Суббота 16 августа

Суббота 16 августа

08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики
Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики

Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики
93

Сегодня одна из старейших газет страны по-настоящему осиротела.

15 августа 2025 года не стало человека, чье имя для коллег и нескольких поколений читателей было синонимом абсолютной надежности. Ушел из жизни профессионал старой школы, эталон, за которым никогда не нужно было перепроверять факты.Этим человеком был Анатолий Викторович Разинов.

На 87-м году жизни скончался старейший корреспондент "Пензенской правды", легенда спортивной журналистики, чей вклад в профессию невозможно переоценить.

Около 60 лет его острый взгляд и безупречный слог были неразрывно связаны с нашим изданием. Он был не просто обозревателем — он был живой энциклопедией, летописцем побед и поражений, свидетелем взлетов и падений спорта на протяжении более чем полувека.

У него был свой, негласный знак качества, понятный каждому в редакции. Фамилии спортсменов, результаты матчей, цифры в турнирных таблицах — все, что выходило из-под его пера, было безупречно. Все работники редакции знали: Разинов не ошибается. Никогда.

Он был не только журналистом, но и наставником, который своим примером учил молодых коллег главному — абсолютной ответственности перед читателем и безграничной любви к своему делу. Его уход — это невосполнимая утрата не только для нашего коллектива, но и для всего журналистского сообщества.

Редакция"Пензенской правды" скорбит и выражает глубочайшие соболезнования супруге Анатолия Викторовича – Нелли Николаевне, его родным, близким, коллегам и тысячам читателей, для которых его имя было и останется символом честной и точной журналистики.

Церемония прощания с Анатолием Разиновым пройдет 17 августа 2025 года.

16 августа 2025, 08:55
Фото сгенерировано в Шедеврум
pravda-news✓ Надежный источник

Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни
Восточный мудрец Омар Хайям оставил нам множество жизненных уроков, которые актуальны и в современном мире. Его мысли о любви и выборе спутника жизни помогают людям делать правильный выбор, стремясь к счастью и гармонии в отношениях.

Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу

Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу
16 августа 2025 года – особый день в народном календаре, наполненный традициями и поверьями. День, известный как "Антон Вихревей" или "Исакий Малинник", ассоциируется с ветрами и последними летними днями.

Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника

Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника
Ушел из жизни Гидеон Кляйнман, выдающийся полузащитник футбольного клуба "Маккаби Нетания". Его вклад в историю клуба и излюбленный стиль игры оставили незабываемый след в сердцах болельщиков и коллег по команде.

Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты

Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты
Сочи. При этом слове в голове сразу возникают картинки: пальмы, шикарные отели, Красная Поляна, дорогие рестораны на набережной… и стремительно пустеющий кошелек. Многие уверены, что отпуск здесь – это обязательно дорого. Но что, если мы скажем вам, что можно насладиться тем же морем, тем же южным солнцем и теми же горами, но потратить в 2-3 раза меньше? Секрет не в том, чтобы отказывать себе во всем, а в том, чтобы знать несколько хитростей, которыми пользуются местные и опытные путешественники.

По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию

По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию
Смотря в окно самолета на проплывающие внизу облака, вы когда-нибудь задумывались, почему оно круглое или овальное, а не привычной нам квадратной формы? Кажется, что прямоугольные окна дали бы лучший обзор. Но эта форма – не прихоть дизайнеров и не дань моде. Это суровый урок безопасности, написанный в небе ценой человеческих жизней. Чтобы понять причину, нам нужно вернуться в начало 1950-х — в золотой век реактивной авиации.

