Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Суббота 16 августа

Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу

Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу
308

16 августа 2025 года – особый день в народном календаре, наполненный традициями и поверьями.

День, известный как "Антон Вихревей" или "Исакий Малинник", ассоциируется с ветрами и последними летними днями. Рассмотрим историю праздника, его традиции и приметы, которые помогут сохранить гармонию в семье и защитить дом от нечистой силы.

День Антона Вихровея: история праздника

День Антона Вихровея имеет глубокие корни в христианской традиции. Святой Антоний, живший в XI–XII веках, прославился своим аскетизмом и чудесами. На Руси его имя стало ассоциироваться с сильными ветрами, которые часто начинались в это время года.

Приметы о ветре

В этот день люди внимательно наблюдали за направлением ветра, поскольку считалось, что оно предсказывает погоду на осень:

• Южный ветер — предвестник снежной зимы.

• Северный ветер — холодная, но сухая зима.

Также отмечали, что погода 16 августа предвещает осенние условия. Крестьяне старались не выходить в поле без необходимости, чтобы избежать несчастий. Особенно опасным считалось купание в реках и озерах, так как водяной мог утащить человека на дно.

Традиции и запреты

Что нельзя делать в День Антона Вихровея

Существуют определенные действия, которых следует избегать в этот день:

1. Работа в поле: Считалось, что ветер может разнести урожай или наслать беду.

2. Ссоры и сквернословие: Нельзя ругаться, иначе вихри принесут раздоры в дом.

3. Дальние поездки: Особенно по воде, чтобы не попасть в бурю.

4. Открытые окна и двери: Не стоит оставлять их открытыми, чтобы не впустить нечистую силу.

Что можно делать 16 августа

Несмотря на запреты, есть множество действий, которые можно совершать в этот день:

• Гадания на погоду: Наблюдение за ветром и облаками.

• Приготовление блюд из нового урожая: Каши и хлеб помогут привлечь достаток.

• Уборка в доме: Выметание сор вместе с негативной энергией.

Соблюдая эти приметы и традиции, наши предки старались уберечь себя от бед и обеспечить благополучие на весь год.

День Антона Вихровея — это не только праздник, но и возможность задуматься о своих поступках и окружающем мире. Придерживаясь народных примет и традиций, можно создать атмосферу гармонии в семье и защитить дом от негативного влияния. Даже сегодня многие верят, что 16 августа — это особенный день, когда природа сама подсказывает, чего ждать в будущем.

16 августа 2025, 03:28
Фото: Freepik
Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника

Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника
Ушел из жизни Гидеон Кляйнман, выдающийся полузащитник футбольного клуба "Маккаби Нетания". Его вклад в историю клуба и излюбленный стиль игры оставили незабываемый след в сердцах болельщиков и коллег по команде.

Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты

Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты
Сочи. При этом слове в голове сразу возникают картинки: пальмы, шикарные отели, Красная Поляна, дорогие рестораны на набережной… и стремительно пустеющий кошелек. Многие уверены, что отпуск здесь – это обязательно дорого. Но что, если мы скажем вам, что можно насладиться тем же морем, тем же южным солнцем и теми же горами, но потратить в 2-3 раза меньше? Секрет не в том, чтобы отказывать себе во всем, а в том, чтобы знать несколько хитростей, которыми пользуются местные и опытные путешественники.

По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию

По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию
Смотря в окно самолета на проплывающие внизу облака, вы когда-нибудь задумывались, почему оно круглое или овальное, а не привычной нам квадратной формы? Кажется, что прямоугольные окна дали бы лучший обзор. Но эта форма – не прихоть дизайнеров и не дань моде. Это суровый урок безопасности, написанный в небе ценой человеческих жизней. Чтобы понять причину, нам нужно вернуться в начало 1950-х — в золотой век реактивной авиации.

Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение

Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение
Вспомните свое детство. Три месяца летних каникул казались отдельной, бесконечной жизнью. Это было время разбитых коленок, запаха свежескошенной травы, поездок к бабушке и приключений, которые, казалось, никогда не закончатся. А теперь? Июнь сменяется августом с такой скоростью, что мы едва успеваем заметить. Вы не сходите с ума, и это не просто ностальгия.

Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет

Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет
Вы когда-нибудь замечали, что на мужской одежде пуговицы расположены справа, а на женской – слева? Скорее всего, да. Но задумывались ли вы, почему? Это не случайность и не каприз дизайнеров, а настоящая историческая загадка, ответ на которую уходит корнями в далекое прошлое. Это одна из тех традиций, которые мы соблюдаем автоматически, даже не зная их происхождения.

