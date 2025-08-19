Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину

Расследование трагического ухода актера Мэтью Перри, известного по роли Чендлера в культовом сериале "Друзья", вышло на завершающую стадию.

Осенью 2023 года мир потерял талантливого артиста, дело о его кончине по сей день привлекает внимание общественности. Последняя фигурантка дела, Джасвин Сангха, признала свою вину в суде.

Кто такая Джасвин Сангха?

• Возраст: 42 года

• Обвинения:

– Организация нелегальной сети по распространению запрещенных веществ

– Продажа препарата

– Участие в эпизоде, связанном с уходом Мэтью Перри

Сангха подтвердила пять пунктов обвинения, что может привести к серьезному наказанию — вплоть до 45 лет тюремного заключения.

Ход расследования

По материалам следствия, именно Сангха и ее сообщник Эрик Флеминг передали более пятидесяти ампул препарата. Часть из них через посредников попала к Мэтью Перри.

Другие фигуранты дела

Признание Сангхи стало завершающим аккордом в этом громком деле, отмечает женский журнал Клео.ру. Ранее свою вину признали:

• Сальвадор Пласенсия — врач

• Марк Чавес — врач

• Кеннет Ивамаса — ассистент актера

• Эрик Флеминг — сообщник Сангхи

Все участники схемы согласились с обвинениями, что подчеркивает масштаб преступной деятельности.

Трагическая утрата

Мэтью Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело было найдено в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Эксперты установили, что причиной трагического исхода стала передозировка. Этот препарат актер использовал для лечения депрессии, однако в дозах, значительно превышающих допустимые.

Воспоминания поклонников

Сегодня поклонники актера вспоминают, что в августе 2023 года он мог бы отметить свой 56-й день рождения. Для миллионов зрителей Перри навсегда останется тем самым обаятельным и ироничным Чендлером, чьи шутки поднимали настроение и дарили радость.

Ситуация вокруг дела Мэтью Перри подчеркивает важность борьбы с запрещенными веществами и необходимость повышения осведомленности о проблемах зависимости. Признание вины последней фигурантки — это шаг к справедливости, который может помочь предотвратить подобные трагедии в будущем. Общество должно обратить внимание на профилактику и лечение зависимостей, чтобы трагические случаи больше не повторялись.