Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера

Выдающемуся деятелю был 81 год. Творчество и жизненный путь Андрюка оставили глубокий след в сердцах многих людей.
Ранние годы
Геннадий Андрюк родился 27 июня 1944 года в поселке Кокуй Сретенского района. С ранних лет он проявлял интерес к творчеству и ремеслам:
• В 1962 году окончил Кокуйское ремесленное училище, получив специальность кузнеца.
• Работал кузнецом на Сретенском судостроительном заводе до службы в армии.
• Увлекся кузнечным делом, создавая оригинальные металлические изделия.
Одним из его значимых вкладов в культуру стал памятник героям Гражданской войны, который он сам спроектировал и воплотил в жизнь.
Образование и карьера
После возвращения из армии Геннадий продолжил свое образование:
• В 1971 году окончил Омский индустриально-педагогический техникум.
• Работал мастером производственного обучения в Кокуйском ГПТУ № 4.
• В 1985 году получил высшее педагогическое образование.
В 1996 году Геннадий Андрюк был назначен директором Кокуйского детского дома, где проработал 20 лет, оказывая значительное влияние на судьбы детей. Он также активно участвовал в политической жизни:
• Неоднократно избирался депутатом поселкового совета.
• Был депутатом Читинской областной Думы 2-го (1996–2000) и 3-го (2000–2004) созывов.
Литературная деятельность
Геннадий Григорьевич не только занимался педагогикой, но и активно писал. Его литературное наследие включает:
• Песни, такие как "Сретенская пограничная" и "Лирическая".
• Первую книгу для детей "Таежки", изданную в 2001 году.
• Сборник "Совиные россказни", вышедший в 2004 году.
• В 2016 году представил книгу "Большая вода", в которую вошли рассказы и стихотворения.
Геннадий сам охарактеризовал своё творчество как "о жизни, людях и природе". Его работы были высоко оценены, и в 2016 году он стал лауреатом литературной премии имени Михаила Вишнякова.
Прощание с Геннадием Андрюком состоится 16 августа по адресу: поселок Кокуй, улица Комсомольская, 7. Его уход оставил пустоту в сердцах многих, но его творчество и добрые дела будут жить в памяти людей. Геннадий Григорьевич навсегда останется в сердцах людей как человек, посвятивший свою жизнь детям и искусству.