Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение?

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Воскресенье 17 августа

00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение?

Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение?
22

У каждой перьевой подушки со временем наступает "кризис среднего возраста". Она теряет объем, приобретает желтоватый оттенок и не самый приятный аромат. Идея просто закинуть ее в стиральную машину кажется гениальной в своей простоте. Но где-то на подкорке сидит страх: а что, если я достану оттуда бесформенный, вонючий комок или, что еще хуже, устрою в ванной "перьевой апокалипсис"?

Так можно или нельзя? Ответ: можно, но только если вы готовы сделать это правильно.

Неправильная стирка гарантированно превратит вашу подушку в мусор. Правильная — вернет ей свежесть, объем и продлит жизнь на несколько лет. Давайте разберем оба сценария.

Сценарий №1: Катастрофа (Как делать НЕ надо)

Вы просто берете подушку, кладете ее в барабан, засыпаете обычный порошок и включаете режим "Хлопок 60°C". Что происходит дальше?

  1. Наперник не выдерживает. Старая ткань чехла (наперника) от горячей воды и интенсивного отжима рвется. Десятки тысяч мокрых перьев вырываются на свободу и забивают фильтр, насос и все щели вашей стиральной машины. В лучшем случае вас ждет дорогая чистка, в худшем — ремонт или покупка новой техники.
  2. Перо превращается в труху. Высокая температура и агрессивный порошок разрушают структуру пера. Оно становится ломким, теряет упругость.
  3. Образуется единый комок. Наполнитель сбивается в плотные, тяжелые комья, которые уже невозможно разбить.
  4. Появляется ужасный запах. Если подушку неправильно высушить (например, просто повесить на батарею), оставшаяся внутри влага приведет к гниению пера. Вы получите источник стойкого запаха плесени и прелости, от которого невозможно избавиться.

Итог: подушка и, возможно, стиральная машина отправляются на свалку.

Сценарий №2: Спасение (Пошаговая инструкция, как сделать правильно)

Чтобы подушка после стирки стала как новая, нужно отнестись к процессу как к спецоперации.

Шаг 1: Подготовка и проверка
Тщательно осмотрите наперник подушки. Найдите все слабые швы, дырочки или потертости. Если сомневаетесь в его прочности, не рискуйте! Лучший вариант — поместить подушку в специальный сетчатый мешок для стирки. Он станет вашей страховкой.

Шаг 2: Правильная загрузка
Никогда не стирайте одну подушку. Это создает дисбаланс, и машину будет сильно трясти. Идеально — стирать две подушки сразу для равномерного распределения веса. Если подушка одна, добавьте в барабан пару старых махровых полотенец (светлых, чтобы не полиняли).

Шаг 3: Выбор режима и температуры

  • Режим: только "Деликатная стирка", "Шерсть" или специальный режим "Пуховые изделия".
  • Температура: не выше 30-40°C. Горячая вода необратимо повреждает перо.
  • Отжим: установите минимальные обороты — 400-600 об/мин. Мощный отжим ломает перья и сбивает их в комки.

Шаг 4: Выбор моющего средства
Забудьте про сухой порошок! Он плохо выполаскивается из плотного наполнителя и оставляет разводы. Используйте только жидкое средство, в идеале — специальный гель для стирки пуха и шерсти. Он бережно очищает и не разрушает структуру пера. Никаких отбеливателей и кондиционеров!

Самый важный этап: сушка

90% успеха зависит от правильной сушки. Именно здесь большинство совершает ошибку.

Идеальный вариант: в сушильной машине

  • Установите самый низкий температурный режим.
  • Положите в барабан вместе с подушками 3-4 теннисных мяча или специальных шариков для сушки. Они будут постоянно "взбивать" подушки, не давая перу скомкаться.
  • Будьте готовы, что процесс займет несколько циклов. Периодически доставайте подушки, встряхивайте их вручную и запускайте сушку снова до полного высыхания.

Альтернативный вариант: естественная сушка

  • Ни в коем случае не вешайте подушку вертикально и не кладите на батарею!
  • Положите подушку горизонтально на сушилку в хорошо проветриваемом помещении (например, на балконе в тени).
  • Самое главное: каждый час подходите к подушке, интенсивно встряхивайте и взбивайте ее, разбивая комки руками. Делать это нужно постоянно, пока она полностью не высохнет. Это может занять 1-2 дня.

Да, процесс требует внимания и времени. Но результат того стоит: вы получите чистую, свежую, пышную подушку, на которой будет приятно спать, и сэкономите деньги на покупке новой.

Шоу-бизнес в Telegram

17 августа 2025, 03:26
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа

Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа
Наши предки жили в тесной связи с природой, и каждый день в календаре для них был наполнен особым смыслом. 17 августа – не исключение. В народе этот день известен под несколькими именами: Авдотья-Малиновка, Огуречница или Сеногнойка. Каждое название говорит о характере дня.

Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа

Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа
Лето подходит к концу, и на смену расслабленной атмосфере приходит время деловой активности и новых достижений. Вторая половина августа – особенный период. Энергия огненного Льва уступает место прагматичной и трудолюбивой Деве, что создает идеальные условия для карьерного роста. Астрологи утверждают, что именно в это время Вселенная будет особенно щедра к тем, кто усердно трудился и ждал своего шанса.

Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка

Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка
Мы привыкли измерять богатство цифрами на банковском счете. Но настоящая пропасть между бедностью и достатком лежит не в кошельке, а в голове. Можно получать скромную зарплату и обладать мышлением миллионера, а можно сидеть на мешке денег и страдать от психологии нищеты. Существует один безошибочный вербальный маркер, который выдает человека с "мышлением дефицита" с головой, независимо от его реального дохода.

Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете

Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете
Август для родителей – это не только последний месяц лета, но и начало ежегодного квеста под названием "Собери ребенка в школу". Десятки пунктов в списке покупок, беготня по магазинам и страх упустить что-то важное могут превратить подготовку в настоящий стресс. Чтобы избавить вас от хаоса и лишних трат, мы составили исчерпывающий чек-лист.

Мур-мур-чтение: 5 книг о котах

Мур-мур-чтение: 5 книг о котах
Они спят на клавиатурах, воруют сосиски и смотрят на нас свысока – но мы все равно их обожаем! Собрали 8 книг, где эти грациозные хищники (и не только) становятся главными героями. Здесь вы найдете смешные комиксы, трогательные истории, фэнтези-детективы и даже сказки про гигантских котов. Читайте, улыбайтесь и не забывайте гладить своего мурлыку! 1.

Выбор читателей

15/08ПтнОмар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 15/08ПтнНикогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 15/08ПтнОгромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 15/08ПтнОтдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 16/08СбтЧто нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 15/08ПтнЗачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет