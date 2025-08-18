Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день

Каждый день тысячи нижегородцев спускаются на станцию метро "Заречная", проходят мимо зданий на Покровке или любуются знаменитой люстрой в Доме Архитектора. Мы привыкли к этим местам, они стали частью нашей жизни. Но мы редко задумываемся, кто подарил их городу.

Стало известно о смерти человека, чья творческая мысль стоит за многими знаковыми объектами Нижнего Новгорода. На 87-м году жизни скончался архитектор Владимир Николаевич Игнатьев. Его более чем полувековая карьера — это целая эпоха, застывшая в камне, стекле и свете.

Человек с удивительной судьбой

Его жизнь сама по себе была похожа на роман. Рожденный на Дальнем Востоке в 1938 году, он ребенком застал войну в оккупированной Беларуси, куда его семья не успела доехать к отцу-военному. Эвакуация, возвращение, окончание школы с золотой медалью и блестящее поступление в легендарный Московский Архитектурный Институт (МАРХИ) — его воля и талант проявились еще в юности.

После учебы его карьера была неразрывно связана с Горьким, а затем и с Нижним Новгородом. Он прошел путь от рядового архитектора до руководителя собственной творческой мастерской, оставив после себя огромное наследие.

Что он оставил городу: знаковые работы и проекты

Многие его творения стали неотъемлемой частью городского ландшафта. Некоторые, к сожалению, уже утрачены, но остались в памяти горожан.

Самые известные работы Владимира Игнатьева:

Интерьеры Дома Архитектора: включая легендарную, устремленную ввысь люстру на лестнице и актовый зал.

Станция метро "Заречная": один из ключевых транспортных узлов города.

Кафе "Град-Камен": культовое место у стен Нижегородского Кремля, ставшее символом своей эпохи (ныне утрачено).

Ресторан "Бурлацкая слободка": деревянное кафе на Георгиевском съезде, известное своей атмосферой (ныне "Патрон").

Реконструкция старообрядческой церкви и железнодорожный вокзал в городе Семенов.

Здание крестильни в Печерском монастыре.

Множество интерьеров магазинов и кафе на главной улице города — Большой Покровской.

Профессиональный путь и признание

Его вклад был отмечен не только любовью горожан, но и высокими профессиональными наградами.

Период Должность и место работы 1962–1963 Архитектор, "Казгорстройпроект" (Алма-Ата) 1963–1989 Руководитель групп и гл. архитектор в "Горьковгражданпроект" и "Гипроторг" 1989–2014 Директор собственной творческой мастерской ООО "ТМА Игнатьева" 2006–… Доцент ВГИПУ, главный архитектор в различных проектных бюро

Основные достижения:

Первый лауреат премии г. Нижнего Новгорода (1993 г.) за восстановление "Гербового зала" на Нижегородской ярмарке.

Победитель 4-х областных архитектурных конкурсов.

Член "Союза архитекторов России" с 1966 года.

Член "Союза дизайнеров России" с 2007 года.

Ветеран труда Нижегородской области.

Владимира Николаевича больше нет, но его наследие продолжает жить в стенах зданий, в свете люстр и в памяти нижегородцев.