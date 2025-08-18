Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 18 августа

12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке

Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке
178

В новом сезоне экстремального телепроекта "Прятки", который выходит 31 августа на СТС, ведущий Дмитрий Журавлев ищет звезд, спрятанных в локациях по всему миру. На съемках Артем Дзюба признавался, что, несмотря на жуткие условия, согласился снова участвовать в шоу.

"Помню, как в первом сезоне сидел в мусорке и помирал в три погибели от "прекрасных" ароматов, – рассказал российский футболист, нападающий "Акрона" и сборной России. – Чуть ли не случилась паническая атака, дышать ведь нечем, Но в целом различные ужастики и хоррор-квесты обожаю. В этом плане я немножко сумасшедший". Однако опять решился на сложные испытания!

Фото: пресс-служба

В новых выпусках он прячется в особняке на питерской Фонтанке и действующем депо московского метро. "В метро бываю, когда нереальные пробки. Мне кажется, в такие моменты на меня смотрят все, хоть я и закутываюсь так, что торчат только глаза. Видимо, меня выдает рост", – признается 36-летний футболист.

Фото: пресс-служба

Также съемки проходили в отеле-призраке в Бангкоке, заброшенной крепости в Омане, на заводе в ЮАР, в тюрьме в Старой Руссе и других локациях. Кроме Дзюбы, в шоу участвуют: Прохор Шаляпин, Анна Седокова, Ваня Дмитриенко, Надя Сысоева, Евгений Папунаишвили, Аня Покров, Алексей Столяров, Владимир Маркони, Натан, Эвелина Бледанс и другие звезды.

Шоу-бизнес в Telegram

18 августа 2025, 11:57
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гагарину и Бузову побил известный спортсмен

Хабиб Нурмагомедов.
Ольга Бузова.
Егор Крид.
Баста.
Дима Билан.
Тимати.
Ирина Шейк.
Артем Дзюба.
Полина Гагарина.

По теме

Только для взрослых: в Сеть слили очередное скандальное видео с Дзюбой

"Дзюблю левой": лишенный секса Джигурда удовлетворяет себя во время звонков Анисиной

Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха

Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха
Уоррен Баффет – имя, которое стало синонимом финансового успеха. Этот легендарный инвестор, чье состояние исчисляется миллиардами, выработал собственные принципы обращения с деньгами. Эти правила не только помогли ему достичь вершин, но и могут стать ориентиром для каждого, кто стремится к финансовой независимости. Остерегайтесь модных технологий Современный мир переполнен новыми идеями и технологиями, которые обещают революционные изменения.

Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать

Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать
Успех и процветание во многом зависят от установок, заложенных в детстве. Наши убеждения о деньгах, счастье и возможностях формируют жизненный путь. Пройдите этот тест из 10 вопросов, чтобы узнать, настроены ли вы на успех или подсознательные барьеры мешают вам раскрыть свой потенциал. Отвечайте честно "да" или "нет", и вы сможете заглянуть вглубь своих убеждений. 1.

Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз

Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз
Актриса Анна Цуканова-Котт приняла важное решение, которое стало предметом обсуждений в СМИ и среди поклонников. После 18 лет совместной жизни с режиссером Александром Коттом, актриса развелась и вскоре нашла счастье с новым партнером — продюсером Михаилом Врубелем.

Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности

Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности
В третий раз в Москве состоялась регата Radio Monte Carlo. Самое заметное светское событие конца лета собрало немало звезд. Среди них была актриса театра, кино и телевидения Елена Борщева. Елене Борщевой идет 45-й год.

Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей

Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей
Страна потеряла одного из самых ярких представителей своего культурного наследия. Этот человек, чья харизма и талант десятилетиями радовали зрителей, ушел из жизни, оставив после себя богатое творческое наследие. Его работы в кино, театре и на телевидении стали частью национальной истории, а искренность и теплота сделали его любимцем публики. Начало пути Луис Альберто Ди Фео, более известный как Альберто Мартин, родился 8 мая 1944 года в Сан-Мартине, Аргентина.

Выбор читателей

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 16/08СбтНищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 16/08СбтКарьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 17/08Вск"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой