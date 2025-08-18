Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день

Стало известно о смерти человека, чья творческая мысль стоит за многими знаковыми объектами Нижнего Новгорода. На 87-м году жизни скончался архитектор Владимир Николаевич Игнатьев. Его более чем полувековая карьера — это целая эпоха, застывшая в камне, стекле и свете.
Человек с удивительной судьбой
Его жизнь сама по себе была похожа на роман. Рожденный на Дальнем Востоке в 1938 году, он ребенком застал войну в оккупированной Беларуси, куда его семья не успела доехать к отцу-военному. Эвакуация, возвращение, окончание школы с золотой медалью и блестящее поступление в легендарный Московский Архитектурный Институт (МАРХИ) — его воля и талант проявились еще в юности.
После учебы его карьера была неразрывно связана с Горьким, а затем и с Нижним Новгородом. Он прошел путь от рядового архитектора до руководителя собственной творческой мастерской, оставив после себя огромное наследие.
Что он оставил городу: знаковые работы и проекты
Многие его творения стали неотъемлемой частью городского ландшафта. Некоторые, к сожалению, уже утрачены, но остались в памяти горожан.
Самые известные работы Владимира Игнатьева:
- Интерьеры Дома Архитектора: включая легендарную, устремленную ввысь люстру на лестнице и актовый зал.
- Станция метро "Заречная": один из ключевых транспортных узлов города.
- Кафе "Град-Камен": культовое место у стен Нижегородского Кремля, ставшее символом своей эпохи (ныне утрачено).
- Ресторан "Бурлацкая слободка": деревянное кафе на Георгиевском съезде, известное своей атмосферой (ныне "Патрон").
- Реконструкция старообрядческой церкви и железнодорожный вокзал в городе Семенов.
- Здание крестильни в Печерском монастыре.
- Множество интерьеров магазинов и кафе на главной улице города — Большой Покровской.
Профессиональный путь и признание
Его вклад был отмечен не только любовью горожан, но и высокими профессиональными наградами.
|Период
|Должность и место работы
|1962–1963
|Архитектор, "Казгорстройпроект" (Алма-Ата)
|1963–1989
|Руководитель групп и гл. архитектор в "Горьковгражданпроект" и "Гипроторг"
|1989–2014
|Директор собственной творческой мастерской ООО "ТМА Игнатьева"
|2006–…
|Доцент ВГИПУ, главный архитектор в различных проектных бюро
Основные достижения:
- Первый лауреат премии г. Нижнего Новгорода (1993 г.) за восстановление "Гербового зала" на Нижегородской ярмарке.
- Победитель 4-х областных архитектурных конкурсов.
- Член "Союза архитекторов России" с 1966 года.
- Член "Союза дизайнеров России" с 2007 года.
- Ветеран труда Нижегородской области.
Владимира Николаевича больше нет, но его наследие продолжает жить в стенах зданий, в свете люстр и в памяти нижегородцев.