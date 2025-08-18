Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Понедельник 18 августа

19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет
Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый

137

Есть символы, которые стали частью мировой культуры. Логотип "007"с пистолетом вместо семерки – один из них. Он мгновенно вызывает в памяти образ элегантного суперагента, дорогие машины и мартини с водкой. Но кто стоит за этим гениальным и лаконичным образом?

Накануне в возрасте 103 лет, всего за день до своего 104-летия, ушел из жизни человек, подаривший миру этот символ — американский дизайнер Джо Кэрофф. И самое поразительное в его истории то, что, создав десятки иконических образов, он сознательно избегал славы и оставался практически неизвестным широкой публике.

Гений, которого не знали в лицо

Как сообщает The New York Times, художник скончался в домашнем хосписе на Манхэттене. Его карьера — это яркий пример того, как можно влиять на массовую культуру, не стремясь к свету софитов.

За свою долгую жизнь Кэрофф разработал постеры и логотипы для более чем 300 фильмов. Его стиль описывали как "смелый, элегантный, театральный и обманчиво простой". Он умел ухватить самую суть фильма или события и передать ее в одном-единственном изображении. Логотип Бонда — идеальное тому подтверждение: в нем есть опасность, стиль и интрига.

Не только Бонд: какие еще шедевры он создал

Многие будут удивлены, узнав, какие еще культовые работы принадлежат руке Джо Кэроффа. Его наследие гораздо шире, чем мир агента 007. Вот лишь несколько его знаменитых проектов:

  • Постеры к фильмам Вуди Аллена: включая легендарный "Манхэттен".
  • Афиша для скандального фильма "Последнее танго в Париже" с Марлоном Брандо.
  • Логотип для картины Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа".
  • Эмблема трансляций зимних Олимпийских игр 1980 года для телеканала ABC.

Джо Кэрофф не давал громких интервью и не позировал на красных дорожках. Он просто делал свою работу — и делал ее гениально. Он доказал, что настоящее наследие — это не громкое имя, а символы, которые становятся частью нашей жизни и продолжают существовать даже тогда, когда их создатель уходит. И в следующий раз, увидев на экране знакомые цифры "007", мы будем знать, кому обязаны этой маленькой частичке магии кино.

18 августа 2025, 19:20
Фото сгенерировано в Шедеврум
The New York Times✓ Надежный источник

Когда мы планируем отпуск в России, на ум сразу приходят знакомые названия: пляжи Сочи, горы Алтая, улочки Санкт-Петербурга. Но есть место, которое до недавнего времени оставалось в тени, а сегодня становится популярнее люксовых курортов и готово стать главным открытием вашей жизни. Забудьте все, что вы, возможно, слышали раньше.

Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют
Мы привыкли думать о законах как о чем-то серьезном, строгом и нерушимом. Но в юридических кодексах разных стран затерялись настоящие жемчужины абсурда. Это не просто исторические байки – многие из этих нелепых правил формально так и не были отменены. Так что в следующий раз, когда отправитесь в путешествие, будьте осторожны. Вдруг вы случайно нарушите закон, запрещающий носить мороженое в кармане? 7 действующих законов со всего мира, которые заставят вас сначала рассмеяться, а потом задуматься1.

Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика
В мире комедии есть истории, которые поражают сильнее любой выдуманной шутки. История жизни и внезапной смерти одного из самых ярких стендап-артистов Шотландии – именно такая. Он прошел путь от тюремной камеры до статуса звезды, готовился к новому триумфу, но его жизнь оборвалась там, где он искал свободу, – на горной вершине. Cтало известно о гибели 61-летнего шотландского комика Гэри Литтла.

Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно
Знакомая ситуация? Вы в отпуске, ведете себя вежливо, оставляете хорошие чаевые, но все равно чувствуете какую-то стену. Официант не улыбается, продавец в магазине отвечает односложно, а местные в транспорте как будто вас не замечают. Дело не всегда в вас и уж точно не в русофобии как таковой.

"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера
Исполнилось 9 дней со дня смерти Ивана Краско. Народный артист России упокоился на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле знаменитого актера театра и кино и вспомнил сказанные тут на похоронах слова священнослужителя. Согласно православным представлениям, с 9 по 40 день разлученной с телом душе новопреставленного Ивана предстоит спуститься в ад.

