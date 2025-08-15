Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Пятница 15 августа

14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки
Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха

Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха
73

Многие книги и семинары обещают раскрыть секреты богатства, но часто оставляют лишь разочарование. Они могут вдохновлять, но редко дают практичные инструменты для реальных перемен. Почему так происходит? Ответ прост: ключевые идеи часто теряются в редактуре или заменяются общими фразами. Сегодня поделимся законами, которые помогут переосмыслить отношение к деньгам и открыть путь к финансовому изобилию.

Закон 1: Разрушение ментальных блоков

Многие уверены, что деньги приходят только через тяжелый труд. Это убеждение, укоренившееся с детства, передается от родителей, учителей и общества. Фраза "хорошо работай, и будет хорошая зарплата" знакома каждому. Но реальность показывает иное: люди, которые не следуют этому принципу, нередко живут лучше. Они не верят, что деньги требуют изнурительной работы. Их секрет в том, что они настроены на "частоту изобилия". Чтобы изменить финансовую реальность, необходимо избавиться от ограничивающих убеждений и принять идею, что деньги могут приходить легко, если знать, как их притягивать.

Закон 2: Деньги — это энергия

Количество денег в жизни напрямую связано с уровнем внутренней энергии. Достаточно выйти на улицу и понаблюдать за людьми. Многие выглядят уставшими, подавленными, измотанными стрессом или нездоровыми привычками. Такие состояния блокируют приток финансов. Деньги, как и любая энергия, притягиваются к тем, кто излучает силу и уверенность. Не случайно харизматичные, активные личности, даже если их слова кажутся пустыми, часто оказываются финансово успешными. Они излучают энергию, которая притягивает возможности. Чтобы увеличить доход, важно работать над внутренним состоянием: избавляться от стресса, укреплять здоровье и поддерживать высокий уровень энергии.

Закон 3: Экономия на себе — путь к потерям

Экономия на собственных желаниях и потребностях создает ощущение нехватки. Деньги, которые боятся тратить на себя, уходят в другом направлении — туда, где их готовы принять. Мир отражает внутренние убеждения: если человек излучает скупость, он притягивает ситуации, где деньги утекают на непредвиденные расходы. Например, отказ от покупки желанной вещи может обернуться внезапной поломкой автомобиля, а деньги уйдут на ремонт. Вселенная всегда найдет способ передать средства тому, кто не боится их тратить. Важно научиться вкладывать в себя без страха, понимая, что это усиливает поток изобилия.

Закон 4: Щедрость умножает богатство

Один из самых мощных законов гласит: отдавая, человек получает больше. Это не просто философия, а проверенный принцип. Даже небольшие суммы, отданные на благотворительность или другим людям без ожидания выгоды, возвращаются многократно. Этот закон работает, потому что все связаны с общим "эгрегором денег" — энергией, которая циркулирует в мире. Финансовые магнаты часто жертвуют крупные суммы не только из альтруизма, но и потому, что понимают: щедрость усиливает их связь с этим потоком. Попробуйте отдавать, не привязываясь к результату, и результат не заставит себя ждать.

Закон 5: Деньги любят движение

Деньги — это энергия, которая не терпит застоя. Если они становятся самоцелью, их становится сложнее привлечь. Но когда деньги воспринимаются как инструмент для достижения желаемого, они появляются, словно по волшебству. Например, желание накопить определенную сумму "просто так" редко приводит к успеху. Но если эта сумма нужна для конкретной цели — покупки автомобиля, путешествия или обучения, — шансы на успех возрастают. Визуализация цели и эмоции, связанные с ее достижением, создают мощный импульс, который притягивает ресурсы.

Эти пять законов — не волшебная формула, а принципы, которые помогают настроиться на финансовое изобилие. Они требуют изменения мышления, работы над внутренней энергией и готовности действовать. Деньги не приходят к тем, кто их боится или считает недостижимыми. Они текут к тем, кто понимает их природу и умеет направлять их в нужное русло. Начните с малого: пересмотрите убеждения, позаботьтесь о внутренней энергии и позвольте деньгам стать инструментом для создания жизни мечты.

15 августа 2025, 13:57
Фото: Freepik
Оккультист✓ Надежный источник

Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов
Чувство вины за прошлые поступки способно годами удерживать человека в ловушке воспоминаний. Ошибки, совершенные в прошлом, словно тень следуют за каждым шагом, не позволяя двигаться дальше. Исследование ученых из Университета Флиндерса в Австралии раскрывает, почему так трудно отпустить вину и как найти путь к самопрощению. Что мешает избавиться от чувства вины? Австралийские психологи изучили истории 80 человек, чтобы понять, как люди справляются с чувством стыда и вины.

Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя

Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя
15 августа 1990 года мир потерял одного из самых ярких представителей рок-музыки – Виктора Цоя. Жизнь певца прервалась в результате трагической аварии в Латвии, но его наследие продолжает жить в сердцах миллионов.

Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды

Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды
В России уже и забыли, что был такой актер Алексей Панин. Новости о его извращениях и безобразиях все затмили. Да и в Америке, куда уехал, в профессии он все-таки не состоялся. А голод, как известно, не тетка, пирожок не подаст. В нашей стране Алексей Панин* объявлен в розыск, его заочно арестовали по уголовному делу о призывах к терроризму или оправдании терроризма и приговорили к 6 годам колонии общего режима.

Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир

Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир
53-летний американский автогонщик Робби Брюэр ушел из жизни после серьезной аварии, произошедшей во время заезда класса Sportsman на трассе в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина. Этот инцидент потряс мир автоспорта и оставил глубокий след в сердцах его поклонников и коллег.

Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть

Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть
Хорошие привычки открывают путь к успеху, тогда как плохие создают препятствия на этом пути. Особенно это касается финансов. Повседневные действия, часто незаметные, могут стать причиной, по которой кошелек пустеет быстрее, чем ожидалось. Главная проблема кроется в неправильном подходе к управлению деньгами. Какие привычки мешают достичь финансового благополучия и как их преодолеть? Привычки, разрушающие бюджет Финансовые навыки не даются с рождения.

