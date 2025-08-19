"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери

"Старшая дочь поступила учиться на актрису в ГИТИС, сейчас готовится к началу учебного года, – гордится наследницей Елена Борщева. – Это был ее выбор. Хотя мы с мужем пытались ее отговорить. Но поняли, что она, действительно, этого хочет, поэтому решили поддержать". Действительно, идти в актрисы – шаг непростой и серьезный!

Что же касается самой Борщевой, то она стала артисткой случайно. В 1998 году после окончания школы поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет на факультет испанского и английского языков. А через год дебютировала в составе университетской команды КВН "Братцы Бернардаццы, где сама придумывала шутки и номера.

"Я случайно попала в КВН, и, уже находясь на сцене, почувствовала, что это – мое", вспоминает Елена.

Правда, после окончания университета она около года все-таки отработала специалистом по внешнеэкономическим связям.

А младшая дочь актрисы увлекается мультипликацией. "Сейчас подбираем преподавателя, чтобы развивать дальше ее талант", – улыбается 44-летняя Елена Бощева.