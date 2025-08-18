Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 18 августа

19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи

Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи
219

Когда мы планируем отпуск в России, на ум сразу приходят знакомые названия: пляжи Сочи, горы Алтая, улочки Санкт-Петербурга. Но есть место, которое до недавнего времени оставалось в тени, а сегодня становится популярнее люксовых курортов и готово стать главным открытием вашей жизни.

Забудьте все, что вы, возможно, слышали раньше. Сегодняшний Дагестан — это одно из самых безопасных, гостеприимных и невероятно красивых направлений для путешествий. Это край, где суровые горы обрываются к теплому морю, древние крепости соседствуют с современными кафе, а слово "гость" — священно.

Почему стоит отложить поездку на раскрученные курорты и дать шанс "стране гор"? Вот как минимум 4 причины.

1. Увидеть пейзажи, от которых перехватывает дыхание

Дагестан — это визуальный шок в хорошем смысле слова. Природа здесь создала шедевры эпического масштаба.

  • Сулакский каньон. Он глубже знаменитого Гранд-Каньона в США! Вид с высоты на изгиб бирюзовой реки внизу — это то, что вы не забудете никогда. А прогулка на катере по самому каньону заставит вас почувствовать себя героем приключенческого фильма.
  • Аул-призрак Гамсутль. Его называют "дагестанским Мачу-Пикчу". Заброшенное село, вросшее в вершину горы, куда ведет живописная тропа. Кажется, будто время здесь остановилось много веков назад.
  • Самурский лиановый лес. Единственный субтропический лиановый лес в России. Вы идете по тропинке, а вокруг вас — гигантские деревья, увитые лианами, и журчание ручьев. Полное ощущение, что вы попали в джунгли.
  • Каспийское море. Да, здесь есть и море! В районе древнего города Дербент вас ждут широкие песчаные пляжи и теплая вода. Идеальное место, чтобы расслабиться после покорения гор.

2. Прикоснуться к живой истории

Дагестан — это не только природа, но и плавильный котел десятков народов, культур и древнейших историй.

Сердце региона — Дербент, один из самых древних городов России и мира. Его цитадель Нарын-Кала, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает своей мощью. Гуляя по ее стенам, вы буквально прикасаетесь к истории персидских шахов и арабских халифов.

3. Попробовать настоящую кавказскую кухню (и удивиться ценам)

Еда в Дагестане — это отдельный вид удовольствия. Забудьте о диетах и приготовьтесь к гастрономическому восторгу. Главное, что нужно попробовать:

  • Хинкал (не путать с хинкали!). Это флагман дагестанской кухни. Пышные кусочки теста, сваренные в мясном бульоне, которые подаются с мясом, соусом и бульоном в отдельной пиале.
  • Чуду. Тонкие лепешки с разнообразными начинками: от мяса и творога до тыквы и зелени. Идеальный перекус.
  • Абрикосовая каша с урбечом. Неожиданный, но невероятно вкусный десерт или завтрак.

А теперь самое приятное: цены. Сытный обед из нескольких блюд в местном кафе обойдется вам в 300-500 рублей (цены действительны на момент публикации). Это в разы дешевле, чем на любом курорте Краснодарского края.

4. Почувствовать легендарное гостеприимство

Это главный "секретный ингредиент" Дагестана. Люди здесь невероятно открытые и радушные. Не удивляйтесь, если на рынке вас угостят фруктами просто так, а незнакомый человек на улице, узнав, что вы турист, позовет на чашку чая. Именно это теплое человеческое общение оставляет самые яркие воспоминания.

Коротко: что нужно знать перед поездкой

Как добраться? Самый простой способ — самолетом до Махачкалы. Билеты из Москвы можно найти от 3-4 тысяч рублей.

Как передвигаться? Идеальный вариант — арендовать машину, чтобы быть свободным в передвижениях. Альтернатива — присоединиться к организованному туру или нанять гида с автомобилем.

Когда ехать? Лучшее время — с мая по октябрь. Летом можно совместить горы и пляжный отдых.

Что с одеждой? Это республика с традиционным укладом. Уважайте местные обычаи: девушкам лучше избегать слишком открытой одежды (мини-юбок, глубоких декольте). Покрывать голову не нужно, достаточно просто прикрыть плечи и колени.

Так что если ваша душа просит настоящих приключений, новых открытий и невероятных пейзажей — вы знаете, куда брать следующий билет. Дагестан ждет. И он вас точно не разочарует.

Шоу-бизнес в Telegram

18 августа 2025, 18:31
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты

Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый

Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый
Есть символы, которые стали частью мировой культуры. Логотип "007"с пистолетом вместо семерки – один из них. Он мгновенно вызывает в памяти образ элегантного суперагента, дорогие машины и мартини с водкой. Но кто стоит за этим гениальным и лаконичным образом? Накануне в возрасте 103 лет, всего за день до своего 104-летия, ушел из жизни человек, подаривший миру этот символ — американский дизайнер Джо Кэрофф.

Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют

Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют
Мы привыкли думать о законах как о чем-то серьезном, строгом и нерушимом. Но в юридических кодексах разных стран затерялись настоящие жемчужины абсурда. Это не просто исторические байки – многие из этих нелепых правил формально так и не были отменены. Так что в следующий раз, когда отправитесь в путешествие, будьте осторожны. Вдруг вы случайно нарушите закон, запрещающий носить мороженое в кармане? 7 действующих законов со всего мира, которые заставят вас сначала рассмеяться, а потом задуматься1.

Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика

Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика
В мире комедии есть истории, которые поражают сильнее любой выдуманной шутки. История жизни и внезапной смерти одного из самых ярких стендап-артистов Шотландии – именно такая. Он прошел путь от тюремной камеры до статуса звезды, готовился к новому триумфу, но его жизнь оборвалась там, где он искал свободу, – на горной вершине. Cтало известно о гибели 61-летнего шотландского комика Гэри Литтла.

Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно

Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно
Знакомая ситуация? Вы в отпуске, ведете себя вежливо, оставляете хорошие чаевые, но все равно чувствуете какую-то стену. Официант не улыбается, продавец в магазине отвечает односложно, а местные в транспорте как будто вас не замечают. Дело не всегда в вас и уж точно не в русофобии как таковой.

"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера

"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера
Исполнилось 9 дней со дня смерти Ивана Краско. Народный артист России упокоился на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле знаменитого актера театра и кино и вспомнил сказанные тут на похоронах слова священнослужителя. Согласно православным представлениям, с 9 по 40 день разлученной с телом душе новопреставленного Ивана предстоит спуститься в ад.

Выбор читателей

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 16/08СбтКарьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 17/08Вск"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями