Пятница 15 августа

Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта

72

Сегодня, 15 августа, оборвалась жизнь лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Согласно первым сообщениям, его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус". Музыкант погиб на месте. Ему было всего 28 лет.

Кажется, еще вчера его хрипловатый голос требовал перемен из каждого магнитофона, а его простые и честные песни объединяли миллионы. Поклонники начинают собираться на улицах, во дворах, у легендарной "Камчатки" — с гитарами, цветами и растерянными лицами. В воздухе висит один немой вопрос: "Как же так?"

Эта новость звучит так, будто это случилось вчера. Но с того рокового дня прошло уже более тридцати лет.

И каждый год, 15 августа, происходит одно и то же. Страна снова проживает этот день. Трагедия, случившаяся в 1990 году, не стала далеким историческим фактом. Она осталась незаживающей раной, днем памяти, который для многих ощущается как личная потеря.

Сегодня, как и десятилетия назад, поклонники музыканта собрались на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, передают СМИ. Это место давно стало точкой притяжения для тех, в чьей жизни творчество Цоя оставило след. Люди разных поколений — те, кто ходил на его концерты, и те, кто родился уже после его смерти, — принесли к месту захоронения цветы, фотографии и зажгли свечи.

И, конечно, звучали песни. Под тихий аккомпанемент гитары кто-то затягивал "Пачку сигарет", "Звезду по имени Солнце", "Группу крови". Эти строчки, написанные в другой эпохе, не потеряли своей силы. Они по-прежнему отзываются в сердцах, потому что говорят о главном: о выборе пути, о любви, о смерти и о надежде, которая "горит впереди".

Почему эта традиция не угасает?

Потому что Виктор Цой был больше, чем просто рок-музыкант. Он был голосом поколения, которое отчаянно ждало перемен. Героем, который говорил со своей аудиторией на одном языке — без фальши и пафоса. Его лирика была простой, но невероятно глубокой, его образ — сдержанным, но полным внутренней силы. Он не учил, как жить, но его песни помогали жить.

15 августа — это не просто дата в календаре. Это день, когда заново осознаешь масштаб утраты. День, когда незнакомые люди становятся близкими, потому что их объединяет одна музыка и одна общая память.

И пока на стене Арбата появляется свежая надпись "Цой жив", пока на Богословском кладбище звучат его песни, новость о его гибели так и не станет просто строчкой из прошлого. Она всегда будет ощущаться как вчерашняя.

15 августа 2025, 15:22
Фото сгенерировано в Шедеврум
"Известия"✓ Надежный источник

