Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой

Есть люди, чья биография кажется сюжетом для романа. Люди, которые проживают не одну, а несколько жизней, и в каждой из них достигают высот. Сегодня не стало именно такого человека – героя, который сменил кабину истребителя на операционную и до последнего дня оставался верен своему главному призванию – помогать другим.

На 90-м году ушел из жизни врач, чьи золотые руки и доброе сердце спасли тысячи жизней. Этим человеком был Александр Тимофеевич Руденко.

О его кончине сообщила пресс-служба правительства ЛНР, подчеркнув, что "память о выдающемся враче навсегда останется в истории республики".

Александр Тимофеевич был личностью поистине уникальной. Его первой профессией была одна из самых мужественных — летчик-истребитель. Но в 60-е годы он сделал выбор, который определил его дальнейшую судьбу и судьбы тысяч его будущих пациентов, получив медицинское образование.

Десятки лет он посвятил медицине, долгое время возглавляя травматологическое отделение. Но его знали не только как первоклассного специалиста. Коллеги и пациенты запомнили его как умелого руководителя и, что самое главное, "просто доброго и душевного человека, готового в любую минуту прийти на помощь любому, кто в ней нуждается".

Его заслуги были отмечены на самом высоком уровне: он был кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, носил почетное звание Заслуженного врача Украины. В 2004 году за огромный вклад в жизнь города ему было присвоено звание Почетного гражданина Луганска.

Он прожил долгую и невероятно насыщенную жизнь. Жизнь, посвященную служению — сначала небу, а потом, и до самого конца, — людям.