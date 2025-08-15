Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех

В Нью-Йорке растет число жертв вспышки легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров". Местные власти подтвердили смерть четвертого человека, а источник опасной бактерии был обнаружен в системах охлаждения нескольких зданий, включая медицинские учреждения.

Как сообщает СМИ со ссылкой на официальных лиц, "четвертый человек скончался в связи со вспышкой болезни легионеров в Нью-Йорке". Это стало новым трагическим этапом в расследовании, которое началось после выявления нескольких случаев заражения на Манхэттене.

Специалисты установили источник распространения инфекции. В результате проверок бактерию Legionella, вызывающую заболевание, обнаружили в 12 градирнях (охладительных башнях), расположенных на крышах 10 зданий.

Тревогу вызывает тот факт, что среди зараженных объектов оказались городская больница и еще одна клиника — места, где находятся люди с ослабленным здоровьем, наиболее уязвимые для инфекции.

Городские службы приняли экстренные меры по дезинфекции. Сообщается, что на данный момент обеззараживание проведено в 11 из 12 выявленных градирен. Работы на последнем объекте должны быть завершены в ближайшее время.

Легионеллез, или "болезнь легионеров", — это тяжелая форма пневмонии, вызываемая бактерией Legionella. Свое название болезнь получила после вспышки в 1976 году на съезде Американского легиона в Филадельфии.

Где обитает бактерия? Legionella процветает в теплой пресной воде и часто размножается в крупных искусственных водных системах: градирнях систем кондиционирования, душевых установках, бассейнах и фонтанах.

Как происходит заражение? Заражение происходит не от человека к человеку, а при вдыхании мелкодисперсного водяного аэрозоля (пара или тумана), содержащего бактерии.

Кто в группе риска? Особую опасность заболевание представляет для пожилых людей, курильщиков и лиц с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями легких.

Симптомы легионеллеза напоминают тяжелый грипп или воспаление легких: высокая температура, кашель, одышка, мышечные боли. Власти Нью-Йорка продолжают мониторинг ситуации и призывают жителей с похожими симптомами немедленно обращаться за медицинской помощью.