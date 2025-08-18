Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке

В новом сезоне экстремального телепроекта "Прятки", который выходит 31 августа на СТС, ведущий Дмитрий Журавлев ищет звезд, спрятанных в локациях по всему миру. На съемках Артем Дзюба признавался, что, несмотря на жуткие условия, согласился снова участвовать в шоу.

"Помню, как в первом сезоне сидел в мусорке и помирал в три погибели от "прекрасных" ароматов, – рассказал российский футболист, нападающий "Акрона" и сборной России. – Чуть ли не случилась паническая атака, дышать ведь нечем, Но в целом различные ужастики и хоррор-квесты обожаю. В этом плане я немножко сумасшедший". Однако опять решился на сложные испытания!

В новых выпусках он прячется в особняке на питерской Фонтанке и действующем депо московского метро. "В метро бываю, когда нереальные пробки. Мне кажется, в такие моменты на меня смотрят все, хоть я и закутываюсь так, что торчат только глаза. Видимо, меня выдает рост", – признается 36-летний футболист.

Также съемки проходили в отеле-призраке в Бангкоке, заброшенной крепости в Омане, на заводе в ЮАР, в тюрьме в Старой Руссе и других локациях. Кроме Дзюбы, в шоу участвуют: Прохор Шаляпин, Анна Седокова, Ваня Дмитриенко, Надя Сысоева, Евгений Папунаишвили, Аня Покров, Алексей Столяров, Владимир Маркони, Натан, Эвелина Бледанс и другие звезды.