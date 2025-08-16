Мур-мур-чтение: 5 книг о котах

Они спят на клавиатурах, воруют сосиски и смотрят на нас свысока – но мы все равно их обожаем! Собрали 8 книг, где эти грациозные хищники (и не только) становятся главными героями. Здесь вы найдете смешные комиксы, трогательные истории, фэнтези-детективы и даже сказки про гигантских котов. Читайте, улыбайтесь и не забывайте гладить своего мурлыку!

1. Мари Тиби — Мяумяу. Том 2. Жизнь хороша… Правда?

Своенравный кот и терпеливый хозяин — знакомо? Продолжение комикса о жизни чертовски харизматичного кота, который уверен, что мир вращается вокруг него. Мяумяу обожает дарить хозяину "подарки" (например, пойманных мух), но терпеть не может собак, гостей, которые ведут себя как хотят, и главное — перестановку мебели. Но "милый" котик покажет этим двуногим, кто здесь на самом деле хозяин.

2. Кот Басик. Мастер на все лапы. 1 сезон (комикс)

Первый сборник комиксов по популярному мультсериалу о необычных приключениях гениального кота Басика и его хозяина Макса. Басик — не просто пушистый питомец, а настоящий эрудит с широким кругозором: он увлекается шахматами, астрономией, ботаникой и многим другим. Но главное его предназначение — заботиться о своем хозяине-программисте. Басик с легкостью заказывает пиццу, готовит чай, собирает квадрокоптер и придумывает все новые способы развлечь Макса. Что он придумал на этот раз?

3. Барбара Лабан — Школа Фелидиксов (#1)

Увлекательный фэнтези-детектив для подростков, который скоро получит продолжение. Действие разворачивается в таинственной школе Фелидиксов, где учатся только те, кто умеет разговаривать с кошками. Главные герои Нова и Генри оказываются втянутыми в опасное приключение, когда зловещая Пенелопа похищает кошачью королеву Англии, чтобы завладеть ее короной. Юным ученикам предстоит объединиться с Полуночными котами из королевского караула, чтобы помешать коварным планам злодейки.

4. Дениза Николаенко — Четыре расследования кота Бергамота

Детективная история о самом амбициозном выпускнике котокадемии, который мечтает стать знаменитым сыщиком. Однако судьба преподносит Бергамоту не самый хороший подарок — его направляют в тихий городок, где жители настолько законопослушны, что даже не совершают мелких правонарушений. Казалось бы, карьере детектива пришел конец, но Бергамот не привык сдаваться. Что же он придумает?

5. Холли Вебб — Котенок Арли, или Пушистый пожарный (выпуск 48)

Новая трогательная история из популярной серии "Добрые истории о зверятах". Когда семья Лолы переезжает, ее мама устраивается работать в пожарную часть. Девочке приходится привыкать к новой школе и новому дому. Единственное, что поддерживает Лолу — обещание родителей завести кошку. Однажды она вместе с одноклассником замечает на дереве испуганного котенка, но они не могут ему помочь. На помощь приезжает мама с пожарной бригадой. Смогут ли они спасти малыша и обретет ли он новый дом?



