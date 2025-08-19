Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Вторник 19 августа

Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь

289

На 79-м году жизни безвременно ушла заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина.

Эта печальная новость была озвучена пресс-службой Нижегородского государственного академического театра кукол. Прощание с артисткой состоится 19 августа в Москве.

Ранние годы

Софья Шельменкина родилась в 1946 году. С юных лет она проявляла страсть к театру и искусству, что в итоге привело ее в Горьковское театральное училище, которое она успешно окончила в 1965 году.

Профессиональный путь

После получения диплома Софья начала свою карьеру в Ставропольском театре кукол. Однако уже через три года, в 1968 году, она вернулась в родной Горьковский театр кукол, где посвятила 53 года своей жизни. За это время ей удалось сыграть более 40 ролей, каждая из которых оставила свой след в сердцах зрителей.

Творческие достижения

Софья Сергеевна была не только актрисой, но и обладала выдающимися музыкальными данными. Она умела тонко чувствовать куклу и передавать через неё эмоции, создавая уникальные образы. Коллеги отмечают ее способность сливать слово и жест, что делало каждую ее роль незабываемой.

Награды и признание

• 1976 год: На Международном фестивале театров кукол в Москве она сыграла богатыря в "Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях", спектакль был удостоен диплома.

• 1978 год: Участие в III Всероссийском фестивале национальной драматургии и театрального искусства народов СССР.

• 1979 год: Присвоение звания Заслуженной артистки РСФСР.

• 2004 год: Награждение почетной грамотой Министерства культуры региона в честь 75-летия Нижегородского театра кукол.

Личность и характер

Софью Шельменкину всегда отличали:

• Профессионализм: Высокий уровень мастерства и преданность своему делу.

• Скромность: Она всегда оставалась скромной, несмотря на свои достижения.

• Преданность театру: Софья Сергеевна была верна своему призванию до конца своих дней.

Коллеги вспоминают о ней как о человеке, который вдохновлял окружающих своим примером и искренностью.

Прощание с легендой

Прощание с Софьей Сергеевной состоится 19 августа в 12:00 в храме святой блаженной Матроны Московской по адресу: улица Академика Сахарова, 18А.

Уход Софьи Шельменкиной — это утрата не только для Нижегородского театра кукол, но и для всего театрального сообщества России. Ее талант и преданность искусству навсегда останутся в памяти зрителей и коллег.

19 августа 2025, 09:03
Фото: Freepik
В городе N✓ Надежный источник

