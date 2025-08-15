В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь?
В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек

В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек
101

В понедельник, 14 августа 2025 года, основатель Amazon Джефф Безос сообщил о трагической утрате: в своем доме в Майами ушла из жизни его мать, Жаклин Безос, после долгой борьбы с деменцией с тельцами Леви. В личном блоге Джефф опубликовал фотографию мамы и поделился воспоминаниями о ее последних днях.

Ранние годы и испытания

Жаклин Гиз появилась на свет 29 декабря 1946 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Лоуренса Престона Гиза, сотрудника Национальных лабораторий Сандия, и Мэтти Луизы Стрейт Гиз. Детство прошло в Берналилло, штат Нью-Мексико, где она училась в местной средней школе в Альбукерке. Еще в школьные годы жизнь подбросила серьезное испытание: в 16 лет, встречаясь с Тедом Йоргенсеном, она забеременела. В 1963 году, незадолго до свадьбы в Мексике, а затем и второй церемонии в США, Жаклин готовилась стать матерью. 12 января 1964 года родился сын, названный Джеффри Престон Йоргенсен.

Школьная администрация пыталась запретить Жаклин окончить обучение, но в итоге позволила завершить учебу с ограничением на общение с другими учениками. Жизнь усложняли финансовые трудности Йоргенсена и его проблемы с алкоголем. В июне 1965 года, когда сыну было всего 17 месяцев, Жаклин подала на развод и вернулась к родителям.

Строительство новой жизни

После школы Жаклин начала работать секретарем с зарплатой 190 долларов в месяц. Чтобы обеспечить себя и сына, она переехала в отдельную квартиру и поступила в вечернюю школу, совмещая работу днем и учебу вечером, часто беря маленького Джеффа с собой на занятия. В это время она познакомилась с Мигелем Безосом, кубинским беженцем, за которого позже вышла замуж. Мигель усыновил Джеффа, и семья переехала в Хьюстон, штат Техас. Вскоре у Жаклин родились дочь Кристина и сын Марк.

Спустя годы упорного труда, в возрасте 40 лет, Жаклин окончила Университет Святой Елизаветы, доказав, что никогда не поздно добиваться целей. Решимость и трудолюбие стали примером для семьи.

Ключевые моменты жизни

Жаклин Безос оставила значительный след в истории благодаря поддержке семьи и благотворительности.

  • Рождение сына Джеффа в 17 лет и преодоление трудностей подростковой беременности.
  • Завершение образования в Университете Святой Елизаветы в возрасте 40 лет.
  • Финансовая поддержка Amazon.com в 1995 году с предоставлением 245 573 долларов, что обеспечило 6% акций компании.
  • Соучредительство и спонсорство Фонда семьи Безос, включая пожертвование 710,5 миллионов долларов онкологическому центру Фреда Хатчинсона.
  • Участие в программах раннего развития детей и медицинских исследованиях.

Роль в создании Amazon и благотворительность

В 1995 году Жаклин и Мигель приняли решение, изменившее их жизнь и мир технологий: они одолжили сыну Джеффу 245 573 доллара для запуска Amazon. Этот шаг не только поддержал стартап, но и обеспечил супругам 6% акций компании. Позже, переехав во Флориду, Жаклин с мужем основали Фонд семьи Безос, через который направляли средства на развитие образования и медицины. Особое внимание уделялось программам раннего развития, таким как Vroom, и стипендиям для студентов. Значительные пожертвования, включая 710,5 миллионов долларов онкологическому центру Фреда Хатчинсона, способствовали прогрессу в иммунотерапии.

Наследие и последние годы

В 2020 году Жаклин столкнулась с диагнозом деменции с тельцами Леви, но это не остановило участия в благотворительной деятельности. Она продолжала поддерживать инициативы фонда, направленные на образование и здравоохранение. 14 августа 2025 года Жаклин Безос ушла из жизни в своем доме в Майами в возрасте 78 лет. История ее жизни — пример того, как сила духа, вера в семью и стремление помогать другим могут оставить след, который переживет поколения.

15 августа 2025, 09:36
Фото: Freepik
