Почему на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет

Это одна из тех традиций, которые мы соблюдаем автоматически, даже не зная их происхождения. И чтобы ее понять, нужно вернуться во времена, когда пуговицы были роскошью.Начнем с простого: мужская сторона (справа)
С мужской одеждой все довольно логично. Большинство людей — правши. Когда мужчина одевается сам, ему гораздо удобнее застегивать пуговицы правой рукой, если они расположены на правой планке одежды.
Есть и более воинственная теория, связанная с оружием. Начиная со времен, когда мужчины носили шпаги и сабли (обычно на левом боку), одежда проектировалась так, чтобы правая рука могла быстро достать оружие, не зацепившись за планку рубашки. Расположение пуговиц справа решало эту задачу.А вот с женской одеждой все гораздо интереснее (слева)
Главная причина "левосторонних" пуговиц — социальный статус и помощь прислуги.
Примерно с XVII века, когда пуговицы стали популярным элементом одежды, они были дорогим удовольствием. Носить одежду с множеством пуговиц могли себе позволить только очень состоятельные дамы из высшего общества. А у таких женщин всегда были служанки, которые помогали им одеваться.
Теперь представьте себе этот процесс:
- Служанка (скорее всего, правша) стоит лицом к своей госпоже.
- Чтобы ей было удобно застегивать пуговицы на платье или блузке дамы своей основной, правой рукой, эти пуговицы должны находиться на ее правой стороне.
- Для самой же хозяйки одежды это левая сторона.
Таким образом, левое расположение пуговиц было создано не для удобства той, кто носит одежду, а для удобства той, кто ее застегивает. Это был негласный признак богатства: "Я настолько состоятельна, что не одеваюсь сама".Почему традиция сохранилась до наших дней?
С приходом промышленной революции и массового производства одежда стала доступной для всех. Фабрики просто скопировали существующие лекала и стандарты, не вдаваясь в их аристократическое происхождение. Женская одежда так и осталась с "левыми" пуговицами, а мужская — с "правыми".
Традиция оказалась настолько сильной, что пережила века.
Существуют и другие, менее популярные версии:
- Кормление грудью: большинство женщин держат младенца левой рукой, чтобы правая оставалась свободной. Расположение пуговиц слева позволяет удобнее расстегнуть блузку свободной правой рукой.
- Верховая езда: дамы в прошлом ездили на лошадях в боковом седле, садясь на левую сторону. "Левые" пуговицы (с запахом направо) предотвращали задувание ветра под одежду во время езды.
И все же "теория служанок" считается основной и наиболее правдоподобной. Так что в следующий раз, застегивая рубашку, вспомните, что эта маленькая деталь — не что иное, как привет из прошлого, рассказывающий удивительную историю о классах, привычках и вековых традициях.