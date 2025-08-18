Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским

Степан Джигарханян в 1988 году окончил московский институт и вскоре уехал в США. Он давно стал там своим. Но несколько раз все-таки приезжает на историческую Родину. Очередной визит пасынка Армена Джигарханян совпал с премьерой сериала "Черкизон. Рай и ад современной России" от OKKO. Там с ним и встретился корреспондент "Дни.ру". Встреча президентов Владимира Путина и Дольда Трампа на Аляске стала исторической и который день обсуждается мировой прессой и политиками.