Пятница 15 августа

Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко

Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко
336

Мемориальное кладбище в поселке Комарово Ленинградской области стало местом упокоения многих знаменитостей – Нобелевского лауреата Жореса Алферова, нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, поэта Анны Ахматовой. Тут же похоронили и певицу Марию Пахоменко. Корреспондент "Дни.ру" побывал на ее могиле.

Она была голосом поколения. Ее песни "Качает, качает", "Школьный вальс", "Стоят девчонки" все знали наизусть. Но жизнь вне сцены была похожа на ад.

Шоком для поклонников стала новость, что любимая певица пережила домашнее насилие.. Дочь Пахоменко рассказал что деспот и тиран якобы унижал Марию Леонидовну на глазах у людей, таскал ее за шкирку разбивал голову, ломал ребра....

В последние семь лет жизни Мария Пахоменко страдала от болезни Альцгеймера. В феврале 2012 года она ушла из дома и не вернулась. Полиция объявила розыск, в итоге артистку нашли в торговом центре с закрытой черепно-мозговой травмой. При вторичном обследовании были обнаружены множественные переломы грудной клетки.

Фото: Дни.ру

Любимая миллионами артистка ушла из жизни 8 марта 2013 года, не дожив две недели до 76-го дня рождения. После похорон дочь стала искать деньги для памятника. Она вложили в проект все свои деньги. Правительство Петербурга выделило 210 тысяч рублей. Поклонники певицы собрали еще пятьдесят. Но на обработку и установку памятного камня требовалось 780 тысяч. Их собирали всем миром.

В сентябре 2014 года памятник был открыт. Памятник необычный. Художник Валентин Серафимович и скульптор Геннадий Вьюнов на черной плите разместили огромный черный чертополох как символ трудной жизни упокоенной тут звезды советской эстрады...

15 августа 2025, 11:03
Фото: Дни.ру
Фоторепортаж

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

53-летний американский автогонщик Робби Брюэр ушел из жизни после серьезной аварии, произошедшей во время заезда класса Sportsman на трассе в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина. Этот инцидент потряс мир автоспорта и оставил глубокий след в сердцах его поклонников и коллег.

Хорошие привычки открывают путь к успеху, тогда как плохие создают препятствия на этом пути. Особенно это касается финансов. Повседневные действия, часто незаметные, могут стать причиной, по которой кошелек пустеет быстрее, чем ожидалось. Главная проблема кроется в неправильном подходе к управлению деньгами. Какие привычки мешают достичь финансового благополучия и как их преодолеть? Привычки, разрушающие бюджет Финансовые навыки не даются с рождения.

Не стало талантливой актрисы, которая в таких сериалах, как: "Медицинский центр Запад" (1988–1994), "Дети не возражают" (2004–2013) и "Zeg 'ns Aaa". Первые шаги в искусстве Ингеборг Эльзевир родилась 20 февраля 1936 года в Амстердаме.

Астрономы из Гарвард-Смитсоновского института и Массачусетского технологического института зафиксировали событие, которое перевернуло представления о сверхновых. На расстоянии 750 миллионов световых лет от Земли произошел взрыв, получивший обозначение SN 2023zkd. Сначала он выглядел как типичная сверхновая, но через полгода объект неожиданно стал ярче, что заставило ученых пересмотреть привычные теории. Исследование, основанное на анализе данных с использованием машинного обучения, показало: причиной взрыва могло стать столкновение гигантской звезды с черной дырой.

В понедельник, 14 августа 2025 года, основатель Amazon Джефф Безос сообщил о трагической утрате: в своем доме в Майами ушла из жизни его мать, Жаклин Безос, после долгой борьбы с деменцией с тельцами Леви. В личном блоге Джефф опубликовал фотографию мамы и поделился воспоминаниями о ее последних днях. Ранние годы и испытания Жаклин Гиз появилась на свет 29 декабря 1946 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Лоуренса Престона Гиза, сотрудника Национальных лабораторий Сандия, и Мэтти Луизы Стрейт Гиз.

