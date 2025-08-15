Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Пятница 15 августа

Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть

Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть
202

15 августа в народном календаре отмечается как день Степана Сеновала.

Этот день традиционно связан с завершением сенокоса на Руси и наполнен множеством примет и обычаев, которые наши предки соблюдали для привлечения удачи и защиты от неприятностей.

Хорошие приметы: что можно делать

В этот день предки выходили в поля собирать травы и цветы. Из них плели Степанов венок, который состоял из двенадцати видов трав, таких как:

• Клевер

• Ромашка

• Мята

• Полынь

• Тысячелистник

Венок приносили домой и вешали в углу рядом с иконами. Он не только украшал дом, но и защищал домочадцев от болезней.

Приготовление серебряной воды

Еще одной традицией было приготовление серебряной воды. Для этого в воду опускали монетку и оставляли настаиваться. Затем эту воду пили сами и давали лошадям, чтобы защитить их от болезней.

Забота о здоровье

Если кто-то из домашних заболевал, от венка отрывали травы и заваривали их в настой, чтобы помочь больному.

Плохие приметы: что нельзя делать

1. Не брать и не давать деньги в долг — это может привести к бедности.

2. Не оставлять монеты на столе — это может грозить потерей счастья.

Запреты на общение

• Не прощаться на лестнице перед поездкой — это может привести к проблемам в дороге.

• Не говорить о себе плохо — негативные мысли могут привлечь неудачи.

• Не знакомиться с новыми людьми — новые знакомства могут принести беду.

Забота о животных

• Запрещено обижать и бить животных — это может отвернуть удачу.

• Не ходить на охоту и не расставлять ловушки — даже для мышей.

Эмоциональное состояние

• Не ругаться с людьми — конфликты могут лишь усугубить негативные обстоятельства.

• Не думать о плохом — негативные мысли могут увеличить количество неприятностей.

Приметы о погоде

• Какая погода сегодня — такой будет сентябрь.

• Если кошка скребет стену — к непогоде.

• Если домашний скот днем спит — жди дождя.

• Скворцы пасутся в траве стаей — установится ясная погода.

• Дождь предвещает богатый урожай картофеля.

• Утром сухая погода обещает шесть недель хорошей погоды.

• Северо-восточный ветер сулит плохой урожай зерна.

• Если паук плетет маленькую паутину — готовься к сильному ветру.

Именинники

В этот день именинники: Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас и Платон. Поздравьте их с этим особенным днем.


15 августа 2025, 03:24
Фото: Freepik
Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей

Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей
Мир кино понес тяжелую утрату – ушла из жизни актриса Лорна Рэйвер, известная по роли в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки". Артистке был 81 год.

Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров

Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров
Закройте глаза и представьте себе идеальное путешествие на край света. Что всплывает в памяти? Может быть, вулканические пейзажи Гавайев? Или марсианские ландшафты и гейзеры Исландии? Эти места манят, будоражат воображение и… опустошают кошелек. Длинные перелеты, дорогие отели, толпы туристов – цена за мечту часто бывает слишком высока. Но что, если мы скажем, что все это — и даже больше — есть в России? Что существует место, где земля дышит, океан ревет, а пейзажи заставляют усомниться, на той ли вы планете.

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать
Рабочий день в самом разгаре. Вы только что пообедали, до конца еще несколько часов, но силы внезапно вас покидают. Глаза начинают слипаться, мысли путаются, а концентрация падает до нуля. Единственное желание – прилечь и поспать хотя бы 15 минут. Знакомо? Эту послеобеденную сонливость, которая обычно настигает нас между 14:00 и 16:00, многие ошибочно принимают за лень или последствие сытного обеда.

Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему

Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему
Ищете ключи по всей квартире, бормоча под нос: "Так, где же я мог их оставить?.." Работаете над сложной задачей и вдруг замечаете, что вслух даете себе инструкции. И тут в комнату заходит кто-то из домашних, и вы неловко замолкаете, пойманный с поличным. Знакомая ситуация? Многим из нас с детства внушали, что разговаривать с самим собой — это странно, если не сказать больше.

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь"

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь"
Фильм "Карнавальная ночь" – культовая советская комедия, наполненная музыкой, юмором и новогодним настроением. История о том, как молодежь Дома культуры готовит незабываемый праздник вопреки бюрократии, покорила миллионы зрителей. Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу новогоднего карнавала! 1.

