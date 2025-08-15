Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 15 августа

09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме

Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме
133

Ксения Бородина, известная миллионам зрителей благодаря своим успешным проектам на телевидении, готовится к важному шагу в своей карьере.

В 42 года она впервые сыграет главную роль в полнометражном фильме. Это событие стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса и привлекло внимание как поклонников, так и критиков.

О фильме "За любовь"

Ксения Бородина исполнит главную роль в романтической комедии с элементами фантастики под названием "За любовь", отмечает женский журнал Клео.ру. Сюжет ленты сосредоточен на:

• Семейной паре: Главные герои находятся на грани развода.

• Необычном артефакте: Супруги находят волшебную бутылку, способную исполнять любые тосты.

• Перевороте в жизни: Эта находка приводит к череде неожиданных событий, которые меняют их жизнь.

Команда проекта

Режиссером фильма стал Андрей Малай, для которого это дебют в полнометражном кино. Сценарий написали талантливые авторы:

• Дарья Петрова

• Соня Максимча

• Тимур Акавов

Съемки начнутся в сентябре, а локации выбраны в живописных местах, что обещает зрителям красивую визуальную составляющую.

Подготовка к роли

Для Ксении Бородиной это не просто новая роль — это возможность продемонстрировать свои актерские способности. Она активно работает над образом своей героини и уже начала занятия с профессиональными наставниками. Основные аспекты подготовки включают:

• Актерские тренировки: Бородина изучает техники игры, чтобы максимально точно передать характер своей героини.

• Погружение в персонаж: Она стремится понять внутренний мир своей роли и переживания, связанные с кризисом в отношениях.

Алексей Чадов, который станет партнером Бородиной по фильму, привнесет в проект свою актерскую глубину и опыт. Он известен своими работами в различных жанрах и способен сделать историю еще более увлекательной.

Ожидания от фильма

Проект "За любовь" нацелен не только на поклонников Ксении Бородиной, но и на более широкую аудиторию. Ожидается, что фильм привлечет зрителей, ценящих легкие, но содержательные истории о любви и отношениях.

Темы и послание

По замыслу продюсеров, фильм станет трогательной историей о:

• Чувствах: Исследование эмоциональных связей между людьми.

• Кризисах: Проблемах, возникающих в отношениях.

• Шансах на новую жизнь: Возможностях для восстановления любви и понимания.

Шоу-бизнес в Telegram

15 августа 2025, 09:27
Ксения Бородина. Кадр: YouTube
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса

По теме

Свадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности

Жених Бородиной показал свое истинное лицо: Буйный неадекват
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек

В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек
В понедельник, 14 августа 2025 года, основатель Amazon Джефф Безос сообщил о трагической утрате: в своем доме в Майами ушла из жизни его мать, Жаклин Безос, после долгой борьбы с деменцией с тельцами Леви. В личном блоге Джефф опубликовал фотографию мамы и поделился воспоминаниями о ее последних днях. Ранние годы и испытания Жаклин Гиз появилась на свет 29 декабря 1946 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Лоуренса Престона Гиза, сотрудника Национальных лабораторий Сандия, и Мэтти Луизы Стрейт Гиз.

Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы

Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы
Скончался популярный футболист своего времени. Его карьера, полная взлетов, испытаний и неожиданных поворотов, оставила неизгладимый след в истории футбола. Начало пути в "Сент-Джонстон" Профессиональная карьера Сэмюэла Джонстона началась в подростковом возрасте в клубе "Сент-Джонстон" из города Перт.

Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо

Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо
Омара Хайям оставил после себя не только научные труды, но и глубокие философские размышления, которые актуальны и в наше время. Его рубаи полны юмора и мудрости, предлагая читателям ответы на важнейшие вопросы жизни.

Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть

Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть
15 августа в народном календаре отмечается как день Степана Сеновала. Этот день традиционно связан с завершением сенокоса на Руси и наполнен множеством примет и обычаев, которые наши предки соблюдали для привлечения удачи и защиты от неприятностей.

Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей

Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей
Мир кино понес тяжелую утрату – ушла из жизни актриса Лорна Рэйвер, известная по роли в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки". Артистке был 81 год.

Выбор читателей

13/08СрдБывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 13/08СрдЗачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 13/08СрдЛегенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 13/08СрдВот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 14/08ЧтвЕго уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 13/08Срд"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско