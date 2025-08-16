Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Суббота 16 августа

18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка

Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка
100

Мы привыкли измерять богатство цифрами на банковском счете. Но настоящая пропасть между бедностью и достатком лежит не в кошельке, а в голове. Можно получать скромную зарплату и обладать мышлением миллионера, а можно сидеть на мешке денег и страдать от психологии нищеты.

Существует один безошибочный вербальный маркер, который выдает человека с "мышлением дефицита" с головой, независимо от его реального дохода. Это не жалоба на жизнь или зависть к чужому успеху. Это всего одна короткая, автоматическая фраза-реакция.

Эта фраза — "Это слишком дорого".

Фокус на цене, а не на ценности

Когда человек с мышлением дефицита сталкивается с чем-то новым — будь то товар, услуга, курс или путешествие — его первый и главный вопрос: "Сколько это стоит?". Услышав ответ, он выносит вердикт: "Дорого". На этом его мыслительный процесс заканчивается.

Человек с мышлением изобилия задает совершенно другие вопросы:

  • "Какую ценность это мне принесет?"
  • "Как это улучшит мою жизнь или мой бизнес?"
  • "Какую проблему это решает?"
  • "Стоит ли результат этих вложений?"

Разница колоссальна.

Как это проявляется в жизни

При покупке техники. Мышление дефицита: "Зачем платить за этот ноутбук 100 000, если можно купить похожий за 30 000? Это грабеж!". Мышление изобилия: "Этот ноутбук за 100 000 позволит мне работать в два раза быстрее, он не будет тормозить, и за год я заработаю с его помощью дополнительно 300 000. Это выгодная инвестиция".

При оплате образования. Мышление дефицита: "Платить 50 000 за какой-то курс? Я лучше найду бесплатную информацию в интернете". Мышление изобилия: "Этот курс сэкономит мне полгода самостоятельного поиска и ошибок. Мое время стоит дороже. К тому же, здесь я получу структурированные знания и обратную связь от эксперта".

При выборе отдыха. Мышление дефицита: "Эта поездка стоит слишком дорого, лучше останусь дома". Мышление изобилия: "Да, это стоит денег. Но те впечатления, перезагрузка и энергия, которые я получу, позволят мне потом работать продуктивнее и с большим удовольствием. Какую пользу я извлеку из этих трат?"

Почему "дорого" — это стоп-слово для мозга?

Фраза "это дорого" — это ментальный тупик. Она мгновенно блокирует креативность и поиск решений. Сказав ее, человек снимает с себя ответственность и закрывает дверь перед возможностью.

Противоположный подход — это вопрос "Как я могу себе это позволить?".

Этот вопрос, в свою очередь, запускает мыслительный процесс:

  • Где я могу найти дополнительный доход?
  • Какие ненужные траты я могу сократить?
  • Могу ли я договориться о рассрочке?
  • Какие навыки мне нужно развить, чтобы зарабатывать больше и легко позволять себе такие вещи?

Человек с мышлением дефицита видит в трате — потерю.

Человек с мышлением изобилия видит в трате — инвестицию или обмен (денег на ценность, время, эмоции).

Богатство начинается с лексикона

Это не значит, что нужно бездумно тратить деньги. По-настоящему богатые люди часто бывают невероятно бережливы. Но они экономят на пассивах (ненужных вещах), чтобы инвестировать в активы (здоровье, знания, опыт, инструменты для заработка).

Перестаньте думать о мире в категориях "дорого/дешево". Начните мыслить в категориях "ценно/бесполезно".

Прислушайтесь к тому, как вы и окружающие вас люди говорите о деньгах и возможностях. Реакция на ценник скажет о финансовом будущем человека больше, чем выписка с его банковского счета. Ведь то, что мы не можем позволить себе в мыслях, мы никогда не сможем получить в реальности.

Шоу-бизнес в Telegram

16 августа 2025, 18:53
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека

Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь

Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете

Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете
Август для родителей – это не только последний месяц лета, но и начало ежегодного квеста под названием "Собери ребенка в школу". Десятки пунктов в списке покупок, беготня по магазинам и страх упустить что-то важное могут превратить подготовку в настоящий стресс. Чтобы избавить вас от хаоса и лишних трат, мы составили исчерпывающий чек-лист.

Мур-мур-чтение: 5 книг о котах

Мур-мур-чтение: 5 книг о котах
Они спят на клавиатурах, воруют сосиски и смотрят на нас свысока – но мы все равно их обожаем! Собрали 8 книг, где эти грациозные хищники (и не только) становятся главными героями. Здесь вы найдете смешные комиксы, трогательные истории, фэнтези-детективы и даже сказки про гигантских котов. Читайте, улыбайтесь и не забывайте гладить своего мурлыку! 1.

Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики

Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики
Сегодня одна из старейших газет страны по-настоящему осиротела. 15 августа 2025 года не стало человека, чье имя для коллег и нескольких поколений читателей было синонимом абсолютной надежности.

Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни

Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни
Восточный мудрец Омар Хайям оставил нам множество жизненных уроков, которые актуальны и в современном мире. Его мысли о любви и выборе спутника жизни помогают людям делать правильный выбор, стремясь к счастью и гармонии в отношениях.

Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу

Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу
16 августа 2025 года – особый день в народном календаре, наполненный традициями и поверьями. День, известный как "Антон Вихревей" или "Исакий Малинник", ассоциируется с ветрами и последними летними днями.

Выбор читателей

15/08ПтнОмар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 15/08ПтнНикогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 15/08ПтнЧто нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 15/08ПтнОгромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 15/08ПтнЗачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 15/08ПтнОбнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды