Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение

Понедельник 18 августа

21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию
Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение

Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение
65

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с ураганом отрицания. Первая реакция – раздражение. Кажется, что еще вчера у вас был милый, покладистый малыш, а сегодня – маленький упрямец, который делает все наперекор.

Психологи в один голос говорят: радуйтесь! То, что вы принимаете за вредность и упрямство, на самом деле — один из важнейших моментов в развитии человека. Это первые ростки собственного мнения, рождение независимой личности.

Так в каком же возрасте это происходит и, главное, как родителям правильно на это реагировать, чтобы не подавить в ребенке будущего лидера, а воспитать думающую личность?

Короткий ответ: это не возраст, а процесс

Если вы ждете волшебную цифру, то ее нет. Формирование собственного мнения — это не выключатель, который щелкает в один день. Это долгий и многоэтапный процесс. Но есть несколько ключевых периодов, когда происходят самые яркие скачки.

Первые проблески: 1.5 – 2 года.

  • "Я сам!" — первый кризис: 2 – 4 года.
  • "А почему?" — логические основы: 4 – 6 лет.
  • "А я считаю иначе" — формирование позиции: 7+ лет.

Давайте разберем каждый этап подробнее.

Этап 1: "Я существую!" (до 2 лет)

Фундамент закладывается еще в младенчестве. Когда ребенок отличает свою руку от маминой, когда понимает, что может сам дотянуться до игрушки, он начинает осознавать себя как отдельное существо.

Собственное мнение на этом этапе — это базовые предпочтения: эта каша вкусная, а эта — нет. Эта игрушка нравится, а эта — не очень. Оно выражается не словами, а действиями: малыш отворачивается от нелюбимой еды или тянется к яркому предмету. Это еще не осознанная позиция, а проявление базовых желаний.

Этап 2: "Я сам!" (2-4 года)

Вот он, знаменитый кризис трех лет. Ребенок вдруг осознает, что его желания могут не совпадать с желаниями родителей. И для него это — колоссальное открытие!

Главное слово этого периода — "НЕТ". Важно понимать: часто ребенок говорит "нет" не потому, что он действительно против чего-то, а чтобы утвердить свое право на собственное решение. Он пробует на прочность границы мира и свои собственные возможности.

Пример: вы предлагаете красную футболку, он требует синюю. Дело не в цвете. Дело в том, что он выбрал, а не вы.

Это самый сложный для родителей, но и самый важный этап для становления самостоятельности.

Этап 3: "А почему?" (4-6 лет)

Период упрямого отрицания сменяется эпохой любопытства. Ребенок уже понял, что может иметь свое мнение, и теперь пытается подвести под него логическую базу. Он задает сотни вопросов "почему?", чтобы понять, как устроен мир.

Его мнение начинает строиться на основе справедливости ("Это нечестно, ему дали больше конфет!"), на правилах, которые он усвоил ("Мама говорила, что дорогу нужно переходить на зеленый свет"), и на собственном, пусть и небольшом, опыте.

Этап 4: "А я считаю иначе" (7+ лет)

С приходом в школу мир ребенка расширяется. Появляются новые авторитеты (учителя) и, что самое важное, — мнение сверстников. Он впервые осознает, что по одному и тому же вопросу может быть несколько разных, и даже противоположных, мнений.

Он учится спорить, приводить аргументы (пусть пока и детские), отстаивать свою точку зрения не просто криком, а словами. Именно в этом возрасте закладывается основа для будущего критического мышления.

Что делать родителям? 5 главных правил

Подавить формирующееся мнение — значит вырастить человека, который всегда будет зависеть от чужой воли. Поддержать — значит воспитать уверенную в себе личность. Вот как это сделать:

  • Давайте выбор (даже иллюзорный). Вместо "Надень шапку!" спросите: "Ты наденешь синюю шапку или зеленую?". Ребенок чувствует, что решение принял он сам, а вы добились своей цели.
  • Слушайте, не перебивая. Даже если вам кажется, что ребенок говорит глупости, дайте ему высказаться. Так вы показываете, что его мнение ценно и имеет право на существование.
  • Спрашивайте "Почему ты так думаешь?". Этот простой вопрос учит ребенка анализировать свои желания, искать аргументы и развивать логическое мышление.
  • Разрешайте безопасные ошибки. Если ребенок в не очень холодную погоду настаивает на легкой куртке, позвольте ему. Слегка замерзнув, он на собственном опыте поймет, почему вы были правы. Этот опыт ценнее ста нотаций.
  • Показывайте пример. Обсуждайте разные темы в семье, уважительно спорьте друг с другом, показывая, что иметь разное мнение — это нормально.

Главное, что нужно помнить: ребенок, который спорит с вами, — это не плохой ребенок. Это ребенок, который учится думать. И ваша задача — стать для него мудрым наставником на этом пути, а не надзирателем.

18 августа 2025, 21:35
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 17/08Вск"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 18/08ПндИсключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности