Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 18 августа

08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея

Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея
33

Мир кино потерял одного из ярчайших представителей своего времени. Актер, чьи роли стали культовыми, а харизма покорила миллионы сердец, ушел из жизни, оставив после себя богатое наследие. Его путь от лондонских улиц до голливудских высот вдохновляет и заставляет задуматься о том, как талант и упорство могут изменить судьбу.

Начало пути: из Ист-Энда на большой экран

Теренс Стэмп, родившийся 22 июля 1938 года в лондонском районе Степни, с детства знал, что такое трудности. Выросший в рабочей семье, он пережил ужасы Второй мировой войны, включая бомбежки Лондона. Отец, кочегар буксира, часто отсутствовал, и воспитанием мальчика занимались мать, бабушка и тети. Любовь к кино зародилась рано: в три года, посмотрев фильм "Красавец Жест" с Гэри Купером, юный Теренс решил, что хочет стать актером. Вдохновленный Джеймсом Дином, он мечтал о сцене, но путь к славе оказался непростым.

После школы Стэмп работал в рекламных агентствах и даже помощником гольфиста, но тяга к искусству победила. Получив стипендию в Академии драматического искусства Веббера Дугласа, он начал карьеру в провинциальных театрах. Дебют в кино состоялся в 1962 году в фильме Питера Устинова "Билли Бадд", где главная роль принесла ему номинацию на "Оскар" и открыла двери в мир большого кино.

Культовые роли и работа с мастерами

Карьера Стэмпа стремительно набирала обороты. В 1960-х годах он сотрудничал с выдающимися режиссерами.

  • Уильям Уайлер ("Коллекционер", 1965);
  • Пьер Паоло Пазолини ("Теорема", 1968);
  • Федерико Феллини ("Тоби Дэммит", 1968).

Особое место в его фильмографии занимает роль генерала Зода в фильмах "Супермен" (1978) и "Супермен II" (1980). Его фраза "Преклоните колени перед Зодом!" стала культовой, а образ харизматичного злодея вошел в историю кинематографа. Позднее Стэмп вернулся к этой роли, озвучив Джор-Эла в сериале "Тайны Смолвиля" и в версии "Супермен II" Ричарда Доннера.

Работа с Тимом Бертоном в фильмах "Большие глаза" (2014) и "Дом странных детей мисс Перегрин" (2016), а также роли в "Звездных войнах. Эпизод I: Скрытая угроза" и "Валькирии" (2008) показали его универсальность. Последней работой актера стал фильм "Прошлой ночью в Сохо" (2021), где он вновь продемонстрировал мастерство.

Личная жизнь и творческое наследие

Стэмп был не только актером, но и писателем. Его мемуары, включая "Альбом Стэмпа", и кулинарная книга для людей с непереносимостью пшеницы и лактозы раскрывают его многогранность. В 1960-х годах он был в центре внимания СМИ из-за романов с актрисой Джули Кристи и моделью Джин Шримптон. В 2002 году, в возрасте 64 лет, он женился на Элизабет О'Рурк, но брак закончился разводом в 2008 году.

Наследие, которое останется навсегда

Скончавшийся в возрасте 87 лет, Теренс Стэмп оставил след в истории кино. Его роли, от утонченных драм до ярких блокбастеров, продолжают вдохновлять зрителей и режиссеров. Карьера, охватывающая более шести десятилетий, доказывает, что настоящий талант способен преодолевать любые преграды, а харизма и профессионализм делают актера легендой.

Шоу-бизнес в Telegram

18 августа 2025, 08:11
Фото: Freepik
RBC.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника

Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы

Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика

Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика
Сколько раз вы ловили себя на мысли: "А что обо мне подумают?" Сколько блестящих идей было похоронено, сколько шагов не сделано из-за страха осуждения, косого взгляда или язвительного комментария? Мы живем в мире, где чужое мнение стало токсичным шумом, который отравляет нашу уверенность и мешает жить своей жизнью. Что, если существует универсальная формула, своего рода ментальный фильтр, который мгновенно обесценивает 99% всей критики и негатива в ваш адрес? Эта формула была создана почти тысячу лет назад гением, который был не только поэтом, но и выдающимся математиком и астрономом.

Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа

Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа
Следом за Авдотьей-Малиновкой приходит еще один важный для наших предков день – 18 августа. В народном календаре он носит имя Евстигней-Житник. Название говорит само за себя: "жито" – это зерно, основа жизни и будущего хлеба. Этот день был посвящен завершению жатвы и почитанию земли-кормилицы. Считалось, что 18 августа на землю спускается особый "хлебный дух", и от того, как человек проведет этот день, зависит его благополучие и сытость на весь предстоящий год.

Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности

Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности
Прогуливаясь по лесу, мы видим величественные стволы, слышим шелест листьев и ощущаем покой и тишину. Нам кажется, что каждое дерево – это отдельный, независимый организм, который молчаливо борется за свое место под солнцем. А что, если эта тишина обманчива? Что, если прямо под нашими ногами, в почве, развернута сложнейшая коммуникационная сеть, напоминающая наш собственный интернет? Сеть, по которой деревья обмениваются информацией, делятся ресурсами и даже предупреждают друг друга о надвигающейся угрозе.

"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями

"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями
Годовой отчет, уборка в гараже, подготовка к экзамену, звонок в госучреждение – у всех нас есть задачи, которые мы постоянно откладываем. Мысль о них вызывает тревогу и чувство вины, но начать действовать кажется невозможным. Мы говорим себе, что на это нужен целый день, подходящее настроение или больше сил.

5 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас

5 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас
Только те, кто готов рискнуть и бросить вызов социальным установкам, меняют этот мир. Свободные от мнения окружающих, смелые и решительные – герои книг и реальные исторические персонажи очень вдохновляют! Вместе с книжным сервисом Литрес выбрали 5 отличных произведений о людях, которые не боятся быть собой и следовать за мечтой. "Почтальонша", Франческа ДжаннонеВ Италии этот основанный на реальных событиях роман молодой писательницы Франчески Джанноне мгновенно стал бестселлером и удостоился престижной премии Bancarella, которую когда-то получал и Эрнест Хемингуэй.

Выбор читателей

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 16/08СбтНищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 16/08СбтКарьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 16/08СбтУшел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 17/08Вск"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 17/08ВскДеньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа