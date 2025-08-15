Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 15 августа

11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть

Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть
162

Хорошие привычки открывают путь к успеху, тогда как плохие создают препятствия на этом пути. Особенно это касается финансов. Повседневные действия, часто незаметные, могут стать причиной, по которой кошелек пустеет быстрее, чем ожидалось. Главная проблема кроется в неправильном подходе к управлению деньгами. Какие привычки мешают достичь финансового благополучия и как их преодолеть?

Привычки, разрушающие бюджет

Финансовые навыки не даются с рождения. Они формируются с опытом, под влиянием окружения и воспитания. К сожалению, многие усваивают привычки, которые отдаляют от богатства. Рассмотрим три самые распространенные из них.

Импульсивные покупки

Спонтанные траты — одна из главных причин, почему деньги исчезают, едва появившись. Покупка, совершенная под влиянием эмоций, будь то яркая реклама или привлекательная витрина, часто оказывается ненужной. Магазины и онлайн-платформы мастерски используют маркетинговые приемы: заманчивые скидки, ароматы свежей выпечки, акции "только сегодня". Эти уловки побуждают тратить больше, чем планировалось.

Чтобы избежать импульсивных покупок, стоит заранее составлять список необходимых товаров. Перед походом в магазин полезно определить бюджет и строго его придерживаться. Такой подход помогает сохранить контроль над расходами и направить деньги на более важные цели.

Зависимость от кредитов

Кредитные карты, потребительские займы и рассрочки кажутся удобным решением для покупки желаемого. Но использование заемных средств для приобретения одежды, техники или даже отпуска часто приводит к долговой яме. Со временем проценты накапливаются, и радость от покупки сменяется стрессом от необходимости выплачивать долг.

Альтернатива кредитам — накопления. Регулярное откладывание даже небольшой части дохода создает финансовую подушку для крупных покупок. Это требует дисциплины, но избавляет от переплат и чувства зависимости от банков.

Жизнь не по средствам

Стремление выглядеть успешнее, чем есть на самом деле, подталкивает к чрезмерным тратам. Покупка дорогих вещей, частые походы в рестораны или путешествия, которые не соответствуют доходам, быстро истощают бюджет. Жить так, будто уже достигнут уровень миллионера, — верный способ остаться без сбережений.

Финансовая дисциплина начинается с реалистичной оценки возможностей. Следование бюджету и отказ от ненужной роскоши позволяют сохранять деньги для инвестиций и достижения долгосрочных целей.

Как изменить привычки?

Преодоление вредных финансовых привычек требует осознанности и последовательности. Вот несколько шагов, которые помогут.

  • Анализ расходов. Регулярно проверяйте, на что уходят деньги. Это поможет выявить слабые места в бюджете.
  • Планирование. Составляйте список покупок и придерживайтесь его. Определите приоритеты для крупных трат.
  • Накопления. Откладывайте хотя бы 10% от дохода на отдельный счет. Со временем это станет привычкой.
  • Обучение. Повышайте финансовую грамотность. Читайте книги, смотрите лекции или консультируйтесь с экспертами.

Изменение привычек — это не мгновенный процесс, но он доступен каждому. Отказ от импульсивных покупок, разумное отношение к кредитам и жизнь по средствам создают прочный фундамент для финансового благополучия. Главное — начать с небольших шагов и придерживаться плана. Деньги не приходят сами по себе, но правильные привычки способны приблизить к мечте о богатстве.

Шоу-бизнес в Telegram

15 августа 2025, 11:18
Фото: Freepik
b17.ru✓ Надежный источник

По теме

Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа

Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение?

Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир

Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир
53-летний американский автогонщик Робби Брюэр ушел из жизни после серьезной аварии, произошедшей во время заезда класса Sportsman на трассе в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина. Этот инцидент потряс мир автоспорта и оставил глубокий след в сердцах его поклонников и коллег.

Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко

Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко
Мемориальное кладбище в поселке Комарово Ленинградской области стало местом упокоения многих знаменитостей – Нобелевского лауреата Жореса Алферова, нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, поэта Анны Ахматовой. Тут же похоронили и певицу Марию Пахоменко. Корреспондент "Дни.ру" побывал на ее могиле. Она была голосом поколения.

Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены

Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены
Не стало талантливой актрисы, которая в таких сериалах, как: "Медицинский центр Запад" (1988–1994), "Дети не возражают" (2004–2013) и "Zeg 'ns Aaa". Первые шаги в искусстве Ингеборг Эльзевир родилась 20 февраля 1936 года в Амстердаме.

Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых

Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых
Астрономы из Гарвард-Смитсоновского института и Массачусетского технологического института зафиксировали событие, которое перевернуло представления о сверхновых. На расстоянии 750 миллионов световых лет от Земли произошел взрыв, получивший обозначение SN 2023zkd. Сначала он выглядел как типичная сверхновая, но через полгода объект неожиданно стал ярче, что заставило ученых пересмотреть привычные теории. Исследование, основанное на анализе данных с использованием машинного обучения, показало: причиной взрыва могло стать столкновение гигантской звезды с черной дырой.

В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек

В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек
В понедельник, 14 августа 2025 года, основатель Amazon Джефф Безос сообщил о трагической утрате: в своем доме в Майами ушла из жизни его мать, Жаклин Безос, после долгой борьбы с деменцией с тельцами Леви. В личном блоге Джефф опубликовал фотографию мамы и поделился воспоминаниями о ее последних днях. Ранние годы и испытания Жаклин Гиз появилась на свет 29 декабря 1946 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Лоуренса Престона Гиза, сотрудника Национальных лабораторий Сандия, и Мэтти Луизы Стрейт Гиз.

Выбор читателей

13/08СрдЗачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 13/08СрдЛегенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 14/08ЧтвЕго уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 13/08СрдВот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 13/08Срд"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 13/08СрдУченые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому