Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды

В России уже и забыли, что был такой актер Алексей Панин. Новости о его извращениях и безобразиях все затмили. Да и в Америке, куда уехал, в профессии он все-таки не состоялся. А голод, как известно, не тетка, пирожок не подаст.

В нашей стране Алексей Панин* объявлен в розыск, его заочно арестовали по уголовному делу о призывах к терроризму или оправдании терроризма и приговорили к 6 годам колонии общего режима. Кроме того, признали иностранным агентом, а Росфинмониторинг включил актера фильма "Жмурки" в перечень террористов и экстремистов.

А в Америке, куда Панин уехал с дочкой, предатель Родины оказался не очень-то кому. Пытался играть в театре и сниматься в кино, но там такого добра, как говорится, на доллар – ведро в базарный день.

"Деньги имеют свойство кончаться, а время свободное есть, – рассказал иностранный агент Алексей Панин. – Нюся (старшая дочь Анна – Прим. ред.) скачала приложение по доставке еду, мы сели в машину "Порш" и стали ездить. Я – в качестве водителя, моя дочка – в качестве курьера".

Этим признанием террорист и экстремист Панин хотел поддержать актрису Марию Шалаеву, которая тоже бросила свою Родину и уехала жить в Париж. Тут у нее были роли в лучших фильмов, престижные награды, а там она вынуждена работать таксистом, чтобы от голода не протянуть ноги.

*Признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов.