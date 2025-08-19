Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 18 августа

00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа

Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа
186

Мир потерял выдающегося советского и эстонского музыканта, актера и основателя рок-группы "Рок-отель" Хейго Мирку. Артист ушел из жизни на 82-м году, оставив после себя богатое наследие в мире музыки и кино.

Ранние годы и музыкальная карьера

Хейго Мирка родился в 1944 году и с раннего возраста проявил интерес к музыке. Он получил образование в Таллинской музыкальной школе, что стало основой для его дальнейшей карьеры.

Начало творческого пути

Творческий путь Хейго начался в 1965 году, когда он присоединился к группе Optimistid, где играл на бас-гитаре до 1969 года. Позже, с 1974 по 1977 год, он выступал в группе Psycho. Эти коллективы стали важной вехой в его музыкальной карьере и помогли ему развить свои навыки как музыканта и композитора.

Создание "Рок-отеля"

В 1978 году Хейго Мирка основал рок-группу "Рок-отель", которой руководил до 2022 года. Этот коллектив стал знаковым не только для эстонской музыки, но и для всего советского рок-движения. В репертуаре группы были многочисленные хиты, многие из которых были написаны самим Миркой.

Влияние на музыку

"Рок-отель" стал символом целого поколения, а песни Хейго оставили неизгладимый след в сердцах слушателей. Его стиль сочетал элементы рока и народной музыки, что делало его творчество уникальным и запоминающимся.

Актерская карьера

Хейго Мирка также запомнился зрителям благодаря своей актерской карьере. Одной из самых известных его ролей стала роль бармена Пээтера в драме "Я не приезжий, я здесь живу", вышедшей в 1989 году. Эта работа позволила ему продемонстрировать свои актерские способности и завоевать признание публики.

Участие в кино

Кроме того, Хейго участвовал в съемках фильма «Шлягер этого лета», который также стал популярным среди зрителей. Его харизма и талант сделали его любимцем публики.

Память о Хейго Мирке

Уход Хейго Мирки стал большой утратой для музыкального и культурного сообщества. Его вклад в музыку и кино не будет забыт, а песни и роли будут жить в сердцах людей.

Влияние на последующие поколения

Хейго оставил после себя наследие, которое продолжает вдохновлять молодых музыкантов и актеров. Его творчество стало символом свободы и самовыражения, а его песни остаются актуальными и сегодня.

Уход из жизни Хейго Мирки — это потеря не только для его семьи и близких, но и для всех поклонников его творчества. Мы будем помнить его как яркого представителя советской культуры, человека, который смог соединить музыку и актерское мастерство в своем уникальном стиле.

Шоу-бизнес в Telegram

19 августа 2025, 00:24
Фото: Freepik
NEWS.ru✓ Надежный источник

По теме

Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна

Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение

Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение
Каждый родитель рано или поздно сталкивается с ураганом отрицания. Первая реакция – раздражение. Кажется, что еще вчера у вас был милый, покладистый малыш, а сегодня – маленький упрямец, который делает все наперекор. Психологи в один голос говорят: радуйтесь! То, что вы принимаете за вредность и упрямство, на самом деле — один из важнейших моментов в развитии человека.

Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день

Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день
Каждый день тысячи нижегородцев спускаются на станцию метро "Заречная", проходят мимо зданий на Покровке или любуются знаменитой люстрой в Доме Архитектора. Мы привыкли к этим местам, они стали частью нашей жизни. Но мы редко задумываемся, кто подарил их городу. Стало известно о смерти человека, чья творческая мысль стоит за многими знаковыми объектами Нижнего Новгорода.

Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый

Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый
Есть символы, которые стали частью мировой культуры. Логотип "007"с пистолетом вместо семерки – один из них. Он мгновенно вызывает в памяти образ элегантного суперагента, дорогие машины и мартини с водкой. Но кто стоит за этим гениальным и лаконичным образом? Накануне в возрасте 103 лет, всего за день до своего 104-летия, ушел из жизни человек, подаривший миру этот символ — американский дизайнер Джо Кэрофф.

Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи

Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи
Когда мы планируем отпуск в России, на ум сразу приходят знакомые названия: пляжи Сочи, горы Алтая, улочки Санкт-Петербурга. Но есть место, которое до недавнего времени оставалось в тени, а сегодня становится популярнее люксовых курортов и готово стать главным открытием вашей жизни. Забудьте все, что вы, возможно, слышали раньше.

Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют

Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют
Мы привыкли думать о законах как о чем-то серьезном, строгом и нерушимом. Но в юридических кодексах разных стран затерялись настоящие жемчужины абсурда. Это не просто исторические байки – многие из этих нелепых правил формально так и не были отменены. Так что в следующий раз, когда отправитесь в путешествие, будьте осторожны. Вдруг вы случайно нарушите закон, запрещающий носить мороженое в кармане? 7 действующих законов со всего мира, которые заставят вас сначала рассмеяться, а потом задуматься1.

Выбор читателей

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 18/08ПндСкорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 18/08ПндИсключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности