Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов?

1. "Обыкновенное чудо":
А. Играл
Б. Не играл
2. "Ирония судьбы, или С легким паром!":
А. Играл
Б. Не играл
3. "Джентльмены удачи":
А. Играл
Б. Не играл
4. "Полосатый рейс":
А. Играл
Б. Не играл
5. "Иван Васильевич меняет профессию":
А. Играл
Б. Не играл
6. "Афоня":
А. Играл
Б. Не играл
7. "Бриллиантовая рука":
А. Играл
Б. Не играл
8. "Кин-дза-дза!":
А. Играл
Б. Не играл
9. "Мимино":
А. Играл
Б. Не играл
10. Фильм "Винни-Пух" (советский мультфильм, озвучка):
А. Играл (озвучивал)
Б. Не играл (не озвучивал)
Правильные ответы
- 1. А. Играл
- 2. Б. Не играл
- 3. А. Играл
- 4. А. Играл
- 5. Б. Не играл
- 6. А. Играл
- 7. Б. Не играл
- 8. А. Играл
- 9. Б. Не играл
- 10. А. Играл (озвучивал)
Результаты
- 8–10 правильных ответов – Вы настоящий знаток творчества Евгения Леонова! Кажется, вы пересмотрели все его фильмы и знаете каждую роль наизусть!
- 5–7 правильных ответов – Хороший результат! Вы помните многие фильмы с Леоновым, но, возможно, стоит освежить память и пересмотреть пару картин.
- 4 и меньше – Пора устроить марафон фильмов с Евгением Леоновым! Его харизма и талант точно не оставят вас равнодушными!