Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 18 августа

13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый

Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый
74

Страна понесла невосполнимую утрату. На 58-м году жизни скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый, чьи открытия и организаторский талант навсегда изменили облик российской науки.

Жизнь, посвященная науке

Георгий Олегович Котиев — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН и директор Набережночелнинского института Казанского федерального университета (НЧИ КФУ). За свою карьеру он не только внес значительный вклад в развитие машиностроения, но и заложил основы для подготовки высококвалифицированных кадров, которые сегодня формируют будущее российской промышленности. Его энергия, преданность делу и умение видеть перспективы сделали его фигурой мирового масштаба.

Реформы, изменившие образование

За два года руководства НЧИ КФУ Георгий Олегович провел масштабную модернизацию учебного процесса. Под его началом институт укрепил материально-техническую базу, что позволило создать современные условия для обучения и научных исследований. Внедренные им инновации повысили качество подготовки студентов, а также привлекли к сотрудничеству ведущие промышленные предприятия региона. Благодаря этим усилиям институт стал важным центром подготовки специалистов, способных решать задачи национального масштаба.

Научные достижения

Георгий Олегович прославился как создатель собственной научной школы в области машиностроения. Его открытия нашли применение на крупнейших предприятиях страны, став частью золотого фонда российской инженерной мысли. Среди ключевых достижений можно выделить.

  • Разработка новых подходов к проектированию высокотехнологичных машин.
  • Создание инновационных материалов, повышающих надежность и долговечность оборудования.
  • Подготовка десятков кандидатов и докторов наук, продолжающих его дело.
  • Публикация сотен научных работ, признанных мировым сообществом.

Эти результаты не только укрепили позиции России в глобальной науке, но и обеспечили практическую пользу для промышленности.

Наследие, которое живет

Научная школа, созданная Георгием Олеговичем, стала платформой для развития новых идей и технологий. Его ученики — талантливые ученые и инженеры — продолжают работать над проектами, вдохновленными его подходами. Каждая их разработка — это продолжение идей, заложенных выдающимся наставником. Его труды остаются востребованными, а имя продолжает ассоциироваться с прогрессом и высоким профессионализмом.

Память, которая не угаснет

Уход Георгия Олеговича Котиева стал тяжелой утратой для коллег, учеников, родных и близких. Его вклад в науку и образование невозможно переоценить. Мэрия Набережных Челнов выразила глубокие соболезнования, отметив, что его достижения навсегда останутся в истории города и страны. Память о великом ученом будет жить в его трудах, учениках и тех, кто продолжает воплощать его идеи в жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

18 августа 2025, 13:24
Фото: Freepik
Nabchelny.ru✓ Надежный источник

По теме

Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей

Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея

Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку

Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку
Восточная философия изобилует мудрыми изречениями, касающимися гармонии в отношениях и поиска идеального партнера. Омар Хайям, знаменитый восточный поэт и философ, в своих рубаи делился глубокими размышлениями о том, какой должна быть женщина, чтобы стать настоящей спутницей жизни.

Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех

Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех
В мире искусства произошла горькая утрата. 53-летняя японская певица и актриса Томоэ Хатта, известная под сценическим именем Томо Сакураи, ушла из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Это событие стало шоком для поклонников и коллег артистки, так как всего за несколько дней до ее ухода она готовилась к важному концерту.

Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха

Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха
Уоррен Баффет – имя, которое стало синонимом финансового успеха. Этот легендарный инвестор, чье состояние исчисляется миллиардами, выработал собственные принципы обращения с деньгами. Эти правила не только помогли ему достичь вершин, но и могут стать ориентиром для каждого, кто стремится к финансовой независимости. Остерегайтесь модных технологий Современный мир переполнен новыми идеями и технологиями, которые обещают революционные изменения.

Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать

Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать
Успех и процветание во многом зависят от установок, заложенных в детстве. Наши убеждения о деньгах, счастье и возможностях формируют жизненный путь. Пройдите этот тест из 10 вопросов, чтобы узнать, настроены ли вы на успех или подсознательные барьеры мешают вам раскрыть свой потенциал. Отвечайте честно "да" или "нет", и вы сможете заглянуть вглубь своих убеждений. 1.

Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке

Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке
В новом сезоне экстремального телепроекта "Прятки", который выходит 31 августа на СТС, ведущий Дмитрий Журавлев ищет звезд, спрятанных в локациях по всему миру. На съемках Артем Дзюба признавался, что, несмотря на жуткие условия, согласился снова участвовать в шоу. "Помню, как в первом сезоне сидел в мусорке и помирал в три погибели от "прекрасных" ароматов, – рассказал российский футболист, нападающий "Акрона" и сборной России.

Выбор читателей

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 16/08СбтНищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 16/08СбтКарьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 17/08Вск"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями