Понедельник 18 августа

13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта
"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера

"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера
208

Исполнилось 9 дней со дня смерти Ивана Краско. Народный артист России упокоился на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле знаменитого актера театра и кино и вспомнил сказанные тут на похоронах слова священнослужителя.

Согласно православным представлениям, с 9 по 40 день разлученной с телом душе новопреставленного Ивана предстоит спуститься в ад. В это время начинаются так называемые мытарства, когда душа получает наказание за все земные грехи. По описанию блаженной Феодоры, всего существует двадцать таких мытарств. Предполагают, что в этот период нужно усиленно молиться о покойном и вспоминать девять ангельских чинов — к ним однажды может причислиться дух человека.

"Я призываю молиться о душе раба Божьего Иоанна, – сказал у гроба легендарного актера священнослужитель. – Потому что по нашим молитвам Господь может даже изменить решение своего суда. Для этого мы собираемся в храмах, поем на панихидах и просим, чтобы Господь не забыл всего его благочестивые дела. Ведь те неблагочестивые дела, которые делал покойный при жизни, будут тормозить восхождение его души к Богу. Ангел-хранитель, его Святой угодник и молитвы помогут душе преодолеть последние мытарства".

Фото: Дни.ру

Напомним, Иван Краско скончался в больнице Санкт-Петербурга 9 августа 2025 года от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До своего 95-летия он не дожил всего полтора месяца...

18 августа 2025, 13:56
Фото: Дни.ру

Фоторепортаж

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана?

Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана?
Стихи персидского поэта Бабы Тахера Ольяна, жившего в XI веке, до сих пор волнуют умы читателей. Его строки, наполненные глубокими философскими размышлениями, заставляют задуматься о вечных вопросах: зачем человек живет, к чему стремится и что оставляет после себя? С какою целью дал создатель алчность нам? Чтоб тело ублажить, затем скормить червям? Так, замысла творца не понимая толком, Мы без толку живем, влачась к своим гробам.

Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе

Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе
Можно ли в эпоху потребления выбрать лучший товар среди прочих, не ориентируясь за заманчивую рекламу? Женский журнал Клео.ру запустил проект народных рейтингов, где последнее слово остается за покупателем. На этот раз вам предстоит выбрать самое качественное солнцезащитное средство из тех, что представлены на рынке.

Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый

Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый
Страна понесла невосполнимую утрату. На 58-м году жизни скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый, чьи открытия и организаторский талант навсегда изменили облик российской науки. Жизнь, посвященная науке Георгий Олегович Котиев — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН и директор Набережночелнинского института Казанского федерального университета (НЧИ КФУ).

Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку

Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку
Восточная философия изобилует мудрыми изречениями, касающимися гармонии в отношениях и поиска идеального партнера. Омар Хайям, знаменитый восточный поэт и философ, в своих рубаи делился глубокими размышлениями о том, какой должна быть женщина, чтобы стать настоящей спутницей жизни.

Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех

Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех
В мире искусства произошла горькая утрата. 53-летняя японская певица и актриса Томоэ Хатта, известная под сценическим именем Томо Сакураи, ушла из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Это событие стало шоком для поклонников и коллег артистки, так как всего за несколько дней до ее ухода она готовилась к важному концерту.

