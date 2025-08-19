Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Вторник 19 августа

Вторник 19 августа

03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый
Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть

Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть
1

Зависть – это чувство, знакомое каждому. Оно может внезапно охватить нас, заставляя сравнивать себя с другими и переживать по поводу их успехов.

Однако персидский мудрец Омар Хайям предложил полезный совет, который поможет "стереть" дурные мысли и сосредоточиться на самом важном — на своем собственном развитии.

Омар Хайям: мудрец и поэт

Омар Хайям — выдающийся персидский философ, астроном и поэт, который жил в XI-XII веках. Его афоризмы о жизни, любви и человеческой природе известны во всем мире. Хайям не только размышлял о высоких материях, но и делился простыми истинами, которые остаются актуальными и сегодня.

Основные идеи Хайяма:

• Смысл жизни заключается в самопознании.

• Сравнение с другими лишь ведет к страданиям.

• Удовольствие от жизни можно найти в собственных достижениях.

Зависть: порок, опустошающий душу

Зависть — это не просто негативное чувство; это состояние, которое может разрушить внутренний мир человека. Она заставляет нас сосредотачиваться на успехах других, вместо того чтобы ценить свои собственные достижения. Как говорит Хайям:

"Брат, не требуй богатств — их не хватит на всех".

Почему зависть вредна?

• Эмоциональное истощение: Постоянное сравнение с другими приводит к стрессу и недовольству собой.

• Упущенные возможности: Вместо того чтобы развиваться, завистник тратит время на осуждение чужих успехов.

• Разрушение отношений: Зависть может испортить дружеские связи и отношения с близкими.

Как избавиться от зависти: советы от Хайяма

Чтобы преодолеть зависть и начать жить полной жизнью, важно следовать нескольким простым правилам, предложенным Хайямом:

1. Обратите внимание на себя

Сосредоточьтесь на своих целях и желаниях. Размышляйте о том, что вам действительно важно, и стремитесь к этому.

2. Развивайтесь

Инвестируйте время в самообразование и профессиональный рост. Получение хорошей профессии не только повысит ваш уровень жизни, но и принесет удовлетворение.

3. Практикуйте благодарность

Каждый день находите время, чтобы поблагодарить себя за достижения и уроки, которые вы получили. Это поможет изменить фокус с недостатков на достоинства.

4. Избегайте сравнения

Сравнения с другими — это ловушка. Каждый человек уникален со своими сильными и слабыми сторонами. Сосредоточьтесь на своем пути.

Зависть — это естественное чувство, но оно не должно управлять нашей жизнью. Следуя мудрости Омара Хайяма, мы можем научиться "стирать" дурные мысли и направлять свою энергию на развитие себя. Помните: истинная радость жизни приходит от личных достижений и самосовершенствования.

19 августа 2025, 06:21
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Шедеврум
Дни.ру✓ Надежный источник

Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью

Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, которое в народе получило название Яблочного Спаса. Этот день является важным событием в церковном календаре и символизирует благодарность за урожай.

Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа

Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа
Мир потерял выдающегося советского и эстонского музыканта, актера и основателя рок-группы "Рок-отель" Хейго Мирку. Артист ушел из жизни на 82-м году, оставив после себя богатое наследие в мире музыки и кино. Ранние годы и музыкальная карьера Хейго Мирка родился в 1944 году и с раннего возраста проявил интерес к музыке.

Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение

Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение
Каждый родитель рано или поздно сталкивается с ураганом отрицания. Первая реакция – раздражение. Кажется, что еще вчера у вас был милый, покладистый малыш, а сегодня – маленький упрямец, который делает все наперекор. Психологи в один голос говорят: радуйтесь! То, что вы принимаете за вредность и упрямство, на самом деле — один из важнейших моментов в развитии человека.

Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день

Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день
Каждый день тысячи нижегородцев спускаются на станцию метро "Заречная", проходят мимо зданий на Покровке или любуются знаменитой люстрой в Доме Архитектора. Мы привыкли к этим местам, они стали частью нашей жизни. Но мы редко задумываемся, кто подарил их городу. Стало известно о смерти человека, чья творческая мысль стоит за многими знаковыми объектами Нижнего Новгорода.

Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый

Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый
Есть символы, которые стали частью мировой культуры. Логотип "007"с пистолетом вместо семерки – один из них. Он мгновенно вызывает в памяти образ элегантного суперагента, дорогие машины и мартини с водкой. Но кто стоит за этим гениальным и лаконичным образом? Накануне в возрасте 103 лет, всего за день до своего 104-летия, ушел из жизни человек, подаривший миру этот символ — американский дизайнер Джо Кэрофф.

