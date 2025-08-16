Мур-мур-чтение: 5 книг о котах

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Суббота 16 августа

08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мур-мур-чтение: 5 книг о котах

Мур-мур-чтение: 5 книг о котах
3

Они спят на клавиатурах, воруют сосиски и смотрят на нас свысока – но мы все равно их обожаем! Собрали 8 книг, где эти грациозные хищники (и не только) становятся главными героями. Здесь вы найдете смешные комиксы, трогательные истории, фэнтези-детективы и даже сказки про гигантских котов. Читайте, улыбайтесь и не забывайте гладить своего мурлыку!

1. Мари Тиби — Мяумяу. Том 2. Жизнь хороша… Правда?

Фото: "ДНИ.РУ"

Своенравный кот и терпеливый хозяин — знакомо? Продолжение комикса о жизни чертовски харизматичного кота, который уверен, что мир вращается вокруг него. Мяумяу обожает дарить хозяину "подарки" (например, пойманных мух), но терпеть не может собак, гостей, которые ведут себя как хотят, и главное — перестановку мебели. Но "милый" котик покажет этим двуногим, кто здесь на самом деле хозяин.

2. Кот Басик. Мастер на все лапы. 1 сезон (комикс)

Фото: "ДНИ.РУ"

Первый сборник комиксов по популярному мультсериалу о необычных приключениях гениального кота Басика и его хозяина Макса. Басик — не просто пушистый питомец, а настоящий эрудит с широким кругозором: он увлекается шахматами, астрономией, ботаникой и многим другим. Но главное его предназначение — заботиться о своем хозяине-программисте. Басик с легкостью заказывает пиццу, готовит чай, собирает квадрокоптер и придумывает все новые способы развлечь Макса. Что он придумал на этот раз?

3. Барбара Лабан — Школа Фелидиксов (#1)

Фото: "ДНИ.РУ"

Увлекательный фэнтези-детектив для подростков, который скоро получит продолжение. Действие разворачивается в таинственной школе Фелидиксов, где учатся только те, кто умеет разговаривать с кошками. Главные герои Нова и Генри оказываются втянутыми в опасное приключение, когда зловещая Пенелопа похищает кошачью королеву Англии, чтобы завладеть ее короной. Юным ученикам предстоит объединиться с Полуночными котами из королевского караула, чтобы помешать коварным планам злодейки.

4. Дениза Николаенко — Четыре расследования кота Бергамота

Фото: "ДНИ.РУ"

Детективная история о самом амбициозном выпускнике котокадемии, который мечтает стать знаменитым сыщиком. Однако судьба преподносит Бергамоту не самый хороший подарок — его направляют в тихий городок, где жители настолько законопослушны, что даже не совершают мелких правонарушений. Казалось бы, карьере детектива пришел конец, но Бергамот не привык сдаваться. Что же он придумает?

5. Холли Вебб — Котенок Арли, или Пушистый пожарный (выпуск 48)

Фото: "ДНИ.РУ"

Новая трогательная история из популярной серии "Добрые истории о зверятах". Когда семья Лолы переезжает, ее мама устраивается работать в пожарную часть. Девочке приходится привыкать к новой школе и новому дому. Единственное, что поддерживает Лолу — обещание родителей завести кошку. Однажды она вместе с одноклассником замечает на дереве испуганного котенка, но они не могут ему помочь. На помощь приезжает мама с пожарной бригадой. Смогут ли они спасти малыша и обретет ли он новый дом?


Шоу-бизнес в Telegram

16 августа 2025, 12:09
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики

Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики
Сегодня одна из старейших газет страны по-настоящему осиротела. 15 августа 2025 года не стало человека, чье имя для коллег и нескольких поколений читателей было синонимом абсолютной надежности.

Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни

Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни
Восточный мудрец Омар Хайям оставил нам множество жизненных уроков, которые актуальны и в современном мире. Его мысли о любви и выборе спутника жизни помогают людям делать правильный выбор, стремясь к счастью и гармонии в отношениях.

Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу

Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу
16 августа 2025 года – особый день в народном календаре, наполненный традициями и поверьями. День, известный как "Антон Вихревей" или "Исакий Малинник", ассоциируется с ветрами и последними летними днями.

Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника

Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника
Ушел из жизни Гидеон Кляйнман, выдающийся полузащитник футбольного клуба "Маккаби Нетания". Его вклад в историю клуба и излюбленный стиль игры оставили незабываемый след в сердцах болельщиков и коллег по команде.

Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты

Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты
Сочи. При этом слове в голове сразу возникают картинки: пальмы, шикарные отели, Красная Поляна, дорогие рестораны на набережной… и стремительно пустеющий кошелек. Многие уверены, что отпуск здесь – это обязательно дорого. Но что, если мы скажем вам, что можно насладиться тем же морем, тем же южным солнцем и теми же горами, но потратить в 2-3 раза меньше? Секрет не в том, чтобы отказывать себе во всем, а в том, чтобы знать несколько хитростей, которыми пользуются местные и опытные путешественники.

Выбор читателей

14/08ЧтвНе стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 15/08ПтнОмар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 15/08ПтнЧто нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 15/08ПтнОгромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 14/08ЧтвУчастница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 14/08ЧтвКак выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта