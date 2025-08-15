Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Пятница 15 августа

14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки
Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов

62

Чувство вины за прошлые поступки способно годами удерживать человека в ловушке воспоминаний. Ошибки, совершенные в прошлом, словно тень следуют за каждым шагом, не позволяя двигаться дальше. Исследование ученых из Университета Флиндерса в Австралии раскрывает, почему так трудно отпустить вину и как найти путь к самопрощению.

Что мешает избавиться от чувства вины?

Австралийские психологи изучили истории 80 человек, чтобы понять, как люди справляются с чувством стыда и вины. Среди участников были те, кто смог преодолеть внутренние терзания, и те, кто остался в плену прошлого.

Анализ показал, что люди, не сумевшие простить себя, воспринимают события прошлого как нечто живое и актуальное. Даже если с момента происшествия прошли годы, воспоминания остаются яркими и болезненными. Такие люди часто возвращаются к одному и тому же моменту, вновь переживая его и усиливая собственные страдания. Это создает ощущение, что время не лечит, а лишь усугубляет внутренний конфликт.

В отличие от них, участники, которые смогли примириться с собой, научились смотреть на прошлое иначе. Они не отрицали случившегося и иногда испытывали стыд, но эмоции были менее интенсивными и не определяли их жизнь. Это открытие подчеркивает, что самопрощение — не разовое действие, а процесс, требующий времени и осознанных усилий.

Ключевые шаги к самопрощению

Исследование выявило несколько факторов, которые помогают людям справиться с чувством вины и двигаться дальше. Эти выводы могут стать ориентиром для тех, кто стремится освободиться от груза прошлого.

  • Осознание эмоций. Признание вины и стыда — первый шаг к их преодолению. Попытки подавить или игнорировать чувства часто приводят к обратному эффекту, усиливая внутреннее напряжение.
  • Размышления о прошлом. Вместо бесконечного прокручивания событий важно анализировать их, задавая вопросы: что можно было сделать иначе? Какие уроки удалось извлечь? Такой подход помогает превратить вину в опыт.
  • Поддержка окружения. Разговоры с близкими или профессионалами, такими как психологи, позволяют взглянуть на ситуацию со стороны. Поддержка помогает снизить интенсивность негативных эмоций и найти новые способы справляться с ними.
  • Принятие несовершенства. Никто не идеален, и ошибки — часть человеческой природы. Понимание этого помогает относиться к себе с большим состраданием.

Почему самопрощение — это процесс?

Самопрощение нельзя свести к одному моменту или решению "отпустить" прошлое. Это длительный путь, на котором эмоции могут возвращаться, особенно в ситуациях, напоминающих о старых ошибках. Исследование показывает, что люди, сумевшие простить себя, не перестают вспоминать о прошлом. Но воспоминания теряют свою разрушительную силу и перестают влиять на повседневную жизнь.

Профессор Лидия Вудиатт, ведущий автор исследования, подчеркивает, что самопрощение требует изменения отношения к себе. Это не значит забыть о случившемся или оправдать свои действия. Напротив, это способность принять ответственность, извлечь уроки и двигаться дальше, не позволяя прошлому определять будущее.

Как начать путь к самопрощению?

Работа над самопрощением начинается с небольших шагов. Важно выделять время для размышлений, быть честным с самим собой и искать поддержку, если внутренние ресурсы исчерпаны. Исследование австралийских ученых подтверждает: чувство вины не должно становиться вечным спутником. С правильным подходом каждый способен найти путь к внутреннему миру и освободиться от груза прошлого.

15 августа 2025, 14:00
Фото: Freepik
Многие книги и семинары обещают раскрыть секреты богатства, но часто оставляют лишь разочарование. Они могут вдохновлять, но редко дают практичные инструменты для реальных перемен. Почему так происходит? Ответ прост: ключевые идеи часто теряются в редактуре или заменяются общими фразами. Сегодня поделимся законами, которые помогут переосмыслить отношение к деньгам и открыть путь к финансовому изобилию. Закон 1: Разрушение ментальных блоков Многие уверены, что деньги приходят только через тяжелый труд.

Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя

15 августа 1990 года мир потерял одного из самых ярких представителей рок-музыки – Виктора Цоя. Жизнь певца прервалась в результате трагической аварии в Латвии, но его наследие продолжает жить в сердцах миллионов.

Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды

В России уже и забыли, что был такой актер Алексей Панин. Новости о его извращениях и безобразиях все затмили. Да и в Америке, куда уехал, в профессии он все-таки не состоялся. А голод, как известно, не тетка, пирожок не подаст. В нашей стране Алексей Панин* объявлен в розыск, его заочно арестовали по уголовному делу о призывах к терроризму или оправдании терроризма и приговорили к 6 годам колонии общего режима.

Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир

53-летний американский автогонщик Робби Брюэр ушел из жизни после серьезной аварии, произошедшей во время заезда класса Sportsman на трассе в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина. Этот инцидент потряс мир автоспорта и оставил глубокий след в сердцах его поклонников и коллег.

Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть

Хорошие привычки открывают путь к успеху, тогда как плохие создают препятствия на этом пути. Особенно это касается финансов. Повседневные действия, часто незаметные, могут стать причиной, по которой кошелек пустеет быстрее, чем ожидалось. Главная проблема кроется в неправильном подходе к управлению деньгами. Какие привычки мешают достичь финансового благополучия и как их преодолеть? Привычки, разрушающие бюджет Финансовые навыки не даются с рождения.

