Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским

Степан Джигарханян в 1988 году окончил московский институт и вскоре уехал в США. Он давно стал там своим. Но несколько раз все-таки приезжает на историческую Родину. Очередной визит пасынка Армена Джигарханян совпал с премьерой сериала "Черкизон. Рай и ад современной России" от OKKO. Там с ним и встретился корреспондент "Дни.ру".

Встреча президентов Владимира Путина и Дольда Трампа на Аляске стала исторической и который день обсуждается мировой прессой и политиками. А чего ждет от доверительного почти трехчасового разговора лидеров двух мировых держав Степан Джигарханян?

"Я жду прекращения этого конфликта, который всем давно надоел, – говорит Степан. – Я не знаю, кто в нем остался заинтересован".

Рассказал он и об истинном отношении американцев к русским сегодня. "Отношение всегда было нормальным, – уверяет 59-летний Джагарханян. – Поначалу, правда, пытались раскрутить там не ненависть даже, а, скорее, антипатию. Но это обычная политическая история – ничего нового. Потом это все сошло на нет, потому что американцы – очень легкие люди, они больше занимаются внутренними проблемами. Для них главное, чтобы дома было хорошо, чтобы бензин был дешевый, чтобы продукты и недвижимость не дорожали".

Стоит заметить, что мать Степана – актриса Татьяна Власова – долгие годы жила в американском городе Далласе. Но незадолго до кончины своего бывшего мужа Армена Джигарханяна она вернулась в московскую квартиру в переулке Арбата. "Маме 82 года, но пока она держится молодцом, – заверил Степан. – Кто-то ей иногда помогает по дому, пара раз в год я прилетаю, хотя сейчас нет прямых рейсов и путь дальний. Возвращаться в Америку мама не планирует – ходить на большие расстояния ей уже тяжело, водить машину тоже проблематично. В Лас-Вегасе, где я сейчас живу, ей было бы трудно, а в Москве она живет в центре, у нее все рядом".