Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики

Сегодня одна из старейших газет страны по-настоящему осиротела.

15 августа 2025 года не стало человека, чье имя для коллег и нескольких поколений читателей было синонимом абсолютной надежности. Ушел из жизни профессионал старой школы, эталон, за которым никогда не нужно было перепроверять факты.Этим человеком был Анатолий Викторович Разинов.

На 87-м году жизни скончался старейший корреспондент "Пензенской правды", легенда спортивной журналистики, чей вклад в профессию невозможно переоценить.

Около 60 лет его острый взгляд и безупречный слог были неразрывно связаны с нашим изданием. Он был не просто обозревателем — он был живой энциклопедией, летописцем побед и поражений, свидетелем взлетов и падений спорта на протяжении более чем полувека.

У него был свой, негласный знак качества, понятный каждому в редакции. Фамилии спортсменов, результаты матчей, цифры в турнирных таблицах — все, что выходило из-под его пера, было безупречно. Все работники редакции знали: Разинов не ошибается. Никогда.

Он был не только журналистом, но и наставником, который своим примером учил молодых коллег главному — абсолютной ответственности перед читателем и безграничной любви к своему делу. Его уход — это невосполнимая утрата не только для нашего коллектива, но и для всего журналистского сообщества.

Редакция"Пензенской правды" скорбит и выражает глубочайшие соболезнования супруге Анатолия Викторовича – Нелли Николаевне, его родным, близким, коллегам и тысячам читателей, для которых его имя было и останется символом честной и точной журналистики.

Церемония прощания с Анатолием Разиновым пройдет 17 августа 2025 года.