Суббота 16 августа

Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа
Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа

100

Наши предки жили в тесной связи с природой, и каждый день в календаре для них был наполнен особым смыслом. 17 августа – не исключение. В народе этот день известен под несколькими именами: Авдотья-Малиновка, Огуречница или Сеногнойка.

Каждое название говорит о характере дня. Малиновка — потому что в лесах поспевала последняя дикая малина. Огуречница — так как продолжался активный сбор и засолка огурцов. А грозное прозвище Сеногнойка день получил из-за частых дождей, которые могли погубить неубранное сено.

Чтобы прожить этот день в гармонии и не навлечь на себя беду, существовал целый свод правил и строгих запретов. Считалось, что их нарушение может привести к финансовым потерям, болезням и затяжным ссорам.

7 главных запретов на 17 августа

Вот что, по поверьям, категорически нельзя было делать в день Авдотьи.

1. Давать и брать деньги в долг
Это самый главный финансовый запрет дня. Считалось, что тот, кто 17 августа возьмет в долг, до конца года не вылезет из нужды. А тот, кто даст взаймы, не только рискует не увидеть своих денег обратно, но и может "отдать" свою финансовую удачу. Любые денежные операции лучше отложить на другой день.

2. Торговать и что-либо продавать
Этот запрет — прямое продолжение первого. Наши предки верили, что торговля в этот день будет неудачной: можно либо продешевить, либо быть обманутым. Проданная вещь не принесет радости новому хозяину, а вырученные деньги быстро и бесследно "утекут".

3. Лениться, спать до обеда и бездельничать
Авдотья-Сеногнойка не терпит лентяев. В разгар уборочной страды каждый час был на счету. Тот, кто в этот день предавался праздности, рисковал остаться с пустыми закромами на зиму. Поверье гласит: "Кто на Авдотью спит, тот всю зиму голодным будет".

4. Ссориться, кричать и сквернословить
Энергетика этого дня считалась очень нестабильной. Любой конфликт, начавшийся 17 августа, мог перерасти в долгую, изматывающую вражду. Особенно суровый запрет касался ссор с пожилыми людьми — неуважение к старикам в этот день могло навлечь болезни.

5. Отказывать в помощи и милостыне
Проявить жадность или черствость на Авдотью — плохая примета. Считалось, что если отказать просящему в помощи или угощении (особенно в огурцах или малине), то в скором времени сам окажешься в положении нуждающегося.

6. Начинать ремонт и чинить одежду
Любая работа, связанная с починкой, была под запретом. Верили, что залатанная в этот день одежда или отремонтированная вещь долго не прослужат и принесут лишь новые хлопоты. А начинать строительство или ремонт дома — к затяжным трудностям.

7. Спать под открытым небом
Даже в теплую погоду предки избегали ночевать на улице или на сеновале. Считалось, что в ночь на Авдотью по земле бродят духи, которые могут "навеять" на спящего человека болезнь или забрать его жизненные силы.

Что нужно сделать на Авдотью, чтобы привлечь удачу

Чтобы день прошел благополучно, следовало:

  • Собирать урожай: активно работать в поле и огороде, собирать огурцы, малину и другие дары природы.
  • Делать заготовки: солить огурцы, варить малиновое варенье. Считалось, что сделанные в этот день заготовки будут особенно вкусными и долго простоят.
  • Проявлять щедрость: угощать соседей и близких свежим урожаем.

Соблюдая эти простые правила, наши предки стремились заручиться поддержкой высших сил и обеспечить себе благополучие на будущий год.

17 августа 2025, 00:40
Фото сгенерировано в Шедеврум
