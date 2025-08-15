Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Пятница 15 августа

06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско
Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо

Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо
2

Омара Хайям оставил после себя не только научные труды, но и глубокие философские размышления, которые актуальны и в наше время.

Его рубаи полны юмора и мудрости, предлагая читателям ответы на важнейшие вопросы жизни. Рассмотрим одну из ключевых мыслей Хайяма: необходимость отказаться от бесплодных мечтаний к 50 годам для достижения счастья.

Философия жизни

Омар Хайям в своих произведениях часто задается вопросами о смысле бытия и человеческих желаниях. Он подчеркивает, что многие мечты являются напрасными и лишь создают тревогу. В одном из своих известных четверостиший он говорит:

"О, друг! Зачем пещись о тайнах бытия,

В безумии желать того, что невозможно?

Мечтой бесплодною охвачена тревожно,

Напрасно смущена зачем душа твоя?"

Отказ от бесплодных мечт

По мнению Хайяма, стремление разгадать тайны вселенной — это безумие. Человек не способен постичь все аспекты жизни, и попытки сделать это могут привести лишь к разочарованию. Вместо этого мудрец призывает:

• Сосредоточиться на настоящем.

• Наслаждаться жизнью.

• Принимать радости текущего момента.

Переосмысление целей

К 40-50 годам многие люди начинают осмысливать свои достижения и мечты. Это время, когда:

• Происходит анализ прожитых лет.

• Оцениваются сбывшиеся и несбывшиеся желания.

• Задаются вопросы о будущем и смысле жизни.

Каковы напрасные мечты?

Хайям утверждает, что некоторые мечты следует считать бесплодными. Это могут быть:

1. Нереальные амбиции — стремление к недостижимым целям.

2. Страхи перед будущим — постоянное беспокойство о том, что может произойти.

3. Желание изменить прошлое — сожаление о том, что уже не вернуть.

Простые радости жизни

Вместо того чтобы тратить время на бесплодные мечты, Хайям призывает находить радость в простых вещах. Это может включать:

• Прогулки на свежем воздухе.

• Общение с близкими.

• Творчество и самовыражение.

Принятие настоящего

Хайям напоминает, что жизнь — это дар, который нужно ценить. Он говорит:

"Будь счастлив, веселись! При сотвореньи света

Никто ведь у тебя не спрашивал совета."

Эта мысль подчеркивает важность принятия жизни такой, какая она есть, и умения находить счастье в каждом моменте.

Мудрость Омара Хайяма остается актуальной и сегодня. Отказ от бесплодных мечтаний к 50 годам может стать ключом к счастью и внутреннему покою. Вместо того, чтобы стремиться к недостижимым целям, важно научиться наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Открывая сердце для радости и простоты, мы можем создать яркую и насыщенную жизнь, полную смыслов и удовольствия.

15 августа 2025, 06:53
Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть

Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть
15 августа в народном календаре отмечается как день Степана Сеновала. Этот день традиционно связан с завершением сенокоса на Руси и наполнен множеством примет и обычаев, которые наши предки соблюдали для привлечения удачи и защиты от неприятностей.

Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей

Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей
Мир кино понес тяжелую утрату – ушла из жизни актриса Лорна Рэйвер, известная по роли в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки". Артистке был 81 год.

Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров

Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров
Закройте глаза и представьте себе идеальное путешествие на край света. Что всплывает в памяти? Может быть, вулканические пейзажи Гавайев? Или марсианские ландшафты и гейзеры Исландии? Эти места манят, будоражат воображение и… опустошают кошелек. Длинные перелеты, дорогие отели, толпы туристов – цена за мечту часто бывает слишком высока. Но что, если мы скажем, что все это — и даже больше — есть в России? Что существует место, где земля дышит, океан ревет, а пейзажи заставляют усомниться, на той ли вы планете.

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать
Рабочий день в самом разгаре. Вы только что пообедали, до конца еще несколько часов, но силы внезапно вас покидают. Глаза начинают слипаться, мысли путаются, а концентрация падает до нуля. Единственное желание – прилечь и поспать хотя бы 15 минут. Знакомо? Эту послеобеденную сонливость, которая обычно настигает нас между 14:00 и 16:00, многие ошибочно принимают за лень или последствие сытного обеда.

Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему

Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему
Ищете ключи по всей квартире, бормоча под нос: "Так, где же я мог их оставить?.." Работаете над сложной задачей и вдруг замечаете, что вслух даете себе инструкции. И тут в комнату заходит кто-то из домашних, и вы неловко замолкаете, пойманный с поличным. Знакомая ситуация? Многим из нас с детства внушали, что разговаривать с самим собой — это странно, если не сказать больше.

