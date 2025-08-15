В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек

В понедельник, 14 августа 2025 года, основатель Amazon Джефф Безос сообщил о трагической утрате: в своем доме в Майами ушла из жизни его мать, Жаклин Безос, после долгой борьбы с деменцией с тельцами Леви. В личном блоге Джефф опубликовал фотографию мамы и поделился воспоминаниями о ее последних днях.

Ранние годы и испытания

Жаклин Гиз появилась на свет 29 декабря 1946 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Лоуренса Престона Гиза, сотрудника Национальных лабораторий Сандия, и Мэтти Луизы Стрейт Гиз. Детство прошло в Берналилло, штат Нью-Мексико, где она училась в местной средней школе в Альбукерке. Еще в школьные годы жизнь подбросила серьезное испытание: в 16 лет, встречаясь с Тедом Йоргенсеном, она забеременела. В 1963 году, незадолго до свадьбы в Мексике, а затем и второй церемонии в США, Жаклин готовилась стать матерью. 12 января 1964 года родился сын, названный Джеффри Престон Йоргенсен.

Школьная администрация пыталась запретить Жаклин окончить обучение, но в итоге позволила завершить учебу с ограничением на общение с другими учениками. Жизнь усложняли финансовые трудности Йоргенсена и его проблемы с алкоголем. В июне 1965 года, когда сыну было всего 17 месяцев, Жаклин подала на развод и вернулась к родителям.

Строительство новой жизни

После школы Жаклин начала работать секретарем с зарплатой 190 долларов в месяц. Чтобы обеспечить себя и сына, она переехала в отдельную квартиру и поступила в вечернюю школу, совмещая работу днем и учебу вечером, часто беря маленького Джеффа с собой на занятия. В это время она познакомилась с Мигелем Безосом, кубинским беженцем, за которого позже вышла замуж. Мигель усыновил Джеффа, и семья переехала в Хьюстон, штат Техас. Вскоре у Жаклин родились дочь Кристина и сын Марк.

Спустя годы упорного труда, в возрасте 40 лет, Жаклин окончила Университет Святой Елизаветы, доказав, что никогда не поздно добиваться целей. Решимость и трудолюбие стали примером для семьи.

Ключевые моменты жизни

Жаклин Безос оставила значительный след в истории благодаря поддержке семьи и благотворительности.

Рождение сына Джеффа в 17 лет и преодоление трудностей подростковой беременности.

Завершение образования в Университете Святой Елизаветы в возрасте 40 лет.

Финансовая поддержка Amazon.com в 1995 году с предоставлением 245 573 долларов, что обеспечило 6% акций компании.

Соучредительство и спонсорство Фонда семьи Безос, включая пожертвование 710,5 миллионов долларов онкологическому центру Фреда Хатчинсона.

Участие в программах раннего развития детей и медицинских исследованиях.

Роль в создании Amazon и благотворительность

В 1995 году Жаклин и Мигель приняли решение, изменившее их жизнь и мир технологий: они одолжили сыну Джеффу 245 573 доллара для запуска Amazon. Этот шаг не только поддержал стартап, но и обеспечил супругам 6% акций компании. Позже, переехав во Флориду, Жаклин с мужем основали Фонд семьи Безос, через который направляли средства на развитие образования и медицины. Особое внимание уделялось программам раннего развития, таким как Vroom, и стипендиям для студентов. Значительные пожертвования, включая 710,5 миллионов долларов онкологическому центру Фреда Хатчинсона, способствовали прогрессу в иммунотерапии.

Наследие и последние годы

В 2020 году Жаклин столкнулась с диагнозом деменции с тельцами Леви, но это не остановило участия в благотворительной деятельности. Она продолжала поддерживать инициативы фонда, направленные на образование и здравоохранение. 14 августа 2025 года Жаклин Безос ушла из жизни в своем доме в Майами в возрасте 78 лет. История ее жизни — пример того, как сила духа, вера в семью и стремление помогать другим могут оставить след, который переживет поколения.