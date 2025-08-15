Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Пятница 15 августа

14 августа 2025 года мир потерял человека, чья жизнь была неразрывно связана с хоккеем.
239

14 августа 2025 года мир потерял человека, чья жизнь была неразрывно связана с хоккеем. Его уход стал тяжелой утратой для спортивного сообщества, друзей и семьи.

Начало пути: воспитанник "Родины"

Дмитрий Юрьевич Черепанов родился и вырос в Кирове. С юных лет он был связан с хоккеем с мячом, став воспитанником местного клуба "Родина". Его талант быстро проявился, и вскоре он стал неотъемлемой частью команды. Почти всю профессиональную карьеру Черепанов посвятил родному клубу, демонстрируя верность и преданность. Его игра отличалась не только техническим мастерством, но и умением вдохновлять партнеров по команде.

Спортивные достижения

Карьера Дмитрия Черепанова была насыщена яркими моментами. В составе "Родины" он неоднократно поднимался на пьедестал Чемпионата России, завоевывая бронзовые медали. Одним из наиболее значимых достижений стало третье место в сезоне 2006 года. Эти успехи стали результатом упорного труда, командного духа и стремления к победе.

Вот ключевые вехи спортивного пути Дмитрия Черепанова.

  • Многолетняя игра в составе кировской "Родины".
  • Бронзовые медали Чемпионата России, в том числе в 2006 году.
  • Признание как одного из лучших защитников клуба.

После льда: наставник и учитель

Завершив игровую карьеру, Черепанов не покинул мир хоккея. Он продолжил служить любимому делу, работая в кировской спортивной школе по хоккею с мячом. Передавая знания и опыт молодым спортсменам, он помогал растить новое поколение игроков. Его вклад в развитие юных талантов трудно переоценить: многие воспитанники школы с благодарностью вспоминают своего наставника.

Последний матч

Жизнь Дмитрия Черепанова оборвалась 14 августа 2025 года, за месяц до его 50-летия. Уход такого молодого и энергичного человека стал неожиданным ударом для всех, кто его знал. Хоккейный клуб "Родина" выразил глубокие соболезнования родным и близким, отметив, что память о спортсмене навсегда останется в сердцах болельщиков.

Прощание с легендой

Церемония прощания с Дмитрием Юрьевичем Черепановым пройдет 16 августа с 10:00 до 11:00 на стадионе "Родина" по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 67. Это место, где он провел столько ярких моментов своей карьеры, станет последним пунктом его пути. Все желающие смогут прийти и отдать дань уважения человеку, который посвятил жизнь хоккею.

Дмитрий Черепанов оставил после себя не только спортивные достижения, но и пример преданности делу, верности принципам и любви к родному городу. Его история вдохновляет молодых спортсменов стремиться к высоким целям, несмотря на трудности. Память о нем будет жить в каждом матче "Родины" и в сердцах тех, кто знал его как игрока, наставника и человека.

15 августа 2025
Фото: Freepik
Kirov.aif.ru

