Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя

15 августа 1990 года мир потерял одного из самых ярких представителей рок-музыки – Виктора Цоя.

Жизнь певца прервалась в результате трагической аварии в Латвии, но его наследие продолжает жить в сердцах миллионов. Цой стал символом целого поколения, его песни отражали чувства и переживания молодежи того времени. Этот тест — возможность не только вспомнить о Викторе, но и узнать что-то новое о его жизни и творчестве.

1. Как появилось название группы "Кино"?

А) Это аббревиатура: "Кураж", "Искренность", "Новое", "Обо всем"

Б) В шутку из ленинской фразы "Важнейшим из искусств для нас является кино"

В) "С вывески на кинотеатре"

2. Вспомните первое название группы "Кино"

А) "Розенкранц и Гильдестерны"

Б) "Гарин и гиперболоиды"

В) "Доуэль и профессора"

3. До того как создать "Гарина и гиперболоидов", Цой играл на бас-гитаре в панк-группе с названием…

А) Автоматические удовлетворители

Б) "Пистоны!!!"

В) "Напалмический восторг"

4. Первая песня, написанная Цоем.

А) "Время есть, а денег нет"

Б) "Электричка"

В) "Посвящение Марку Болану"

5. Почему дебютный альбом назвали "45"?

А) Общее время треков — 45 минут.

Б) Столько лет в сумме было Виктору Цою и Алексею Рыбину.

В) "Интересно, как это будет слушаться, когда нам будет сорок пять?", — сказал Цой во время записи, и его слова стали решающими.

Правильные ответы:

1. — В) "С вывески на кинотеатре"

2. — Б) "Гарин и гиперболоиды"

3. — А) Автоматические удовлетворители

4. — В) "Посвящение Марку Болану"

5. — А) Общее время треков — 45 минут

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!