Воскресенье 17 августа

5 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас

5 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас
126

Только те, кто готов рискнуть и бросить вызов социальным установкам, меняют этот мир. Свободные от мнения окружающих, смелые и решительные – герои книг и реальные исторические персонажи очень вдохновляют! Вместе с книжным сервисом Литрес выбрали 5 отличных произведений о людях, которые не боятся быть собой и следовать за мечтой.

"Почтальонша", Франческа Джанноне

Фото: litres.ru

В Италии этот основанный на реальных событиях роман молодой писательницы Франчески Джанноне мгновенно стал бестселлером и удостоился престижной премии Bancarella, которую когда-то получал и Эрнест Хемингуэй. И не случайно — история юной почтальонши Анны вдохновляет и трогает до глубины души.

Автор рассказывает о жизни своей бабушки, которая в 1934 году переехала вместе с любимым мужем Карло с севера Италии на юг страны — более традиционный и патриархальный. Там Анна, чтобы прокормить семью, устроилась работать на почту, несмотря на косые взгляды местных жителей.

Но со временем все не просто привыкают к девушке, которая разносит письма, но и начинают делиться с ней своими секретами. Анна читает послания неграмотным, помогает старикам разобраться с корреспонденцией, передает тайные любовные записки… И как раньше городок жил без прекрасной почтальонши?

Анна сумеет стать своей на новом месте и даже помочь другим женщинам получить больше прав. Это красивый роман о живописном юге Италии, его природе и жителях, настоящей любви и смелости человека, решившегося на перемены.

"Исповедь скучной тетки", Мари-Рене Лавуа

Фото: litres.ru

Легкий французский роман напоминает импрессионистическую картину — крупными мазками автор рисует жизнь главной героини и ее подруг. Без лишних деталей, но ярко и образно. Конфликт заявлен с первой страницы: 48-летняя Диана думала, что у нее все прекрасно: крепкий брак, дети, хорошая работа. Но внезапно она узнает, что муж Жак полюбил другую и хочет развестись.

Эта новость для Дианы, как гром средь ясного неба, и теперь ей потребуется не один месяц, чтобы прийти в себя. Она с горечью отмечает, что потратила на отношения с Жаком лучшие годы, за которые он только похорошел, а вот Диана потеряла былую прелесть… Впрочем, так ей только кажется, потому что новая жизнь вот-вот начнется.

Вдоволь наплакавшись, она берет себя в руки и начинает звонить подругам — теперь у дам появляется больше времени на общение, походы в рестораны, шоппинг и путешествия. Диана впервые выходит на пробежку, высказывает бывшей свекрови все, что накопилось за годы брака, учится отдыхать и делать что-то приятное для себя. И во всем этом ее постоянно поддерживают подруги — книга во многом посвящена женской дружбе, без которой было бы намного сложнее справляться с ударами судьбы.

"Флэпперы. Роковые женщины ревущих 1920-х", Джудит Макрелл

Фото: litres.ru

Эта книга не просто описывает биографии сильных женщин, но погружает читателя в атмосферу американских 1920-х — эпохи джаза, послевоенной эйфории и, конечно же, эмансипации.

Именно тогда в США появились флэпперы — независимые девушки, которые сами зарабатывали себе на жизнь, свободно встречались с мужчинами, стильно одевались, путешествовали и занимались творчеством. Сегодня это норма, а век назад флэпперы казались невероятно дерзкими: им завидовали, их ненавидели, ими восхищались.

Среди героинь этой книги — писательница и танцовщица Зельда Фицджеральд, жена Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, британская политическая активистка Нэнси Кунард, французская танцовщица и певица Жозефина Бейкер, художница Тамара де Лемпицка и многие другие. Каждая из этих женщин прожила интересную и насыщенную жизнь, внесла свой вклад в развитие культуры и борьбу за равноправие полов.

Но главное — все они имели смелость плыть против течение, быть яркими и экстравагантными вопреки мнению общества, и поэтому их имена вошли в историю.

"Запретная тетрадь", Альба де Сеспедес

Фото: litres.ru

Классика итальянской литературы, пронзительный роман о женщине, которая ведет дневник-исповедь, рассуждая о своих истинных желаниях, навязанных обществом ограничениях, страхах и убеждениях. Валерия устала от рутинной работы, она несчастна в браке со скучным и невнимательным мужем, дети взрослеют и вот-вот выпорхнут из гнезда. Самое время задуматься о том, кто же она такая?

За годы семейных отношений Валерия как будто потеряла себя, она уже почти не помнит, какой была до встречи с супругом, о чем мечтала, что ей по-настоящему нравилось… Дневник становится одновременно и отдушиной, и актом неповиновения — впервые женщина разрешает себе хотя бы просто задуматься над этим.

Книга читается на одном дыхании — от первого лица героиня рассказывает о том, как прошел ее день, о семейных размолвках, отношениях со свободолюбивой и смелой дочерью и нытиком-сыном. Каждый персонаж романа — многогранный и сложный, а сама Валерия вызывает то сочувствие, то недоумение — в этой неоднозначности и есть главное достоинство прозы Альбы де Сеспедес.

"Кроме шуток", Сара Нович

Фото: litres.ru

Роман взросления, фабула и проблематика которого усложняются темой инклюзивности. Герои книги учатся в школе для глухих детей, и каждый из персонажей по-разному переживает отсутствие слуха. В семье Остина глухота — наследственное заболевание, а девочка Чарли впервые оказалась в окружении других глухих ребят, и директор школы, дочь родителей с отсутствием слуха, считает помощь ученикам своим призванием.

Трудности в коммуникации, общественное порицание, опасность окружающего мира за пределами школьного двора — это то, с чем слабослышащие дети и их родители сталкиваются каждый день. И все же в их жизни есть место обычным радостям, первым влюбленностям, скандалам со взрослыми, и даже расовым предрассудкам, которые выражаются на языке жестов.

Книга затрагивает множество социальных проблем, касающихся абсолютно всех — и тех, кому повезло слышать, и тех, кто лишен этого дара. Кстати, писательница Сара Нович сама от рождения глухая, поэтому она может настолько детально и правдоподобно описать жизнь людей с такой же особенностью.

17 августа 2025, 15:26
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

