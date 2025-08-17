Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Воскресенье 17 августа

Воскресенье 17 августа
Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов

Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов
244

В бесконечной гонке за молодостью мы готовы на многое: покупаем дорогие кремы, записываемся на сложные косметологические процедуры и даже задумываемся об "уколах красоты". Мы ищем волшебную таблетку, которая сотрет с лица следы усталости, стресса и времени.

А что, если мы скажем вам, что самый мощный инструмент для омоложения уже есть у вас? Он бесплатный, не требует специального оборудования и занимает всего 5 минут в день. Эта простая привычка способна за месяц преобразить ваше лицо так, как не сможет ни один люксовый крем. И имя ей — ежедневный лимфодренажный самомассаж.

Почему мы выглядим уставшими и "постаревшими"? Причина — в застое

Прежде чем говорить о решении, давайте поймем суть проблемы. Часто "возрастной" и уставший вид лицу придают не столько морщины, сколько отечность, пастозность и тусклый цвет кожи. Утром вы просыпаетесь с опухшим лицом, под глазами залегли тени, овал лица "поплыл"… Знакомо?

Виновница этого — наша лимфатическая система. Представьте ее как канализацию нашего организма. Она выводит токсины, лишнюю жидкость и продукты распада клеток. Когда лимфа движется медленно (из-за стресса, недосыпа, неправильного питания), в тканях начинается "застой". Лицо становится одутловатым, кожа — серой, а черты лица теряют четкость. Именно этот застой визуально прибавляет нам 5-10 лет.

5-минутный ритуал, который запускает время вспять

Лимфодренажный массаж — это техника, которая помогает "разогнать" застоявшуюся лимфу, заставляя ее двигаться и очищать ткани. Это не силовой массаж! Все движения должны быть медленными, мягкими и поглаживающими.

Когда делать: идеально — утром, после умывания.
Чем делать: чистыми руками. Обязательно нанесите на лицо немного масла, жирного крема или сыворотки, чтобы руки легко скользили и не растягивали кожу.

Вот простая схема из 4 шагов:

Шаг 1: "Открываем" лимфоузлы (30 секунд)
Лимфа движется сверху вниз. Чтобы ей было куда стекать, нужно сначала "активировать" конечные точки. Мягко, подушечками пальцев, сделайте 5-10 надавливающих движений на ямочки над ключицами.

Шаг 2: Лоб и глаза (1 минута)
Поставьте пальцы в центр лба и медленно, с легким нажимом, ведите их к вискам. Повторите 5 раз.
Затем аккуратно проведите подушечками пальцев от внутреннего уголка глаза по нижнему веку к внешнему, а затем по верхнему — к внутреннему. Очень нежно, не растягивая кожу. Повторите 5 раз. Это убирает "мешки" и синяки.

Шаг 3: Щеки и скулы (2 минуты)
Поставьте пальцы у крыльев носа и медленно ведите их под скулами к ушам. Это движение "лепит" скулы и убирает отечность с центральной части лица. Повторите 5-7 раз.
Затем проведите от уголков рта к козелкам ушей. Повторите 5-7 раз.

Шаг 4: Овал лица и "закрытие" (1,5 минуты)
"Зацепитесь" костяшками указательных пальцев за подбородок и с нажимом ведите их по линии нижней челюсти к ушам. Это формирует четкий овал лица. Повторите 5-7 раз.

В завершение соберите всю "лишнюю" лимфу: проведите ладонями от висков вниз по боковым поверхностям шеи к ключицам. Повторите 3-4 раза.

Что вы увидите в зеркале через месяц?

Эта привычка имеет накопительный эффект.

  • Через неделю: вы заметите, что утренняя отечность стала значительно меньше. Лицо выглядит свежее сразу после пробуждения.
  • Через две недели: улучшится цвет лица, он станет более ровным и сияющим. Темные круги под глазами посветлеют.
  • Через месяц: вы увидите в зеркале другого человека. Овал лица станет более подтянутым, скулы — более очерченными. Лицо будет выглядеть отдохнувшим, здоровым и, да, значительно моложе.

Вместо того чтобы искать чудо в баночке, подарите себе 5 минут заботы каждое утро. Это не магия. Это простая физиология, которая работает лучше любых обещаний маркетологов.

17 августа 2025, 06:33
Фото сгенерировано в Шедеврум
Biosfera✓ Надежный источник

Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло

Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение?

Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение?
У каждой перьевой подушки со временем наступает "кризис среднего возраста". Она теряет объем, приобретает желтоватый оттенок и не самый приятный аромат. Идея просто закинуть ее в стиральную машину кажется гениальной в своей простоте. Но где-то на подкорке сидит страх: а что, если я достану оттуда бесформенный, вонючий комок или, что еще хуже, устрою в ванной "перьевой апокалипсис"? Так можно или нельзя? Ответ: можно, но только если вы готовы сделать это правильно.

Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа

Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа
Наши предки жили в тесной связи с природой, и каждый день в календаре для них был наполнен особым смыслом. 17 августа – не исключение. В народе этот день известен под несколькими именами: Авдотья-Малиновка, Огуречница или Сеногнойка. Каждое название говорит о характере дня.

Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа

Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа
Лето подходит к концу, и на смену расслабленной атмосфере приходит время деловой активности и новых достижений. Вторая половина августа – особенный период. Энергия огненного Льва уступает место прагматичной и трудолюбивой Деве, что создает идеальные условия для карьерного роста. Астрологи утверждают, что именно в это время Вселенная будет особенно щедра к тем, кто усердно трудился и ждал своего шанса.

Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка

Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка
Мы привыкли измерять богатство цифрами на банковском счете. Но настоящая пропасть между бедностью и достатком лежит не в кошельке, а в голове. Можно получать скромную зарплату и обладать мышлением миллионера, а можно сидеть на мешке денег и страдать от психологии нищеты. Существует один безошибочный вербальный маркер, который выдает человека с "мышлением дефицита" с головой, независимо от его реального дохода.

Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете

Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете
Август для родителей – это не только последний месяц лета, но и начало ежегодного квеста под названием "Собери ребенка в школу". Десятки пунктов в списке покупок, беготня по магазинам и страх упустить что-то важное могут превратить подготовку в настоящий стресс. Чтобы избавить вас от хаоса и лишних трат, мы составили исчерпывающий чек-лист.

15/08 Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников
15/08 Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко
15/08 Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты
16/08 Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу
15/08 Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет
15/08 Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды