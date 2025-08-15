Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых

Астрономы из Гарвард-Смитсоновского института и Массачусетского технологического института зафиксировали событие, которое перевернуло представления о сверхновых. На расстоянии 750 миллионов световых лет от Земли произошел взрыв, получивший обозначение SN 2023zkd. Сначала он выглядел как типичная сверхновая, но через полгода объект неожиданно стал ярче, что заставило ученых пересмотреть привычные теории.

Исследование, основанное на анализе данных с использованием машинного обучения, показало: причиной взрыва могло стать столкновение гигантской звезды с черной дырой. Результаты готовятся к публикации в Astrophysical Journal.

Что делает SN 2023zkd особенной?

Обычно сверхновые возникают при гибели массивных звезд или в результате термоядерных процессов в белых карликах. Такие взрывы следуют предсказуемой кривой яркости: вспышка света, за которой следует постепенное затухание. Но SN 2023zkd повела себя иначе.

Яркость объекта росла несколько лет до основного взрыва.

После первого пика яркости последовал второй, что крайне необычно.

Анализ показал, что звезда могла взаимодействовать с черной дырой, вращаясь с ней по тесной орбите.

Эти особенности заставили ученых предположить, что звезда попыталась "поглотить" черную дыру, но гравитационное воздействие последней вызвало катастрофический взрыв.

Как звезда и черная дыра привели к аномалии?

Гипотеза ученых основана на уникальном взаимодействии двух объектов. Звезда и черная дыра, вероятно, находились на близких орбитах, постепенно сближаясь. В какой-то момент звезда начала поглощать черную дыру, но компактность и мощная гравитация черной дыры спровоцировали разрушение звезды. Первый пик яркости связывают с самим взрывом сверхновой, а второй — с взаимодействием выброшенного материала с плотным облаком, окружавшим систему.

Значение открытия для науки

Такое событие — редкость, и его регистрация открывает новые горизонты для астрономии. Современные технологии, включая машинное обучение, позволяют автоматически обнаруживать подобные аномалии. Это дает возможность глубже изучать процессы, управляющие жизнью и смертью звезд. Случай SN 2023zkd подтверждает, что черные дыры могут играть ключевую роль в космических катастрофах, разрушая звезды изнутри.