Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 18 августа

13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – решаем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех

Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех
229

В мире искусства произошла горькая утрата. 53-летняя японская певица и актриса Томоэ Хатта, известная под сценическим именем Томо Сакураи, ушла из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.

Это событие стало шоком для поклонников и коллег артистки, так как всего за несколько дней до ее ухода она готовилась к важному концерту.

Обстоятельства трагедии

Томоэ Хатта была госпитализирована 4 августа, когда ее состояние резко ухудшилось. За неделю до запланированного выступления в Токио ее здоровье стало критическим. 13 августа, всего за месяц до своего 54-летия, певицы не стало.

Ключевые моменты:

• Дата концерта: 17 августа.

• Госпитализация: 4 августа, резкое ухудшение состояния.

• Уход из жизни: 13 августа.

Семья артистки опубликовала официальное заявление в социальных сетях, выразив благодарность всем поклонникам за поддержку в трудные времена.

Реакция близких и поклонников

Родственники Томоэ Хатты извинились перед фанатами за отмену концерта и попросили уважать их частную жизнь в этот сложный период. Прощание с артисткой пройдет в узком кругу близких.

Основные заявления:

• Извинения: Семья извинилась за отмену мероприятия.

• Частная жизнь: Попросили уважать их личное пространство во время прощания.

Творческая карьера

Томоэ Хатта родилась 10 сентября 1971 года в японском городе Томо. Её карьера началась в 1987 году, когда она стала участницей популярной айдол-группы Lemon Angel.

Достижения:

• Студийные альбомы: Записала пять альбомов.

• Кинопроекты: Участвовала в 37 фильмах и аниме, включая:

– "Покемон"

– "Атака титанов"

– "Самурай Икс"

Творчество Томоэ Хатты оставило значительный след в японской культуре, и её вклад в озвучивание персонажей аниме был высоко оценен как зрителями, так и критиками.

Память о Томоэ Хатте

Уход из жизни Томоэ Хатты стал тяжелой утратой для многих. Она оставила после себя не только музыкальное наследие, но и множество воспоминаний у своих поклонников.

Влияние на индустрию:

• Культовая фигура: Артистка была известна не только как певица, но и как талантливая актриса дубляжа.

• Сообщество поклонников: Многие фанаты выражают свои соболезнования и делятся воспоминаниями о ее творчестве в социальных сетях.

Уход Томоэ Хатты — это не только утрата для ее близких, но и для всей японской культуры. Ее творчество и вклад в индустрию будут помнить многие поколения.

Шоу-бизнес в Telegram

18 августа 2025, 12:43
Фото: Freepik
Sponichi✓ Надежный источник

По теме

Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду

Прощание с легендой: ушла из жизни звезда Бродвея и обладательница 6 золотых дисков

Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе

Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе
Можно ли в эпоху потребления выбрать лучший товар среди прочих, не ориентируясь за заманчивую рекламу? Женский журнал Клео.ру запустил проект народных рейтингов, где последнее слово остается за покупателем. На этот раз вам предстоит выбрать самое качественное солнцезащитное средство из тех, что представлены на рынке.

Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый

Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый
Страна понесла невосполнимую утрату. На 58-м году жизни скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый, чьи открытия и организаторский талант навсегда изменили облик российской науки. Жизнь, посвященная науке Георгий Олегович Котиев — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН и директор Набережночелнинского института Казанского федерального университета (НЧИ КФУ).

Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку

Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку
Восточная философия изобилует мудрыми изречениями, касающимися гармонии в отношениях и поиска идеального партнера. Омар Хайям, знаменитый восточный поэт и философ, в своих рубаи делился глубокими размышлениями о том, какой должна быть женщина, чтобы стать настоящей спутницей жизни.

Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха

Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха
Уоррен Баффет – имя, которое стало синонимом финансового успеха. Этот легендарный инвестор, чье состояние исчисляется миллиардами, выработал собственные принципы обращения с деньгами. Эти правила не только помогли ему достичь вершин, но и могут стать ориентиром для каждого, кто стремится к финансовой независимости. Остерегайтесь модных технологий Современный мир переполнен новыми идеями и технологиями, которые обещают революционные изменения.

Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать

Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать
Успех и процветание во многом зависят от установок, заложенных в детстве. Наши убеждения о деньгах, счастье и возможностях формируют жизненный путь. Пройдите этот тест из 10 вопросов, чтобы узнать, настроены ли вы на успех или подсознательные барьеры мешают вам раскрыть свой потенциал. Отвечайте честно "да" или "нет", и вы сможете заглянуть вглубь своих убеждений. 1.

Выбор читателей

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 16/08СбтНищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 16/08СбтКарьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 17/08Вск"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями