Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя

Жизнь певца прервалась в результате трагической аварии в Латвии, но его наследие продолжает жить в сердцах миллионов. Цой стал символом целого поколения, его песни отражали чувства и переживания молодежи того времени. Этот тест — возможность не только вспомнить о Викторе, но и узнать что-то новое о его жизни и творчестве.
1. Как появилось название группы "Кино"?
А) Это аббревиатура: "Кураж", "Искренность", "Новое", "Обо всем"
Б) В шутку из ленинской фразы "Важнейшим из искусств для нас является кино"
В) "С вывески на кинотеатре"
2. Вспомните первое название группы "Кино"
А) "Розенкранц и Гильдестерны"
Б) "Гарин и гиперболоиды"
В) "Доуэль и профессора"
3. До того как создать "Гарина и гиперболоидов", Цой играл на бас-гитаре в панк-группе с названием…
А) Автоматические удовлетворители
Б) "Пистоны!!!"
В) "Напалмический восторг"
4. Первая песня, написанная Цоем.
А) "Время есть, а денег нет"
Б) "Электричка"
В) "Посвящение Марку Болану"
5. Почему дебютный альбом назвали "45"?
А) Общее время треков — 45 минут.
Б) Столько лет в сумме было Виктору Цою и Алексею Рыбину.
В) "Интересно, как это будет слушаться, когда нам будет сорок пять?", — сказал Цой во время записи, и его слова стали решающими.
Правильные ответы:
1. — В) "С вывески на кинотеатре"
2. — Б) "Гарин и гиперболоиды"
3. — А) Автоматические удовлетворители
4. — В) "Посвящение Марку Болану"
5. — А) Общее время треков — 45 минут
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!