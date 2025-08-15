Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек
Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых

Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых
111

Астрономы из Гарвард-Смитсоновского института и Массачусетского технологического института зафиксировали событие, которое перевернуло представления о сверхновых. На расстоянии 750 миллионов световых лет от Земли произошел взрыв, получивший обозначение SN 2023zkd. Сначала он выглядел как типичная сверхновая, но через полгода объект неожиданно стал ярче, что заставило ученых пересмотреть привычные теории.

Исследование, основанное на анализе данных с использованием машинного обучения, показало: причиной взрыва могло стать столкновение гигантской звезды с черной дырой. Результаты готовятся к публикации в Astrophysical Journal.

Что делает SN 2023zkd особенной?

Обычно сверхновые возникают при гибели массивных звезд или в результате термоядерных процессов в белых карликах. Такие взрывы следуют предсказуемой кривой яркости: вспышка света, за которой следует постепенное затухание. Но SN 2023zkd повела себя иначе.

  • Яркость объекта росла несколько лет до основного взрыва.
  • После первого пика яркости последовал второй, что крайне необычно.
  • Анализ показал, что звезда могла взаимодействовать с черной дырой, вращаясь с ней по тесной орбите.

Эти особенности заставили ученых предположить, что звезда попыталась "поглотить" черную дыру, но гравитационное воздействие последней вызвало катастрофический взрыв.

Как звезда и черная дыра привели к аномалии?

Гипотеза ученых основана на уникальном взаимодействии двух объектов. Звезда и черная дыра, вероятно, находились на близких орбитах, постепенно сближаясь. В какой-то момент звезда начала поглощать черную дыру, но компактность и мощная гравитация черной дыры спровоцировали разрушение звезды. Первый пик яркости связывают с самим взрывом сверхновой, а второй — с взаимодействием выброшенного материала с плотным облаком, окружавшим систему.

Значение открытия для науки

Такое событие — редкость, и его регистрация открывает новые горизонты для астрономии. Современные технологии, включая машинное обучение, позволяют автоматически обнаруживать подобные аномалии. Это дает возможность глубже изучать процессы, управляющие жизнью и смертью звезд. Случай SN 2023zkd подтверждает, что черные дыры могут играть ключевую роль в космических катастрофах, разрушая звезды изнутри.

15 августа 2025, 10:16
Фото: сгенерировано ИИ

