Почему на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет

Вы когда-нибудь замечали, что на мужской одежде пуговицы расположены справа, а на женской – слева? Скорее всего, да. Но задумывались ли вы, почему? Это не случайность и не каприз дизайнеров, а настоящая историческая загадка, ответ на которую уходит корнями в далекое прошлое.

Это одна из тех традиций, которые мы соблюдаем автоматически, даже не зная их происхождения. И чтобы ее понять, нужно вернуться во времена, когда пуговицы были роскошью.

С мужской одеждой все довольно логично. Большинство людей — правши. Когда мужчина одевается сам, ему гораздо удобнее застегивать пуговицы правой рукой, если они расположены на правой планке одежды.

Есть и более воинственная теория, связанная с оружием. Начиная со времен, когда мужчины носили шпаги и сабли (обычно на левом боку), одежда проектировалась так, чтобы правая рука могла быстро достать оружие, не зацепившись за планку рубашки. Расположение пуговиц справа решало эту задачу.

Главная причина "левосторонних" пуговиц — социальный статус и помощь прислуги.

Примерно с XVII века, когда пуговицы стали популярным элементом одежды, они были дорогим удовольствием. Носить одежду с множеством пуговиц могли себе позволить только очень состоятельные дамы из высшего общества. А у таких женщин всегда были служанки, которые помогали им одеваться.

Теперь представьте себе этот процесс:

Служанка (скорее всего, правша) стоит лицом к своей госпоже.

Чтобы ей было удобно застегивать пуговицы на платье или блузке дамы своей основной, правой рукой, эти пуговицы должны находиться на ее правой стороне.

Для самой же хозяйки одежды это левая сторона.

Таким образом, левое расположение пуговиц было создано не для удобства той, кто носит одежду, а для удобства той, кто ее застегивает. Это был негласный признак богатства: "Я настолько состоятельна, что не одеваюсь сама".

С приходом промышленной революции и массового производства одежда стала доступной для всех. Фабрики просто скопировали существующие лекала и стандарты, не вдаваясь в их аристократическое происхождение. Женская одежда так и осталась с "левыми" пуговицами, а мужская — с "правыми".

Традиция оказалась настолько сильной, что пережила века.

Существуют и другие, менее популярные версии:

Кормление грудью: большинство женщин держат младенца левой рукой, чтобы правая оставалась свободной. Расположение пуговиц слева позволяет удобнее расстегнуть блузку свободной правой рукой.

Верховая езда: дамы в прошлом ездили на лошадях в боковом седле, садясь на левую сторону. "Левые" пуговицы (с запахом направо) предотвращали задувание ветра под одежду во время езды.

И все же "теория служанок" считается основной и наиболее правдоподобной. Так что в следующий раз, застегивая рубашку, вспомните, что эта маленькая деталь — не что иное, как привет из прошлого, рассказывающий удивительную историю о классах, привычках и вековых традициях.