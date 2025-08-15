Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера

14 августа Россия понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни известный поэт и писатель Геннадий Григорьевич Андрюк.

Выдающемуся деятелю был 81 год. Творчество и жизненный путь Андрюка оставили глубокий след в сердцах многих людей.

Ранние годы

Геннадий Андрюк родился 27 июня 1944 года в поселке Кокуй Сретенского района. С ранних лет он проявлял интерес к творчеству и ремеслам:

• В 1962 году окончил Кокуйское ремесленное училище, получив специальность кузнеца.

• Работал кузнецом на Сретенском судостроительном заводе до службы в армии.

• Увлекся кузнечным делом, создавая оригинальные металлические изделия.

Одним из его значимых вкладов в культуру стал памятник героям Гражданской войны, который он сам спроектировал и воплотил в жизнь.

Образование и карьера

После возвращения из армии Геннадий продолжил свое образование:

• В 1971 году окончил Омский индустриально-педагогический техникум.

• Работал мастером производственного обучения в Кокуйском ГПТУ № 4.

• В 1985 году получил высшее педагогическое образование.

В 1996 году Геннадий Андрюк был назначен директором Кокуйского детского дома, где проработал 20 лет, оказывая значительное влияние на судьбы детей. Он также активно участвовал в политической жизни:

• Неоднократно избирался депутатом поселкового совета.

• Был депутатом Читинской областной Думы 2-го (1996–2000) и 3-го (2000–2004) созывов.

Литературная деятельность

Геннадий Григорьевич не только занимался педагогикой, но и активно писал. Его литературное наследие включает:

• Песни, такие как "Сретенская пограничная" и "Лирическая".

• Первую книгу для детей "Таежки", изданную в 2001 году.

• Сборник "Совиные россказни", вышедший в 2004 году.

• В 2016 году представил книгу "Большая вода", в которую вошли рассказы и стихотворения.

Геннадий сам охарактеризовал своё творчество как "о жизни, людях и природе". Его работы были высоко оценены, и в 2016 году он стал лауреатом литературной премии имени Михаила Вишнякова.

Прощание с Геннадием Андрюком состоится 16 августа по адресу: поселок Кокуй, улица Комсомольская, 7. Его уход оставил пустоту в сердцах многих, но его творчество и добрые дела будут жить в памяти людей. Геннадий Григорьевич навсегда останется в сердцах людей как человек, посвятивший свою жизнь детям и искусству.