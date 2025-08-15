Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко

Мемориальное кладбище в поселке Комарово Ленинградской области стало местом упокоения многих знаменитостей – Нобелевского лауреата Жореса Алферова, нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, поэта Анны Ахматовой. Тут же похоронили и певицу Марию Пахоменко. Корреспондент "Дни.ру" побывал на ее могиле.

Она была голосом поколения. Ее песни "Качает, качает", "Школьный вальс", "Стоят девчонки" все знали наизусть. Но жизнь вне сцены была похожа на ад.

Шоком для поклонников стала новость, что любимая певица пережила домашнее насилие.. Дочь Пахоменко рассказал что деспот и тиран якобы унижал Марию Леонидовну на глазах у людей, таскал ее за шкирку разбивал голову, ломал ребра....

В последние семь лет жизни Мария Пахоменко страдала от болезни Альцгеймера. В феврале 2012 года она ушла из дома и не вернулась. Полиция объявила розыск, в итоге артистку нашли в торговом центре с закрытой черепно-мозговой травмой. При вторичном обследовании были обнаружены множественные переломы грудной клетки.

Любимая миллионами артистка ушла из жизни 8 марта 2013 года, не дожив две недели до 76-го дня рождения. После похорон дочь стала искать деньги для памятника. Она вложили в проект все свои деньги. Правительство Петербурга выделило 210 тысяч рублей. Поклонники певицы собрали еще пятьдесят. Но на обработку и установку памятного камня требовалось 780 тысяч. Их собирали всем миром.

В сентябре 2014 года памятник был открыт. Памятник необычный. Художник Валентин Серафимович и скульптор Геннадий Вьюнов на черной плите разместили огромный черный чертополох как символ трудной жизни упокоенной тут звезды советской эстрады...