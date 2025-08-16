Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Суббота 16 августа

Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете

Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете
109

Август для родителей – это не только последний месяц лета, но и начало ежегодного квеста под названием "Собери ребенка в школу". Десятки пунктов в списке покупок, беготня по магазинам и страх упустить что-то важное могут превратить подготовку в настоящий стресс.

Чтобы избавить вас от хаоса и лишних трат, мы составили исчерпывающий чек-лист. С ним вы сможете спокойно, шаг за шагом, подготовить все необходимое и встретить учебный год во всеоружии. Просто отмечайте выполненные пункты.

Этап 1: Канцелярия — основа основ

Это самая объемная категория покупок. Чтобы не запутаться, мы разбили ее на несколько подгрупп.

Для письма и учебы:

  • Тетради в клетку (12, 18 и 24 листа) — по 10 шт.
  • Тетради в косую/узкую линейку (для младших классов) — 10 шт.
  • Тетради в широкую линейку (для средних и старших классов) — 10 шт.
  • Обложки для тетрадей и учебников (лучше купить после получения книг, чтобы угадать с размером).
  • Пенал.
  • Ручки синие — 5-7 шт.
  • Ручки зеленая, черная, красная — по 1 шт.
  • Простые карандаши (твердость HB) — 5 шт.
  • Ластик — 2 шт.
  • Точилка (лучше с контейнером).
  • Линейка (15-20 см).
  • Текстовыделители (2-3 разных цвета).
  • Дневник (если требуется в вашей школе).
  • Папка для тетрадей.

Для творчества (уроки труда и ИЗО):

  • Альбом для рисования или папка с листами для акварели.
  • Цветные карандаши (набор 12-24 цвета).
  • Фломастеры (набор 12 цветов).
  • Краски (акварель и гуашь).
  • Кисточки разного размера (тонкая, средняя, толстая).
  • Стакан-непроливайка для воды.
  • Палитра.
  • Цветная бумага и картон (набор).
  • Белый картон (несколько листов отдельно).
  • Ножницы с закругленными концами.
  • Клей-карандаш и клей ПВА.
  • Пластилин и доска для лепки.
  • Фартук и нарукавники для защиты одежды.
  • Папка для трудов.

Совет! Не скупайте сразу всю канцелярию в одном месте. Сравните цены в разных магазинах и на онлайн-площадках. Часто закупка заранее, а не в последнюю неделю августа, помогает сэкономить до 20-30% бюджета.

Этап 2: Рюкзак и одежда

Здесь главный критерий — удобство и соответствие требованиям школы.

Снаряжение:

  • Школьный рюкзак. Главные требования: ортопедическая спинка, легкий вес (до 1 кг), широкие лямки и светоотражающие элементы.
  • Мешок для сменной обуви.

Одежда и обувь:

  • Школьная форма. Уточните требования вашей школы (цвет, фасон). Базовый набор: 2-3 рубашки/блузки, сарафан/юбка для девочек, 2 пары брюк для мальчиков, жилет или пиджак.
  • Повседневная одежда. Несколько футболок, водолазок, колготок/носков.
  • Спортивная форма. Спортивный костюм (штаны и олимпийка), 2-3 футболки, шорты.
  • Сменная обувь для школы (легкая и удобная).
  • Спортивная обувь (кеды или кроссовки для зала и улицы).
  • Нарядная одежда для 1 сентября и праздников (белая рубашка/блузка).

Этап 3: Организация рабочего места дома

Правильно организованное пространство помогает ребенку настроиться на учебу.

  • Удобный письменный стол.
  • Стул, регулируемый по высоте.
  • Настольная лампа (свет должен падать слева для правшей и справа для левшей).
  • Подставка для книг.
  • Органайзеры для ручек и карандашей.
  • Полки или ящики для хранения учебников и тетрадей.

Этап 4: Важные мелочи и подготовка

Эти пункты часто забывают в предпраздничной суете, но они не менее важны.

  • Ланч-бокс для перекусов.
  • Бутылка для воды.
  • Антисептик для рук и влажные салфетки.
  • Пройти медицинский осмотр и получить справку для школы (если требуется).
  • Обсудить с ребенком режим дня: время подъема, выполнения уроков, отдыха.
  • Создать позитивный настрой: поговорите о встрече с друзьями, о новых интересных предметах, а не только об оценках и обязанностях.

Подготовка к школе — это не просто марафон по магазинам, а важный этап, который помогает ребенку плавно войти в учебный ритм. Привлекайте его к сборам: позвольте самостоятельно выбрать пенал или рюкзак. Так вы не только снимете с себя часть нагрузки, но и поможете ему почувствовать свою ответственность и взрослость.

Следуйте нашему чек-листу, и сборы пройдут легко и без нервов.

Шоу-бизнес в Telegram

16 августа 2025, 15:05
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

