленные в раковине тарелки с остатками еды могут стать источником сразу нескольких проблем.

Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды

Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды
В мире футбола есть имена, которые навсегда остаются в сердцах болельщиков. Одним из таких был выдающийся нападающий, чья яркая карьера и непростая судьба оставили неизгладимый след в истории спорта. Начало пути: от Зимбабве до Южной Африки Тендай Ндоро, родившийся в Булавайо, Зимбабве, начал профессиональную карьеру в 2011 году в местном клубе "Chicken Inn".

