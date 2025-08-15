Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы

Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы
113

Скончался популярный футболист своего времени. Его карьера, полная взлетов, испытаний и неожиданных поворотов, оставила неизгладимый след в истории футбола.

Начало пути в "Сент-Джонстон"

Профессиональная карьера Сэмюэла Джонстона началась в подростковом возрасте в клубе "Сент-Джонстон" из города Перт. За этот клуб он провел более 200 матчей, став ключевой фигурой команды. Одним из ярких моментов стал сезон 1988–1989 годов, когда команда второго дивизиона дошла до полуфинала Кубка Шотландии и бросила вызов "Рейнджерс" — действующим чемпионам. Еще более запоминающимся стал матч против "Эйрдрионианс" в сезоне 1989–1990, вошедший в историю как величайший матч Макдермид Парка. Победа в той игре обеспечила "Сент-Джонстон" чемпионский титул Первого дивизиона и выход в Премьер-дивизион.

Переходы и новые вызовы

После триумфа с "Сент-Джонстон" карьера Джонстона продолжилась в других клубах. В августе 1990 года он дебютировал в Премьер-дивизионе, выйдя на замену в матче против "Данди Юнайтед". Однако пребывание в высшем дивизионе оказалось краткосрочным, и вскоре последовал переход в "Эйр Юнайтед". Менее чем через сезон, в марте 1991 года, состоялся обмен игроками с "Партик Тисл", где Джонстон продолжил свой путь. В составе "Ягуаров" он внес вклад в еще одно повышение в классе, заняв второе место в Первом дивизионе в сезоне 1991–1992. Травмы и нестабильная форма, однако, помешали закрепиться в основном составе.

Позже карьера привела в Северную Ирландию, где Джонстон выступал за "Баллимена Юнайтед" и "Гленавон". В "Гленавоне" он провел три ярких года, отметившись голом в Кубке УЕФА 1995–1996 и выиграв Кубок Ирландии в 1997 году. Эти достижения стали важной частью его наследия за пределами Шотландии.

Ключевые вехи карьеры

Сэмюэл Джонстон оставил заметный след в нескольких клубах. Основные этапы его пути.

  • Более 200 матчей за "Сент-Джонстон" и выход в Премьер-дивизион в 1990 году.
  • Успешное повышение в классе с "Партик Тисл" в сезоне 1991–1992.
  • Гол в Кубке УЕФА 1995–1996 и победа в Кубке Ирландии 1997 года с "Гленавон".
  • Возвращение в "Партик Тисл" в 1998 году в роли игрока и помощника тренера.
  • Тренерская работа с "Нейлстон Хуниорс" и "Артурли" после завершения игровой карьеры.

Жизнь за пределами поля

Футбол был неотъемлемой частью жизни Джонстона, но не единственной. Его младший брат Аллан, известный игрок сборной Шотландии, и племянник Макс также добились успехов на профессиональном уровне. Семейная связь с футболом подчеркивает, насколько глубоко эта игра была вплетена в жизнь Сэмюэла. После завершения игровой карьеры он посвятил себя тренерской работе, выводя "Нейлстон Хуниорс" в Премьер-лигу Западного региона SJFA и помогая развивать молодые таланты.

Память о великом футболисте

Карьера Сэмюэла Джонстона завершилась в 2025 году, когда он ушел из жизни в возрасте 58 лет. Его вклад в шотландский и ирландский футбол остается значимым. От легендарных матчей в "Сент-Джонстон" до триумфов в "Гленавоне" и тренерских успехов — его история вдохновляет болельщиков и молодых игроков. Клубы, за которые он выступал, и люди, знавшие его, отдают дань уважения человеку, чья страсть к футболу была непревзойденной.

15 августа 2025, 08:29
Фото: Freepik
Ptfc.co.uk✓ Надежный источник

