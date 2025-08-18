Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна

Российского актера Дмитрия Гранкина не стало 12 августа на 49-м году жизни.

Российского актера Дмитрия Гранкина не стало 12 августа на 49-м году жизни. Артист известен своим участием во множестве проектов федеральных каналов, а также стал незаменимым голосом для многих мультфильмов и фильмов.

С чего все начиналось

Дмитрий Гранкин завершил обучение в Санкт-Петербургской академии театрального искусства в 1998 году. Его преподавателем был заслуженный артист России Алексей Юрьевич Толубеев. После окончания академии Гранкин начал свою карьеру в Большом драматическом театре имени Товстоногова (БДТ), где принимал участие в знаковых постановках. В БДТ он исполнял заметные роли в спектаклях:

• "Ромео и Джульетта"

• "Макбет"

• "Борис Годунов"

Эти театральные работы помогли артисту завоевать признание как среди зрителей, так и профессионалов.

Карьера Гранкина в кино

Дмитрий Гранкин стал одним из узнаваемых лиц благодаря участию в рейтинговых проектах федеральных каналов. Его творческая карьера началась в 1985 году с главной роли мальчика Алешки в фильме "Воскресный папа". В дальнейшем он исполнил роли в таких известных телесериалах, как:

• "Улица разбитых фонарей"

• "Ментовские войны"

• "Невский"

• "Литейный"

• "Шеф"

• "Бандитский Петербург"

Эти проекты сделали его имя известным широкой аудитории.

Громкое имя в роли дубляжа

Работа в озвучивании принесла Дмитрию Гранкину широкую известность и сделала его любимцем публики. Его голосом говорят такие персонажи, как:

• Хантер из фильма "Париж, Техас" режиссера Вима Вендерса

• Рон Так-Себе в анимационном сериале "Ким Пять-с-плюсом"

• Хэмми из мультфильма "Лесная братва"

Кроме того, Гранкин озвучил главного героя в фильме "Тарзан 2" и легендарного боксера Рокки Бальбоа. Эти роли сделали его голос неотъемлемой частью детства многих зрителей.

Стоит отметить, что 14 августа Россия понесла еще одну тяжелую утрату. Ушел из жизни известный поэт и писатель Геннадий Григорьевич Андрюк.

Выдающемуся деятелю был 81 год. Творчество и жизненный путь Андрюка оставили глубокий след в сердцах многих людей, которые будут помнить мастера.